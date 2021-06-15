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США собрались повысить дальность ракет Precision Strike после выхода из ДРСМД

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Выделение средств на ракету Precision Strike запланировано в 2022 году. Американские вооруженные силы подсчитали, что только на начальные исследования технологии, которые бы позволили увеличить дальность ракеты, потребуется потратить 5 млн долларов. Это – первое финансирование, которое Пентагон должен получить на реализацию проекта.


Напомним, что ракета PrSM, разработанная Lockheed Martin, в настоящее время уже прошла 4 лётных испытания и побила рекорд дальности – долетела на расстояние 400 км. Сейчас ракета включена в приоритетную программу и предназначена для замены существующих тактических ракет в армии.

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности стал одной из главных причин стремления к дальнейшему увеличению дальности действия ракеты. Ведь Договором о РСМД дальность ограничивалась расстоянием в 499 километров, однако теперь США могут разрабатывать ракеты дальностью от 500 до 5000 километров.

В августе текущего года на авиабазе Ванденберг в Калифорнии должны пройти очередные испытания PrSM. Они позволят военным оценить дальность ракеты и продумать вопрос об ее дальнейшей модернизации. Также в армии собираются добавить ракете новые возможности, включая улучшенную систему самонаведения, а также повысить летальность ракеты. Приоритетным направлением станет возможность ракеты уничтожать корабли на море.

В корпорации Lockheed, в свою очередь, ожидают, что Пентагон примет решение о переходе к этапу разработки и производства ракет уже этим летом, и тогда будет подписан контракт на новый этап исследований.

Согласно бюджетным документам, военные приобретут 110 ракет PrSM на общую сумму 166,3 млн долларов в 2022 финансовом году, если в этом году будет принято положительное решение по данному вопросу. Также Пентагон просит 188,5 миллионов долларов на исследования и разработки для PrSM. То есть, масштабы трат значительно выше, чем запланированные прежде 145,6 млн долларов, но в этом нет ничего удивительного, учитывая необходимость новых затрат на разработки.

Что касается начала эксплуатации ракеты, то предполагалось, что оно состоится в конце 2024 года. Однако финансовые документы американской армии показывают, что произошло некоторое сдвижение сроков с конца 2024 на первую половину 2025 года. Сейчас армия планирует принять окончательное решение о полномасштабном производстве ракеты до конца 2024 года.

Появление новой ракеты у американской армии значительно расширит ее возможности в сфере применения обычных вооружений, которые прежде сковывались Договором о РСМД.
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6 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. businessv
    businessv Сегодня, 20:10
    +2
    Появление новой ракеты у американской армии значительно расширит ее возможности в сфере применения обычных вооружений, которые прежде сковывались Договором о РСМД.
    Надеюсь, что наш Искандер тоже будет летать "немного дальше" обозначенного в ДРСМД расстояния!
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 20:33
      -1
      А смысл? Ихние РСМД, размещённые в Европе, достают центр России. А наши РСМД территорию США не достают.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 20:36
        +1
        Цитата: t-12
        А наши РСМД территорию США не достают.
        ...если их не размещать на Чукотке.
        Если разместить на Чукотке, то 5,5 - 6 тыс.км вполне до США хватает.
        А Канаду, трусливую Табаки штатов, покрывают как бык овцу!
      2. bk0010
        bk0010 Сегодня, 20:39
        +1
        Цитата: t-12
        А наши РСМД территорию США не достают.
        Это смотря где разместить. С дальнего востока можно окучить все тихоокеанское побережье штатов.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 20:45
      0
      с матрасными бюджетами изменение цифры на 5млн зеленых значит что-то вроде внесения изменений в документацию по ракете) фактически признались, что нарушали договор ДРСМД и только на бумаге все было "красиво")))
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 20:38
    0
    Какая модернизация.Другие двигатели,система наведения/целеуказания т.к с увеличением дальности падает точность.
    Практически новая ракета.