США собрались повысить дальность ракет Precision Strike после выхода из ДРСМД

Выделение средств на ракету Precision Strike запланировано в 2022 году. Американские вооруженные силы подсчитали, что только на начальные исследования технологии, которые бы позволили увеличить дальность ракеты, потребуется потратить 5 млн долларов. Это – первое финансирование, которое Пентагон должен получить на реализацию проекта.Напомним, что ракета PrSM, разработанная Lockheed Martin, в настоящее время уже прошла 4 лётных испытания и побила рекорд дальности – долетела на расстояние 400 км. Сейчас ракета включена в приоритетную программу и предназначена для замены существующих тактических ракет в армии.Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности стал одной из главных причин стремления к дальнейшему увеличению дальности действия ракеты. Ведь Договором о РСМД дальность ограничивалась расстоянием в 499 километров, однако теперь США могут разрабатывать ракеты дальностью от 500 до 5000 километров.В августе текущего года на авиабазе Ванденберг в Калифорнии должны пройти очередные испытания PrSM. Они позволят военным оценить дальность ракеты и продумать вопрос об ее дальнейшей модернизации. Также в армии собираются добавить ракете новые возможности, включая улучшенную систему самонаведения, а также повысить летальность ракеты. Приоритетным направлением станет возможность ракеты уничтожать корабли на море.В корпорации Lockheed, в свою очередь, ожидают, что Пентагон примет решение о переходе к этапу разработки и производства ракет уже этим летом, и тогда будет подписан контракт на новый этап исследований.Согласно бюджетным документам, военные приобретут 110 ракет PrSM на общую сумму 166,3 млн долларов в 2022 финансовом году, если в этом году будет принято положительное решение по данному вопросу. Также Пентагон просит 188,5 миллионов долларов на исследования и разработки для PrSM. То есть, масштабы трат значительно выше, чем запланированные прежде 145,6 млн долларов, но в этом нет ничего удивительного, учитывая необходимость новых затрат на разработки.Что касается начала эксплуатации ракеты, то предполагалось, что оно состоится в конце 2024 года. Однако финансовые документы американской армии показывают, что произошло некоторое сдвижение сроков с конца 2024 на первую половину 2025 года. Сейчас армия планирует принять окончательное решение о полномасштабном производстве ракеты до конца 2024 года.Появление новой ракеты у американской армии значительно расширит ее возможности в сфере применения обычных вооружений, которые прежде сковывались Договором о РСМД.