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«Это несправедливо»: Зеленский пожаловался на требования МВФ к Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Международный валютный фонд (МВФ). По его мнению, МВФ относится к Украине "несправедливо". Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.


Зеленский заявил, что МВФ выдвигает Украине те же требования, что и другим странам, а это "несправедливо", потому что страна "восьмой год ведет войну". В таких условиях, добавил он, Киев не может проводить запрашиваемых фондом реформ и вынужден искать другие пути для выполнения требований МВФ. По его словам, Украине "приходится" тратить деньги не на экономику, а на военные нужды в условиях "непрекращающейся войны".

В то же время Зеленский признал, что экономическая стабильность Украины зависит от МВФ, так как к программе фонда привязаны другие программы поддержки. В связи с этим он пообещал выполнить все требования МВФ.

Напомним, что МРФ в середине прошлого года МВФ запустил новую программу поддержки Украины на сумму 5 млрд. долларов, по которой уже выделил 2,1 млрд. Однако остальные перечисления заморожены, так как по мнению фонда, Киев не выполняет требований МВФ.

Ранее сообщалось, что оставшаяся сумма будет перечислена Киеву в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов. Первый транш должен пройти в конце июня этого года, второй - в конце сентября, еще два - по итогам 2021 года, учитывая реформы.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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20 комментариев
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  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 09:02
    +2
    Да ты що ? Не, они не такие они хорошие . Ты просто доведи до конца то что они просят .
    Делов то
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 09:15
      0
      «Это несправедливо»: Зеленский пожаловался на требования МВФ к Украине

      И губы надул ?
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 09:17
        0

        Он ещё и губы себе надул?А грудь он себе случайно не сделал?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:24
          +1
          Цитата: OrangeBigg
          Он ещё и губы себе надул?А грудь он себе случайно не сделал?

          На губы ботексы, на грудь силикон. Гарный хлопчик.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:05
    +2
    Маленький мальчик пожаловался,что большие дядьки его обманули .Ну надо же ,как не хорошо получилось
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:12
      +2
      Мальчика поменяют, а страну из своих цепких лапок не выпустят.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:25
        +1
        Цитата: ASAD
        Мальчика поменяют, а страну из своих цепких лапок не выпустят.

        И долги тоже останутся.
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 09:16
      +1
      Кто платит деньги, тот заказывает музыку...избитая истина, набившая оскомину и не понятно, что тут обидного...или на чужие деньги гопак танцевать будут?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:28
        0
        Цитата: aleks neym_2
        Кто платит деньги, тот заказывает музыку...избитая истина,

        Если получил деньги от МВФ, то должен помнить что это деньги не твои, а МВФ. Формула проста и работает со времён до Рождества Христова.
    3. ПиК
      ПиК Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: APASUS
      Маленький мальчик пожаловался,что большие дядьки его обманули .Ну надо же ,как не хорошо получилось


      Классика yes

  3. cniza
    cniza Сегодня, 09:11
    +1
    Зеленский заявил, что МВФ выдвигает Украине те же требования, что и другим странам, а это "несправедливо"


    В лучшем случае это вызывает улыбку...
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:11
    +1
    и где ж ты дятел в западной финансовой системе справедливость то ищешь....как дите право...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:12
    +6
    Зеленский пожаловался на Международный валютный фонд
    Это уже не президент, а склочник какой-то. Сплошные жалобы: на Россию (все и оптом), на Германию (не хочет продавать оружие), на Сша (тянет с принятием в НАТО)..., теперь МВФ виноват, что не желает предоставить Украине льготные условия и практически заставляет тратить свои деньги на войну в Донбассе. Интересно на кого пожалуется завтра? Может на Господа Бога за то, что не наделил разумом?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:36
      0
      Гена прЮвет! Зеля ещё не понял, что МВФ это МФО, только в мировом масштабе, как сказал бы чапаевский Петька. wink
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:40
      0
      Цитата: rotmistr60
      Интересно на кого пожалуется завтра? Может на Господа Бога за то, что не наделил разумом?

      На Бога пожаловаться можно, а вот на Яхве нельзя.
  6. Троль
    Троль Сегодня, 09:14
    0
    Ну.. прекратите воевать и замиривайтесь с Донбассом. Проблем то.
    А так то, это признание того, что занимают на одно а тратят на другое. (Заняли на строительство а потратили на водку, а виноват сосед)
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:42
      0
      Троль, дело в том, что когда приходит сосед, проблемы строительства почему то уходят на второй план... wink
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:22
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Международный валютный фонд (МВФ). По его мнению, МВФ относится к Украине "несправедливо".
    На МВФ жаловаться может только глупец, наверное ВАЗелин перепутал МВФ с синагогой.
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 09:26
    0
    Меня всегда удивляет,что кроме сроков.гарантий . % "банк" вставляет кучу требований.
    А ключевое слово-ВОЙНА. Если Зеленский предпримет даже робкие шаги к примирению,то его просто"сметут".Ибо слишком МНОГИЕ кормятся с людского горя.
    Обратите внимание-НИКАКИЕ контролирующие органы(а их в стране, как блох на Тузике) не пытаются хоть как то отследить те огромные потоки средств,которые поглощает МОУ.
    Всем просто хочется жить.
  9. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 09:31
    0
    Сначала наеврут, потом еще и выеврут - такая схема у них ...