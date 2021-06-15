«Это несправедливо»: Зеленский пожаловался на требования МВФ к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на Международный валютный фонд (МВФ). По его мнению, МВФ относится к Украине "несправедливо". Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.Зеленский заявил, что МВФ выдвигает Украине те же требования, что и другим странам, а это "несправедливо", потому что страна "восьмой год ведет войну". В таких условиях, добавил он, Киев не может проводить запрашиваемых фондом реформ и вынужден искать другие пути для выполнения требований МВФ. По его словам, Украине "приходится" тратить деньги не на экономику, а на военные нужды в условиях "непрекращающейся войны".В то же время Зеленский признал, что экономическая стабильность Украины зависит от МВФ, так как к программе фонда привязаны другие программы поддержки. В связи с этим он пообещал выполнить все требования МВФ.Напомним, что МРФ в середине прошлого года МВФ запустил новую программу поддержки Украины на сумму 5 млрд. долларов, по которой уже выделил 2,1 млрд. Однако остальные перечисления заморожены, так как по мнению фонда, Киев не выполняет требований МВФ.Ранее сообщалось, что оставшаяся сумма будет перечислена Киеву в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов. Первый транш должен пройти в конце июня этого года, второй - в конце сентября, еще два - по итогам 2021 года, учитывая реформы.