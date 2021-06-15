ВМС Ирана получили новый эсминец «Дена»

В понедельник 14 июня ВМС Ирана официально представили эсминец «Дена» и минный тральщик «Шахин». В мероприятии, посвященном вступлению в состав ВМС новых кораблей, присутствовало высшее военное командование Ирана. Два корабля присоединились к иранскому флоту, базирующемуся в южном портовом городе Бендер-Аббас.
«Дена» стал четвертым по счету эсминцем типа «Джамаран», построенным в Иране по заказу министерства обороны страны. Корабль оснащен современным вооружением, предназначен для длительных морских и океанских походов и может обнаруживать, отслеживать и уничтожать различные воздушные, надводные и подводные цели.
Интересно, что эсминец «Дена» также способен размещать на своей палубе вертолеты, а это уже значительно повышает боевую мощь иранского флота. Ведь с помощью вертолетов можно осуществлять десантные операции, поддерживать действия кораблей с воздуха.
Минный тральщик «Шахин» - другой корабль, также вступивший в ряды иранского флота. Он представляет собой судно длиной 33 метра, спроектированное и построенное также в Иране.
Корабль оснащен современными системами, которые позволяют обнаруживать и обезвреживать морские мины самого разного класса. Это также очень актуально в условиях нестабильной военно-политической обстановки в Персидском заливе.
Стоит отметить, что иранская военная промышленность в последнее время демонстрирует впечатляющие успехи в производстве различных видов вооружений. Это способствует повышению самодостаточности Ирана в области вооружений и снижает степень его зависимости от поставок иностранного оружия в условиях санкций.
Власти страны не раз отмечали важность задачи развития военной промышленности, поскольку страна должна укреплять свой военный потенциал, включая и ракетную мощь. Также в Тегеране подчеркивают, что оборонные возможности страны никогда не будут предметом переговоров. Фактически это означает приверженность иранских властей курсу на дальнейшее наращивание вооружений и развитие отечественной оборонной промышленности.
Появление у Ирана новых кораблей – очередной тревожный сигнал для государств Персидского залива, имеющих непростые отношения с исламской республикой, а также для США, которые претендуют на роль покровителя нефтяных монархий залива и являются в настоящее время одним из основных открытых противников Ирана.