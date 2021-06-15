Военное обозрение
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ВМС Ирана получили новый эсминец «Дена»

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В понедельник 14 июня ВМС Ирана официально представили эсминец «Дена» и минный тральщик «Шахин». В мероприятии, посвященном вступлению в состав ВМС новых кораблей, присутствовало высшее военное командование Ирана. Два корабля присоединились к иранскому флоту, базирующемуся в южном портовом городе Бендер-Аббас.


«Дена» стал четвертым по счету эсминцем типа «Джамаран», построенным в Иране по заказу министерства обороны страны. Корабль оснащен современным вооружением, предназначен для длительных морских и океанских походов и может обнаруживать, отслеживать и уничтожать различные воздушные, надводные и подводные цели.

Интересно, что эсминец «Дена» также способен размещать на своей палубе вертолеты, а это уже значительно повышает боевую мощь иранского флота. Ведь с помощью вертолетов можно осуществлять десантные операции, поддерживать действия кораблей с воздуха.

Минный тральщик «Шахин» - другой корабль, также вступивший в ряды иранского флота. Он представляет собой судно длиной 33 метра, спроектированное и построенное также в Иране.

Корабль оснащен современными системами, которые позволяют обнаруживать и обезвреживать морские мины самого разного класса. Это также очень актуально в условиях нестабильной военно-политической обстановки в Персидском заливе.


Стоит отметить, что иранская военная промышленность в последнее время демонстрирует впечатляющие успехи в производстве различных видов вооружений. Это способствует повышению самодостаточности Ирана в области вооружений и снижает степень его зависимости от поставок иностранного оружия в условиях санкций.

Власти страны не раз отмечали важность задачи развития военной промышленности, поскольку страна должна укреплять свой военный потенциал, включая и ракетную мощь. Также в Тегеране подчеркивают, что оборонные возможности страны никогда не будут предметом переговоров. Фактически это означает приверженность иранских властей курсу на дальнейшее наращивание вооружений и развитие отечественной оборонной промышленности.

Появление у Ирана новых кораблей – очередной тревожный сигнал для государств Персидского залива, имеющих непростые отношения с исламской республикой, а также для США, которые претендуют на роль покровителя нефтяных монархий залива и являются в настоящее время одним из основных открытых противников Ирана.
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16 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 10:02
    +3
    Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
    И чужой народ.
    1. xorek
      xorek Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: knn54
      Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".
      И чужой народ.

      Ну на счет Ирана и т.д. Там планы более глобальные, стереть такое государство на БВ .. Мешает оно некоторым разбойничать там . hi
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 10:56
      +2
      ХАРАКТЕРИСТИКИ Водоизмещение, т 1420 – 1500 Длина, м 94,5 – 95 Ширина, м 11,1 Осадка, м 3,2 – 3,25 Главная энергетическая установка (ГЭУ) дизельная, два дизеля и четыре дизель-генератора Мощность ГЭУ, л.с. 2 х 10000 Скорость полного хода, узл. 30 Экипаж, чел. 140 ВООРУЖЕНИЕ Ракетное ударное: • 4 х ПКР Noor (аналог C-802) Зенитное ракетное: • 4 × зенитный ракеты типа Fajr Артиллерийское: • 1×1 76-мм артустановка Fajr 27 (аналог 76 Melara / Mk75) • 1х1 40-мм артустановка Bofors copy • 2х1 20-мм артустановки Oerlikon Торпедные аппараты • 2 х 3 324 мм ТА Авиационное: • Вертолет типа Bell 212 ASW.

      10 мая 2020 года в ходе практических ракетных стрельб ВМС Ирана, выпущенная с иранского фрегата Jamaran (бортовой номер "76") противокорабельная ракета поразила иранский же большой ракетный катер А 1403 Konarak (иногда именуемый "корветом"), который полностью выгорел. При этом, согласно официальному сообщению, погибли 19 членов экипажа Konarak, включая его командира.

      Иранский фрегат Damavand выбросило на волнолом во время шторма на Каспийском море. Инцидент произошел 10 января 2018 года во время шторма в районе основной военно-морской базы Ирана на каспийском побережье – порта Бендер-Энзели. Damavand – это самый большой иранский военный корабль в Каспийском море и он был принят в состав ВМС Ирана в марте 2015 г.

      Корабль потерян. Вооружение сняли. В целом это успех для иранского судостроения, но как боевая единица в персидском заливе, он ничем не превосходит ракетный катер. Ракеты устарели, в т.ч. ПВО. Но учиться конечно надо, потому это важный шаг иранской оборонки в нужном направлении. Во всяком случае он может действовать в открытом море. Надеюсь они закажут наш пр. 20380,- на сегодня это лучший вариант.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:02
    +1
    Это понятно. Любой, кто хочет быть самостоятельным, будет вооружаться до зубов.
    Таков мир, таковы правила игры.
  3. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 10:23
    +1
    Попахивает антисемитизьмом. yes laughing
  4. donavi49
    donavi49 Сегодня, 10:25
    +3
    Статья уровня пишем что попало.

    способен размещать на своей палубе вертолеты


    Это уже 4 эсминец в этом корпусе, различия в вариантах надстройки. И да вертолет там 1 на открытой палубе, есть вариант а-ля Шатер из трубчатых конструкций и брезента, говорят может нести вертолетные БПЛА в ангаре и малый обзорный БПЛА забыл как называется, типа Орлана.





    Это способствует повышению самодостаточности Ирана


    Прежде всего помогают китайские дизеля и редукторы, различные системы и прочая, но это первый эсминец на который установили уже иранский лицензионный двигатель Бонян или как-то так.

    Ну и будем честны - это классический иранский эсминец, который максимум корвет. Воружение:
    - 76мм иранская мелара.
    - 2 готовых ЗУР Стандарт-1, вернее их иранских вариантов с китайской и турецкой помощью и 8/16 боекомплект. Это вон в носу контейнера.
    - 4 ПКР Нур, которые являются иранской лицензионной копией китайской ПКР С-802/03, которая в свою очередь делалась с Экзосета.
    - 40мм Бофорсы иранского типа и 23 мм скорострелки.
    - 2х3 иранских клонов МК-46.

    Из обвесов, только новый обзорник на ФАР полотне интересен. Остальное вообще музейка по архитектуре.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 10:33
      +1
      Цитата: donavi49
      Статья уровня пишем что попало.

      способен размещать на своей палубе вертолеты


      Это уже 4 эсминец в этом корпусе, различия в вариантах надстройки. И да вертолет там 1 на открытой палубе, есть вариант а-ля Шатер из трубчатых конструкций и брезента, говорят может нести вертолетные БПЛА в ангаре и малый обзорный БПЛА забыл как называется, типа Орлана.





      Это способствует повышению самодостаточности Ирана


      Прежде всего помогают китайские дизеля и редукторы, различные системы и прочая, но это первый эсминец на который установили уже иранский лицензионный двигатель Бонян или как-то так.

      Ну и будем честны - это классический иранский эсминец, который максимум корвет. Воружение:
      - 76мм иранская мелара.
      - 2 готовых ЗУР Стандарт-1, вернее их иранских вариантов с китайской и турецкой помощью и 8/16 боекомплект. Это вон в носу контейнера.
      - 4 ПКР Нур, которые являются иранской лицензионной копией китайской ПКР С-802/03, которая в свою очередь делалась с Экзосета.
      - 40мм Бофорсы иранского типа и 23 мм скорострелки.
      - 2х3 иранских клонов МК-46.

      Из обвесов, только новый обзорник на ФАР полотне интересен. Остальное вообще музейка по архитектуре.

      А вот и обзор вооружения, спасибо!
      Надо сказать, что для Ирана и такого водоизмещения корвет зубастый. Перезрелая вылизанная архаика с надстройками - вот как внешне смотрится!
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:33
      +3
      Вот у навигатора фоточки хорошие.

    3. Avior
      Avior Сегодня, 10:58
      +1
      Водоизмещение 1372 т (полное)

      Корвет, собственно
  5. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 10:26
    0
    По сути это корвет, а вовсе не эсминец. Состав вооружения подробно я нигде пока не нашёл.
    «Дена» является пятым эсминцем, построенным национальными оборонными предприятиями Исламской Республики. По словам главы Организации морской промышленности при Министерстве обороны Ирана Амира Растегари, «Дена» имеет современную систему управления огнем. Корабль способен обнаруживать и сопровождать до 40 целей, в том числе авиацию и подводные лодки противника. Огонь на поражение эсминец может вести одновременно по четырем объектам, при этом обнаружение и пуск ракет по надводным целям противника возможен на дальности до 300 километров. Корабль оборудован продвинутой системой радиоэлектронной борьбы и площадкой для размещения на борту одного вертолета.





    Вот тут подробнее:

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    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:02
      +1
      По сути это корвет, а вовсе не эсминец. Состав вооружения подробно я нигде пока не нашёл.

      корабли этого класса есть в Википедии
      там они называются Фрегаты типа Moudge.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрегаты_типа_Moudge

      Радиолокационное вооружение
      3D-радар: F-диапазон[1]

      Обзор поверхности: Racal Decca 1226, I-диапазон[1]
      Радиоэлектронное вооружение
      Радиоразведка: Decca RDL 2AC; Racal FH 5-HF/DF. СУО: Contraves Sea Hunter, I/J-band; Signaal WM

      28(на Damavand), I/J-band. ГАС: нет данных. Постановщики помех: 2 × UK Mk 5[1]
      Артиллерия 1 × 76-мм; 2 × 12,7-мм пулемёта[1]
      Зенитная артиллерия 1 × 40-мм (на Jamaran); 1 × 20-мм[1]
      Ракетное вооружение 2 × 2 × Noor C-802 (на Jamaran); 4 × Ghader C-802 (на Damavand)[1]
      4 × 1 «Стандарт» SM-1 Block 5[1]
      Минно-торпедное вооружение 2 × 3 ТА Mk32[1]

      В английской есть различие слегка
      Armament:
      4 × Noor or Qader anti-ship missiles
      1 × 76 mm Fajr-27 naval gun
      1 × 40 mm Fath-40 AAA or 1x 30mm Kamand CIWS
      2 × 8 tube chaff launcher
      2 × 20 mm cannons Oerlikon
      4 × Mehrab SAM, a naval version of the Sayyad-2
      2 × triple 324 mm torpedoes
      2 × 12.7 mm heavy machine guns
      Aircraft carried: 1 x Bell 214 ASW helicopter
  6. Комментарий был удален.
  7. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:30
    -7
    Тот самый момент, когда Иран делает эсминцы, а ты нет. Чет про "Супергоршкова" слышно, кто знает?
    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:04
      +2
      Эсминцем в Иране называют все что больше ракетного катера, похоже
      Водоизмещение 1372 т (полное)[
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 11:08
        -2
        Не густо. Но мы тоже чет не торопимся фрегаты и эсминцы делать. С гражданским флотом у нас значительно лучше выходит.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 11:24
          +1
          С каким гражданским флотом? По одесскому проекту танекра/сухогрузики волго-дон хорошо идут, зато с пассажирскими кораблями провал, опять же сделали ставочку на одесситов, а те отказались от проектного сопровождения. В итоге Петр Великий ржавеет в Астрахани.
          За четыре года строительства готовность круизного теплохода «Петр Великий» составляет 43%



          Успехи звезды = это успехи корейцев, которые с опережением сроков подтаскивают нассыщенные корабли. Например, сейчас 2-3 корабли на ССЗ все еще достраиваются вокруг корейского набора.


          А в Корее ждут освобождения места на заводе, для переправки еще двух кораблей, которые уже готовы.



          Паромы для сахалина строят турки. Док для ледокола тоже они будут. Ну и т.п.
          1. Marachuh
            Marachuh Сегодня, 11:30
            0
            Ды ладно. А ледоколы? А сухогрузы с Невского, Красного Сормово и Окска? А траулеры с Северной и Выборского? Вымпел строит на подводных крыльях пассажирские!? А Пелла буксиров настроила под 50 шт. ?