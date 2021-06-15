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Немецкое издание: Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует политике Европы

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Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует общеевропейской политике. Берлин должен участвовать в укреплении обороноспособности этой страны. К такому мнению пришел автор статьи для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Нику Попеску.


В конце мая этого года сопредседатель немецкой партии "Зеленых" Роберт Хабек посетил линию разграничения в Донбассе, после чего выступил с заявлением о необходимости поставок оружия украинской армии. Данное предложение не получило поддержки в Германии и было подвергнуто критике.

Однако, по мнению автора, Германия поступила неправильно, отказавшись от поставок оружия Украине. У немецкого правительства есть право поставлять оружие в другие страны, чем оно и пользуется, поставляя вооружения Египту и Катару. А на Украине у Германии интересов еще больше.

Автор убежден, что Украина "стала жертвой" России, ведущей "захватническую войну". Усилия ЕС и боеготовность украинской армии не дали России захватить значительные территории Украины, однако Москва не скрывает своих планов и продолжает готовиться к наступлению. Об этом, по мнению автора, говорит сосредоточение российской армии у границ Украины. В то же время вооруженные силы Украины срочно нуждаются в поставках оружия, чтобы противостоять планам Москвы.

Позиция Германии, отказавшей в поставках оружия, не соответствует "требованиям времени" и политике Европы, утверждает Попеску. Только укрепление стран-партнеров, под которыми автор понимает Украину и Грузию, может обеспечить мир и стабильность на востоке Европы. В пример он ставит Прибалтику с Польшей, которые оказывают помощь ВСУ, в то время как Германия игнорирует "новый европейский тренд". В то же время отказ тратить деньги на помощь Украине вызывает "недовольство Вашингтона".

Подводя итог, автор призывает Германию "потратиться" на оружие украинской армии, поскольку только сильная и независимая Украина может заставить Россию отказаться от своих планов.
Использованы фотографии:
сайт президента Украины
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28 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 10:05
    +15
    Нику Попеску.-ЕЩЕ один "немец".
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:06
      +11
      Попеску, истинный ариец laughing
      1. xorek
        xorek Сегодня, 10:10
        +7
        Берлин должен участвовать в укреплении обороноспособности этой страны.

        Помнится они уходя и сжигая все за собой ,хорошо бандеровцев вооружили и даже обмундирования им оставили ..
        Эх немцы ,вот если бы на БВ оружие поставляли ,вас бы тут же удавили из одной маленькой и самой обиженной страны в мире .. negative
        Забывать вы стали ,кто вас пожалел и как государство не уничтожил ,после ваших зверств на нашей территории и теперь вот ваша благодарность такая ?
        P.S.Давить нужно таких призывальщиков..
        1. taiga2018
          taiga2018 Сегодня, 10:54
          +1
          Цитата: xorek
          Забывать вы стали ,кто вас пожалел и как государство не уничтожил ,после ваших зверств на нашей территории и теперь вот ваша благодарность такая ?

          Никогда и ничего они не забыли и не забывали,они прекрасно помнят своих дедов и прадедов уничтоженных советской армией,и ждали только момента чтобы отомстить за них.Теперь они решили что этот момент настал,но уроки истории заставили их быть умнее и что мстить надо чужими руками...
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 11:00
            +1
            Цитата: knn54
            Нику Попеску.-ЕЩЕ один "немец".

            Немцем от Нику Попеску не пахнет вовсе. Скорее всего он по национальности либо молдаванин, либо молдавский румын.
            С 8 июня 2019 года Попеску является министром иностранных дел и европейской интеграции в правительстве "соросихи" Майи Санду
            Попеску продвигает по Соросу в ЕС интересы НАТОвской Румынии в решении Молдовой с помощью Украины вопроса о ликвидации Приднестровской молдавской республики - и тоже, как в Украине ликвидацию ДЛНР, военным путём.
            В целом Попеску действует в интересах США против ЕС и за счёт Германии..

            СПРАВКА
            Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе.
            Образование
            - С 1998 по 2002 года учился на факультете международных отношений в МГИМО.
            - В 2003 году получил звание магистра международных отношений и европейских наук в Центрально-Европейском университете Будапешта. До 2009 года продолжал обучение в этом вузе и получил звание доктора политических наук.
            Профессиональная деятельность
            - С 2005 по 2007 год был исследователем в Центре изучения европейских политик в Брюсселе.
            - В 2007-2009 и 2011-2012 годах возглавлял исследовательские программы в лондонском офисе Европейского совета по международным отношениям.
            - В 2010, 2011-2012 годах был советником по вопросам внешней политики и европейской интеграции в правительстве Владимира Филата.
            - С 2013 по 2016 годы – старший аналитик Института ЕС по изучению безопасности.
            - С 2016 года по июнь 2019-го был лектором в парижском Институте изучения политик.
            - С августа 2018 года по июнь 2019 – директор программы Расширенная Европа Европейского совета по иностранным делам.
            - 8 июня 2019 года Попеску утвержден министром иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду.

            См. подробно - https://ru.sputnik.md/reference/20190627/26613909/ministr-inostrannykh-del-i-evropeyskoy-integratsii-nicu-popescu.html
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:38
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Попеску, истинный ариец

        Вот все эти "папески" так и хотят разбазарить непомерным трудами нажитое немецкое добро. Нет что бы предложить Румынии оказать помощь соседу с Украины, а чужое все мастаки раздаривать.
        Интересно, а что думает на это тётушка Анжела ?
      3. Комментарий был удален.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:09
      +8
      Цитата: knn54
      Нику Попеску.-ЕЩЕ один "немец".

      yes
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 10:26
      -1
      Уточните пожалуйста: По пЕску или там другая буква (например - "И")? Кстати, с украинского перевод Попеску - по рту (пЕсок - рот. Например выражение: "закрый пЕсок - закрой рот". Уж точно "арийская" хвамилия румынского происхождения с украинскими корнями - поэтому и ратует за поставки оружия...гейропейский миротворец...А так похож на "татарина" из к/ф "Брат".
      1. markant1970
        markant1970 Сегодня, 10:58
        0
        С вас такой переводчик...
        Не песок,,а пысок
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 11:05
          -1
          Согласен, но некоторых на местном говоре произносят и через "Е". А получилось, вроде бы, прикольно...
  2. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:08
    0
    Немецкое издание: Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует политике Европы
    Походу, "столетний" перерыв мира заканчивается...
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:20
      +3
      Позиция Германии, отказавшей в поставках оружия, не соответствует "требованиям времени" и политике Европы, утверждает Попеску.

      А время ничего не изменило, видАли мы этих попеску!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: sabakina
      Походу, "столетний" перерыв мира заканчивается...

      Да уж, 20-е столетие за свои 50 лет отличилось на все времена от Рождества Христова.
      Не приведи Бог такого 21-му столетию.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:16
    +2
    попеску....ну и имечко....да ну его в попеску
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:17
    +2
    Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует политике Европы

    Может это политика Европы не соответствует интересам Германии? Да и вообще здравому смыслу...
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:26
    +1
    Думаю, что тут отказ Германии не поставлять оружие Украине, а поставлять его ДАРОМ! Репарации-то ведь тоже Берлин Кыёву выплачивать не желает.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 10:31
    +1
    Автор убежден, что Украина "стала жертвой" России, ведущей "захватническую войну". Усилия ЕС и боеготовность украинской армии не дали России захватить значительные территории Украины,


    А ведь сам этот "журналист" в это не верит , но задание надо отрабатывать...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:36
      +1
      Суть хорошо запрятали/замаскировали ... они, похоже, не за мир и благоденствие во всем мире, а какие то другие!
      1. cniza
        cniza Сегодня, 10:47
        0
        Они за деньги , которые ведут к войне и этого они не понимают...
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:31
    +3
    На фото тётка в форме спрашивает ВАЗелина, "А где гроши ?" на что он отвечает разводя руками "Паненка, какие гроши ?"
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:33
    +1
    К такому мнению пришел автор статьи для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Нику Попеску.

    И с каких то пор Колька Попеску рождённый румыном стал немцем ?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:34
    +2
    В конце мая этого года сопредседатель немецкой партии "Зеленых" Роберт Хабек посетил линию разграничения в Донбассе
    . Вот уж вопрос, закономерный, возник ... а зелёные это за мир и благоденствие или те ребята просто хорошо замаскировали свою истинную суть, цвета ХАКИ?
  10. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:34
    0
    Так,а в чем заключается общеевропейская политика? Жахаться под хвост и лизать ботинки хозяину? Последний раз относительно независимая Европа была почти век назад, пока не наступила на русские грабли и не сломала себе шею.
  11. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 10:36
    0
    Кому-то до ошпаренных ног хочется устроить новую войнушку на территории СССР/России. Настолько, что готовы снова давать немецким промышленникам сочные, жирные и горячие как баварские сосиски оборонные заказы. Надеюсь, что немцы в этот раз справятся с такими подстрекателями сами.
  12. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:59
    0
    Цитата: Зяблицев
    Попеску, истинный ариец laughing

    Какие похабные ассоциации в связи с его фамилией можно отыскать...
    И все они будут такими же противными, как он сам и его статьи!
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:10
    0
    А оригинал статьи кто нибудь видел?
  14. Оркестрант
    Оркестрант Сегодня, 11:13
    0
    Это не зелёные, а уже коричневые!
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:17
    0
    Когда же землю на окраине продавать будут? Вот прикольно будет.