Немецкое издание: Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует политике Европы

Отказ Германии поставлять оружие Украине не соответствует общеевропейской политике. Берлин должен участвовать в укреплении обороноспособности этой страны. К такому мнению пришел автор статьи для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Нику Попеску.
В конце мая этого года сопредседатель немецкой партии "Зеленых" Роберт Хабек посетил линию разграничения в Донбассе, после чего выступил с заявлением о необходимости поставок оружия украинской армии. Данное предложение не получило поддержки в Германии и было подвергнуто критике.
Однако, по мнению автора, Германия поступила неправильно, отказавшись от поставок оружия Украине. У немецкого правительства есть право поставлять оружие в другие страны, чем оно и пользуется, поставляя вооружения Египту и Катару. А на Украине у Германии интересов еще больше.
Автор убежден, что Украина "стала жертвой" России, ведущей "захватническую войну". Усилия ЕС и боеготовность украинской армии не дали России захватить значительные территории Украины, однако Москва не скрывает своих планов и продолжает готовиться к наступлению. Об этом, по мнению автора, говорит сосредоточение российской армии у границ Украины. В то же время вооруженные силы Украины срочно нуждаются в поставках оружия, чтобы противостоять планам Москвы.
Позиция Германии, отказавшей в поставках оружия, не соответствует "требованиям времени" и политике Европы, утверждает Попеску. Только укрепление стран-партнеров, под которыми автор понимает Украину и Грузию, может обеспечить мир и стабильность на востоке Европы. В пример он ставит Прибалтику с Польшей, которые оказывают помощь ВСУ, в то время как Германия игнорирует "новый европейский тренд". В то же время отказ тратить деньги на помощь Украине вызывает "недовольство Вашингтона".
Подводя итог, автор призывает Германию "потратиться" на оружие украинской армии, поскольку только сильная и независимая Украина может заставить Россию отказаться от своих планов.