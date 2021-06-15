Sina: Введённый в эксплуатацию двигатель с тягой в 500 тонн позволит к 2030 году осуществить высадку первого гражданина Китая на Луну

Китайский ракетный двигатель с 500-тонной тягой после серии испытаний успешно введён в эксплуатацию. Это позволит уже к 2030 году совершить полёт к естественному спутнику Земли в рамках пилотируемой экспедиции. К 2030 году первый гражданин Китая высадиться на Луну. После этого начнётся строительство лунной базы.

Новый двигатель имеет двухкамерную конструкцию. Скорость подачи топлива – до 1,6 т в секунду. Выход на максимальную тягу составляет до 3 секунд.

Общая масса двигателя даже снижена. Примерные параметры снижения массы в сравнению с первоначальными вариантами составляют до 30 процентов. Удалось соблюсти баланс веса двигателя с его тягой. На сегодняшний день этот двигатель является самым мощным в аэрокосмической отрасли.