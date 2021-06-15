Sina: Введённый в эксплуатацию двигатель с тягой в 500 тонн позволит к 2030 году осуществить высадку первого гражданина Китая на Луну

В китайской прессе сообщается о том, что КНР планомерно идёт по пути развития и совершенствования своей космической программы. За последние годы Китай активно выводит свои корабли на околоземную орбиту, осуществляет запуски исследовательских аппаратов на Луну и Марс, создаёт собственную орбитальную станцию.
В издании Sina пишут о том, что развитие технологий позволяет добиться уже в течение нескольких лет возможности отправить пилотируемую миссию на Луну.
Из статьи в Sina:
Китайский ракетный двигатель с 500-тонной тягой после серии испытаний успешно введён в эксплуатацию. Это позволит уже к 2030 году совершить полёт к естественному спутнику Земли в рамках пилотируемой экспедиции. К 2030 году первый гражданин Китая высадиться на Луну. После этого начнётся строительство лунной базы.
В китайской прессе отмечают, что именно создание и введение в работу ракетного двигателя подходящей тяги и прочих параметров позволяет реализовывать новые амбициозные космические проекты.
Из материала:
Новый двигатель имеет двухкамерную конструкцию. Скорость подачи топлива – до 1,6 т в секунду. Выход на максимальную тягу составляет до 3 секунд.
Отмечено, что реализованные технологии позволили не увеличивать на неприемлемые значения общий вес самого двигателя.
Приводится заявление замначальника отдела исследований и разработок тяжёлых ракетных двигателей 6-го института авиации и космонавтики КНР Чен Хуэя:
Общая масса двигателя даже снижена. Примерные параметры снижения массы в сравнению с первоначальными вариантами составляют до 30 процентов. Удалось соблюсти баланс веса двигателя с его тягой. На сегодняшний день этот двигатель является самым мощным в аэрокосмической отрасли.
Для справки: тяга российского ракетного двигателя РД-180 составляет (в вакууме) 423,4 тс.