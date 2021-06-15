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Sina: Введённый в эксплуатацию двигатель с тягой в 500 тонн позволит к 2030 году осуществить высадку первого гражданина Китая на Луну

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В китайской прессе сообщается о том, что КНР планомерно идёт по пути развития и совершенствования своей космической программы. За последние годы Китай активно выводит свои корабли на околоземную орбиту, осуществляет запуски исследовательских аппаратов на Луну и Марс, создаёт собственную орбитальную станцию.


В издании Sina пишут о том, что развитие технологий позволяет добиться уже в течение нескольких лет возможности отправить пилотируемую миссию на Луну.

Из статьи в Sina:

Китайский ракетный двигатель с 500-тонной тягой после серии испытаний успешно введён в эксплуатацию. Это позволит уже к 2030 году совершить полёт к естественному спутнику Земли в рамках пилотируемой экспедиции. К 2030 году первый гражданин Китая высадиться на Луну. После этого начнётся строительство лунной базы.

В китайской прессе отмечают, что именно создание и введение в работу ракетного двигателя подходящей тяги и прочих параметров позволяет реализовывать новые амбициозные космические проекты.

Из материала:

Новый двигатель имеет двухкамерную конструкцию. Скорость подачи топлива – до 1,6 т в секунду. Выход на максимальную тягу составляет до 3 секунд.

Отмечено, что реализованные технологии позволили не увеличивать на неприемлемые значения общий вес самого двигателя.

Приводится заявление замначальника отдела исследований и разработок тяжёлых ракетных двигателей 6-го института авиации и космонавтики КНР Чен Хуэя:

Общая масса двигателя даже снижена. Примерные параметры снижения массы в сравнению с первоначальными вариантами составляют до 30 процентов. Удалось соблюсти баланс веса двигателя с его тягой. На сегодняшний день этот двигатель является самым мощным в аэрокосмической отрасли.

Для справки: тяга российского ракетного двигателя РД-180 составляет (в вакууме) 423,4 тс.
Использованы фотографии:
китайское аэрокосмическое агентство
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25 комментариев
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  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 10:50
    +3
    В китайской прессе сообщается о том, что КНР планомерно идёт по пути развития и совершенствования своей космической программы.

    Ну, молодцы, что еще сказать можно! yes
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:13
      0
      Я бы так не радовался. Китай серьезная сила с которой мы конкурировать не можем. При этом он остро нуждается как в сырьевых так и прочих ресурсах, например вода, гидроресурсы, лес. Сибирь и ДВ для Китая всё равно что корм возле кота положить. Долго лежать будет? Меня вообще не радуют успехи Китая, скорее наоборот.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 11:21
        -3
        Меня больше не радуют победные реляции наших властей и потемкинские деревни с бредом в оффициальных сми. А успехи соседа впечатляют и заставляют задуматся-а нужна ли нам наша власть.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 11:30
          +2
          Вперёд! На майдан! Вас "успехи" Украины ничему не учат? Вы думаете от смены власти что то изменится? Навальный спасет страну? Или опять всё отнять и поделить? Путин вернул государству оборонку и значительную часть нефтегазовой отрасли. Он начал восстанавливать армию, и тут запад понял что пора его снимать. Не вышло. Не будьте глупцом. Мы вечный враг запада. Они не допустят восстановления русской мощи. Но у нас нет другого пути.
      2. letinant
        letinant Сегодня, 11:27
        0
        Цитата: URAL72
        Я бы так не радовался. Китай серьезная сила с которой мы конкурировать не можем. При этом он остро нуждается как в сырьевых так и прочих ресурсах, например вода, гидроресурсы, лес. Сибирь и ДВ для Китая всё равно что корм возле кота положить. Долго лежать будет? Меня вообще не радуют успехи Китая, скорее наоборот.

        Слушайте, ну сколько можно наступать на одни и те же грабли. Китайцы пишут, мы читаем, потом в комментариях пишут :"нам далеко до Китая" , "всё пропало", посыпаем пеплом голову. Через неделю узнаём , это очередная "вундер вафля". Так было с "супер-пупер" покрытием для двигателей и что, оказалось что это покрытия такой геморрой! Самое интересное, за Китай орут одни и те же.
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: LIONnvrsk
      В китайской прессе сообщается о том, что КНР планомерно идёт по пути развития и совершенствования своей космической программы.

      Ну, молодцы, что еще сказать можно! yes

      Не уверен в 100% правдивости информации. Увеличить тягу (температуру) при снижении веса возможно только при получении прорывной технологии в производстве материалов...До сих пор Китай не может повторить российские технологии для производства современных авиадвигателей.
      Если бы все было так как пишут - Китай отказался б закупать российские авиадвигатели. Скорее всего исследования идут и результаты есть кое какие, но не то, о чем пишут
  2. Потерпите
    Потерпите Сегодня, 10:52
    -2
    У старшего брата большие успехи во всех отрослях науки и производства! Интересно, смогут ли китайцы в 2030г обнаружить российскую лунную базу? Или на Марсе - миссию, которая была послана в сторону Марса в 2019?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:23
      -4
      Обязательно-по каналу СПАС найдут реп ортаж с муьтиками под хохлому от РосКосмоса.
  3. xorek
    xorek Сегодня, 10:53
    0
    Ну мощный ракетный движек ,это еще не самое главное в лунной программе ..Вообще китайцы молодцы ,уверен ,что все у них получится ..Расстреляют пару десятков олигархов и вот деньги свободные, на лунную программу ..)))
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:01
    +2
    Искренне раз за китайцев. Ещё одно доказательство того, что компартии - всё по плечу. В отличие от либерастов, которые могут только разрушать..
    1. Rageee
      Rageee Сегодня, 11:04
      -3
      либерасты у нас на зоне сидят, а заправляют всем уже не один десяток лет - патриоты, которые радеют за страну аж спать не могут wink
      1. Роман070280
        Роман070280 Сегодня, 11:09
        0
        Это всего лишь разные сорта Г., которые грызутся между собой, деля страну..
        Современные "патриоты", они же и коммунисты, и либерасты.. все смешались под одной крышей..
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 11:29
          +1
          Если вы имеете ввиду КПРФ - то они коммунистами точно не являются. Очередной филиал ЕР, не более того.
          1. Роман070280
            Роман070280 Сегодня, 11:32
            -2
            Так я всех имею ввиду.. что Зюганов, что Путин, что Жирик, что прочие, допущенные сейчас к власти - все из одной помойки..
            Просто кто-то ведёт себя смирно, делится, и кричит Ура.. а кто не кричит и не делится - тех на зону отправляют.. Под видом борьбы с врагами государства..))
      2. sabakina
        sabakina Сегодня, 11:18
        0
        Цитата: Rageee
        либерасты у нас на зоне сидят, а заправляют всем уже не один десяток лет - патриоты, которые радеют за страну аж спать не могут wink

    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: paul3390
      Ещё одно доказательство того, что компартии - всё по плечу.

      Учителя у них были хорошие. Знают как в стране порядок наводить.
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:01
    0
    Ну заодно и расскажут, есть ли следы американцев на луне. wassat
    1. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:13
      0
      Да было бы не плохо проверить. В России инженеры энтузиасты представили проект частного микроспутника для съёмок следов высадки.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: Marachuh
      Ну заодно и расскажут, есть ли следы американцев на луне.

      Так последний китайский аппарат "прилунялся" в том месте, где садился аппарат США с астронавтами, но никаких следов пребывания американцев не обнаружено, ( там дожей и песчаных бурь нет) следа остаются на сотни лет.
      Когда в 1969 году заявили, что Армстронг из США на Луне, то я ляпнул "очередная брехня США", меня вызвали на бюро комсомола и вставили пистон за "распространение ложных слухов".
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 11:24
        0
        Там даже спецы в сомнениях. На сегодня больше доказательств, что не были чем, что были.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:42
          +1
          Цитата: Marachuh
          Там даже спецы в сомнениях. На сегодня больше доказательств, что не были чем, что были.

          И спецы штатовские, именно говорят.
  6. donavi49
    donavi49 Сегодня, 11:12
    +4
    Ну приоритет Рогозина сейчас снять кино вперед Тома Круза. Остальное подождет, главное потом затвтить. Разница лишь в том, что Том Круз полетит отдельной миссией и им выделят очень ограниченное число часов на съемки. Собственно согласование с графиком работы на МКС от НАСА дополнительно тормозит процесс, тогда как деньги вроде бы уже нашли. У Рогозина же - Кино? За свои напару с Эрнстом, вперед американцев - летим первым рейсом, двигаем все, вычеркиваем космонавтов, а если какой Крикалев возразит и попросит повременить - то выгоним его wassat . Кто такой этот Сергей Крикалев, нечего ему в Роскосмосе делать wink .



    Сейчас правда поднимается буча аж до Путина, Ферчишин, Савицкая и Жуков и весь отряд в целом возмущен:
    — Подобные кадровые решения убеждают меня, что космонавтика в России не нужна. Сергея Константиновича Крикалева знаю много лет — профессионал высшей категории, никогда не боялся брать на себя ответственность. Он очень давно в отрасли, и высоты, которых достиг как космонавт и руководитель, многим не снились.

    Сегодня у нас самое важное из всех направлений в космонавтике — это кино. А Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли. Ведь для него космонавтика это все, он в нее всю жизнь вложил. И несмотря на все несомненные заслуги, памятником себе не стал.

    Скажем и Светлане Савицкой спасибо за ее мужество, за выступление рядом с Крикалевым. Может, она тоже какую-то этику нарушила? Она ведь в нашей отрасли такой же высокий профессионал.

    Устойчивый стиль сегодняшней кадровой политики — из космонавтики выдавливаются все, кто может предложить альтернативную точку зрения.

    — Я был участником конкурса среди советских журналистов за право полететь в космос и являюсь патриотом полетов в космос гуманитариев — журналистов, писателей, художников, актеров, философов. Считаю, что без представителей гуманитарных профессий освоение космического пространства, других небесных тел не будет полным. Но пока путевки в космос — дорогостоящие и редкие, должен быть национальный отбор, каким он был в упомянутом советском журналистском конкурсе (более тысячи участников), как в американском конкурсе «Учитель в космосе» (Криста Маколифф погибла, с ее дублером Барбарой Морган мне довелось встречаться). В случае с актрисой и режиссером мы видим не национальный отбор, а аппаратное решение. Должна быть соответствующая, не поспешная подготовка к полету. Шестерка советских журналистов готовилась два года, все получили удостоверения космонавтов-исследователей. Никто из них в космос не слетал по сугубо политическим обстоятельствам (распад СССР), но их жизнь обогатилась новыми знаниями и навыками, пониманием отрасли, новыми произведениями, они внесли большой вклад в популяризацию и открытость космонавтики.

    Отдельно о Сергее Крикалеве. Он, по моему субъективному мнению, входит в пятерку самых выдающихся космонавтов Земли, из числа ныне живущих (а тем самым является нашим национальным достоянием). Сергей Константинович — редкий пример профессионального космонавта-инженера, прошедшего по ступенькам отраслевой карьеры и ставшего топ-менеджером «Роскосмоса». Он находится в расцвете таланта и опыта. Его необходимо сохранить в рядах активных руководителей.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:23
    +1
    В России тоже есть разработки. НПО «Энергомаш» разработан РД-171МВ масса составляет 10,3 тонны, тяга — более 800 тонн. И насколько я читал, он уже успешно прошёл стендовые огневые испытания. good
    1. Потерпите
      Потерпите Сегодня, 11:28
      -1
      Не совсем так. Там возникли сложности с росписью корпуса двигателя под хохлому. И вообще, вы как маленький - не доверяйте всему, что написано!
  8. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:37
    +1
    Введённый в эксплуатацию двигатель с тягой в 500 тонн позволит к 2030 году осуществить высадку первого гражданина Китая на Луну

    В связи с отсутствием в Китае Голливуда, высадка может быть взаправдешняя.