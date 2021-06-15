Военное обозрение
Войти Регистрация

В Японии представили защищенную от взлома квантовую сеть

8

Японская компания Toshiba смогла в результате эксперимента отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной в 600 километров. В результате был установлен рекорд: инженеры смогли передать квантовые биты на сотни километров.


Перспективность технологии очевидна: она может лечь в основу сети передачи данных нового поколения, позволяющей транслировать информацию на большие расстояния.

Данные, которые будут передаваться таким способом, зашифровываются посредством специальной технологии квантового распределения ключей (QKD). В японской компании подчеркивают, что квантовые сети максимально защищены от взлома. Если проникновение в сеть произойдет, то об этом сразу же узнают обе стороны.

Таким образом, пользователи, корпорации и целые государства могут делиться секретной информацией, не опасаясь ее утечки третьим сторонам. Прежде передавать кубиты по оптоволоконным сетям удавалось только на крайне небольшие расстояния.

Но специалисты компании в Японии разработали метод двухдиапазонной стабилизации, который позволяет снизить воздействие внешней среды. Отправляются два сигнала: первый компенсирует быстро меняющиеся флуктуации, а второй способствует точной настройке фазы. В итоге данные передаются на расстояние до 600 километров.

Технология, представленная японской корпорацией, может быть использована для организации безопасной связи, в том числе используемой в военных целях. В условиях современного глобального противостояния держав, в том числе и в области информационной безопасности, повышение защищенности передаваемых данных очень важно. Не исключено, что данная технология, после того, как пройдет дальнейшие этапы развития, будет использоваться военными ведомствами и спецслужбами стран мира.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 11:11
    0
    Нечего вечным не бывает. Взломают и квант.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:13
      0
      Юстас — Алексу в отчете сообщит о чем там речь шла, в секретной передаче и им вот эта технология как раз необходима, но наверное пока в мобильном варианте еще не создана.
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: Orkraider
      специалисты компании в Японии разработали метод двухдиапазонной стабилизации, который позволяет снизить воздействие внешней среды. Отправляются два сигнала: первый компенсирует быстро меняющиеся флуктуации, а второй способствует точной настройке фазы. В итоге данные передаются на расстояние до 600 километров.

      Цитата: Orkraider
      Нечего вечным не бывает. Взломают и квант.

      Согласен. Если что то создали - это же можно и поломать, даже шары стальные подвержены поломке.
      Если что то шифруют или защищают, то это же со 100%-ой вероятностью подлежит взлому или изучению, а затем взлому. Взломают так, что ни передающая ни принимающая сторона и знать не будут. Вопрос времени и целесообразности (ресурсов)
  2. Потерпите
    Потерпите Сегодня, 11:13
    -2
    Квантовая сеть будет защищенна от взлома до тех пор, пока не получится, наконец то, вооружить нейтрино. А главная задача сейчас - не допустить в стране голод и сдерживать цены на овощи, ну, и переустройство мира.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:17
      +2
      Овощи?а на стройматериалы и прочее при забитых складах,цены останавливать необязательно? нихай и дальше в космос рвутся?
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:15
    +2
    В свете краней подозрительности в нашем сообществе к разным забугорным штучкам бесовским скреполомающим. А где гарантия что тошиба и бекдор не сделала? И вообще голубь наше всё! Патриархия с РПЦ крест дают что за ним будущее))))
  4. letinant
    letinant Сегодня, 11:32
    +2
    В 2020 году ввели в строй квантовую сеть между Москвой и Санкт-Петербургом (сайт Росамтома). И она работает в штатном режиме. Я так понимаю, это длиннее чем 600км?
    1. vargo
      vargo Сегодня, 11:40
      0
      Да этих сетей уже много. И да, Москва - Санкт-Петербург тоже ввели недавно. Ничего удивительного в Японском проекте я не вижу. По крайней мере в статье ничего особенного не передано. Больше похоже на то, что автор либо ничего не знает про это, либо намеренно пропагандирует японское.