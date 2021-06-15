В Японии представили защищенную от взлома квантовую сеть

Японская компания Toshiba смогла в результате эксперимента отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной в 600 километров. В результате был установлен рекорд: инженеры смогли передать квантовые биты на сотни километров.Перспективность технологии очевидна: она может лечь в основу сети передачи данных нового поколения, позволяющей транслировать информацию на большие расстояния.Данные, которые будут передаваться таким способом, зашифровываются посредством специальной технологии квантового распределения ключей (QKD). В японской компании подчеркивают, что квантовые сети максимально защищены от взлома. Если проникновение в сеть произойдет, то об этом сразу же узнают обе стороны.Таким образом, пользователи, корпорации и целые государства могут делиться секретной информацией, не опасаясь ее утечки третьим сторонам. Прежде передавать кубиты по оптоволоконным сетям удавалось только на крайне небольшие расстояния.Но специалисты компании в Японии разработали метод двухдиапазонной стабилизации, который позволяет снизить воздействие внешней среды. Отправляются два сигнала: первый компенсирует быстро меняющиеся флуктуации, а второй способствует точной настройке фазы. В итоге данные передаются на расстояние до 600 километров.Технология, представленная японской корпорацией, может быть использована для организации безопасной связи, в том числе используемой в военных целях. В условиях современного глобального противостояния держав, в том числе и в области информационной безопасности, повышение защищенности передаваемых данных очень важно. Не исключено, что данная технология, после того, как пройдет дальнейшие этапы развития, будет использоваться военными ведомствами и спецслужбами стран мира.