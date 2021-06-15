Советский легендарный гранатомёт РПГ-7 получил новый выстрел

Российская армия не собирается отказываться от советского гранатомета РПГ-7, поэтому разрабатывает для него новое боеприпасы. Как заявили в НПО "Базальт", легендарный гранатомет получил новый выстрел.По словам начальника КБ "Базальта" Николая Середы, на предприятии разработан и уже запущен в серийное производство новый выстрел, предназначенный для гранатомета РПГ-7В2. Боеприпас прошел государственные испытания, где подтвердил заложенные в него характеристики.Рассказывая о новом выстреле, Середа пояснил, что он предназначен для поражения и выведения из строя живой силы противника и использует для этого "нетрадиционные принципы поражения". Подробности разработки он не привел, но сообщил, что для РПГ-7В2 создается новая линейка боеприпасов, которую планируют запустить в производство через два года.В то же время по словам начальника 204-го военного представительства полковника Леонида Масленникова, гранатомет РПГ-7 с новым выстрелом относится к самому последнему, третьему поколению гранатометов. Новый боеприпас значительно расширил зону применения гранатомета.15 июня советскому гранатомету РПГ-7 исполнилось 60 лет. Именно в этот день в 1961 году гранатомет был принят на вооружение советской армии. На сегодняшний день он стоит на вооружении более 80 стран. Разработка и применение новых боеприпасов позволяет РПГ-7 до сих пор оставаться одним из самых лучших и надежных в мире. В арсенал гранатомета входят выстрелы как для поражения бронетехники, так и личного состава противника.