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Советский легендарный гранатомёт РПГ-7 получил новый выстрел

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Советский легендарный гранатомёт РПГ-7 получил новый выстрел

Российская армия не собирается отказываться от советского гранатомета РПГ-7, поэтому разрабатывает для него новое боеприпасы. Как заявили в НПО "Базальт", легендарный гранатомет получил новый выстрел.


По словам начальника КБ "Базальта" Николая Середы, на предприятии разработан и уже запущен в серийное производство новый выстрел, предназначенный для гранатомета РПГ-7В2. Боеприпас прошел государственные испытания, где подтвердил заложенные в него характеристики.

Рассказывая о новом выстреле, Середа пояснил, что он предназначен для поражения и выведения из строя живой силы противника и использует для этого "нетрадиционные принципы поражения". Подробности разработки он не привел, но сообщил, что для РПГ-7В2 создается новая линейка боеприпасов, которую планируют запустить в производство через два года.

В то же время по словам начальника 204-го военного представительства полковника Леонида Масленникова, гранатомет РПГ-7 с новым выстрелом относится к самому последнему, третьему поколению гранатометов. Новый боеприпас значительно расширил зону применения гранатомета.

15 июня советскому гранатомету РПГ-7 исполнилось 60 лет. Именно в этот день в 1961 году гранатомет был принят на вооружение советской армии. На сегодняшний день он стоит на вооружении более 80 стран. Разработка и применение новых боеприпасов позволяет РПГ-7 до сих пор оставаться одним из самых лучших и надежных в мире. В арсенал гранатомета входят выстрелы как для поражения бронетехники, так и личного состава противника.
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23 комментария
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  1. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:12
    +6
    "Нетрадиционный метод поражения"... Это как? По европейски, в дупу? wassat
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:17
      +8
      Да! Хорошая заметка! Какое большое поле для фантазии читателей сайта! Моего в том числе! wink
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 11:25
        +1
        Ставлю на термобар
        1. APASUS
          APASUS Сегодня, 11:45
          0
          Цитата: Vol4ara
          Ставлю на термобар

          Там все в кучу
          Как пояснил Середа, работы ведутся для повышения бронепробиваемости, термобаричности и осколочному действию выстрелов. "Более эффективные выстрелы будут способны поражать уже действительно весь спектр целей на поле боя - от открыто расположенной живой силы до самых современных объектов бронетанковой техники, в том числе и с динамической защитой", - сказал представитель НПО "Базальт".
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 11:27
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        Какое большое поле для фантазии читателей сайта!

        Мой вариант, шрапнель с дистанционным подрывом. hi
      3. кредо
        кредо Сегодня, 11:41
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Да! Хорошая заметка! Какое большое поле для фантазии читателей сайта! Моего в том числе! wink

        А меня в этом плане очень интересует юридическая (патентная) защита отечественных изделий от копий и подделок, которыми теперь уже занимаются все кому не лень, включая США.
        Давно пора со всех стран, включая бывшие страны Варшавского договора и союзные республики СССР, получать деньги за производство наших изделий, а не потакать им в расчёте на их совесть и благоразумие.
      4. dzvero
        dzvero Сегодня, 11:45
        0
        Раз пошла такая пьянка, то мой вариант - формирование множества ударных кумулятивных микроядер smile
  2. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 11:13
    +6
    Интересно, что за "нетрадиционные принципы поражения"? Распыление слабительного?
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:21
      +2
      Цитата: Стройбат запаса
      Интересно, что за "нетрадиционные принципы поражения"? Распыление слабительного?

      Подробности разработки он не привел
      варианты каждый придумает сам. :)) самонаводящиеся осколки, а может гендерная избирательность... request
    2. poquello
      poquello Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      Интересно, что за "нетрадиционные принципы поражения"? Распыление слабительного?

      термобарики
      1. Стройбат запаса
        Стройбат запаса Сегодня, 11:34
        +1
        Да вроде у РПГ-7 термобары есть в наличии, так что ничего нового и тем более нетрадиционного тут нет. ТБГ-7В на вооружении с 1988 года вроде как.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 11:37
          0
          Цитата: Стройбат запаса
          Да вроде у РПГ-7 термобары есть в наличии, так что ничего нового и тем более нетрадиционного тут нет

          может для Середы традиционное поражение осколочное
          1. Стройбат запаса
            Стройбат запаса Сегодня, 11:38
            0
            Но термобары для РПГ-7 уже 30+ лет существуют. Что нового?
  3. Aaleks1974
    Aaleks1974 Сегодня, 11:15
    +4
    С одной стороны, "семерка" конечно заслуженный ветеран, все-таки, 60 лет в строю, не шутка! А с другой стороны, надкалиберные гранаты, позволяют относительно легко менять конструкцию выстрела, так что, глядишь и 100-летний юбилей, РПГ-7 встретит!
  4. Потерпите
    Потерпите Сегодня, 11:17
    0
    Скорее всего речь идёт о новом боеприпасе для Росгвардии. Давно уже не было статей о новом вооружении для Росгвардии, новых закупках для Росгвардии.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:35
      0
      Для поддержания демократии существует другой гранатомет - ГМ-94, в его перечне боеприпасов есть граната со слезоточивым газом. Ваши опасения беспочвенны.
  5. Владимир99
    Владимир99 Сегодня, 11:30
    0
    Это значит, что после выстрела соображать еще три месяца ничего не будешь.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: Владимир99
      Это значит, что после выстрела соображать еще три месяца ничего не будешь.

      Мишень или стрелок? laughing
      1. Владимир99
        Владимир99 Сегодня, 11:35
        0
        Мишень конечно.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:37
    0
    Кумулятивный выстрел был, термобарический и осколочный были. Да, ещё был тандемный. Что же такого нетрадиционного можно придумать? Темно и непонятно.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 11:39
    0
    ... он предназначен для поражения и выведения из строя живой силы противника и использует для этого "нетрадиционные принципы поражения"
    , основанные на новых физических принципах.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
    0
    15 июня советскому гранатомету РПГ-7 исполнилось 60 лет.
    Таки да, про РПг-7 никто худого слова не сказал. soldier Неубиваемый! good А с новым выстрелом ему и жизнь продлевается.
    Кстати, фото очень классное! good
  9. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:46
    0
    И это как понять? Ну, домечтаем.
    Сидишь в окопе, услышал грохот вражеской брони. Взял семёру с новым боеприпасом, выстрел вверх неглядя. И полетела граната вверх, на высоте метров 30 резко смена траектории, ещё через 100 метров разделение на кассеты и каждая с гиперзвуком полетела цели искать.
    А боец сидит, курит и слушает долгие разрывы вдалеке, всё стихает, и только ветер доносит запах гари.
    И бойцу передают приказ Самого!!! Верховного Главнокомандующего, о награждении Звездой Героя
    за уничтожение танковых армад НАТО всех и сразу.