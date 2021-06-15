Военное обозрение
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Американские новейшие катера SSC на воздушной подушке превысили допустимый порог стоимости

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Программа постройки десантных катеров нового поколения проекта SSC (Ship-to-Shore Connector) для ВМС США стала слишком дорогостоящей, превысив допустимые пороговые значения затрат, установленные законом о закупках, то есть на 25% или более. Но военное ведомство не намерено отказываться от её реализации.


В ВМС США считают, что превышение стоимости программы, не являясь критичным, было вызвано ростом затрат на рабочую силу и отставанием от графика строительства в связи с затянувшимся проектированием (испытания на воде начались только в 2018 году). Как утверждается, сейчас производство ведётся в стабильном режиме.

SSC призваны заменить десантные суда на воздушной подушке LCAC [на вооружении находилось 74 единицы], которые строились в 1990-е годы. Textron выиграла контракт на разработку и постройку SSC в 2012 году, но до сих пор были поставлены только три катера (из 24 заказанных). Всего флот намерен приобрести 72 SSC для доставки на берег с боевых кораблей морпехов, техники и снаряжения с общим весом грузов в 74 тонны.

Принципиальным отличием новейших катеров является возможность «парить» над волнами на высокой скорости в 35 узлов благодаря воздушной подушке.

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7 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 12:49
    +2
    У кого то повысился порог благосостояния... laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: Зяблицев
      У кого то повысился порог благосостояния... laughing

      Это премия за успешный проект.
      Всё-таки скорость военного судна под 70 км в час, с грузом, дорогого строит.
  2. o1bn
    o1bn Сегодня, 12:56
    0
    Американские новейшие катера SSC на воздушной подушке превысили допустимый порог стоимости

    Для США это не критично, 5 дней назад уже получили первый серийный образец LCAC 102

    https://warspot.ru/19828-lcac-kater-nevysokogo-polyota
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:07
      0
      Что мне доставляет от русофобских ботов, это их идиотские ники: сегодня это созвучная женским крылышкам тема! Прямо в точку, кстати laughing
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 12:57
    +2
    Принципиальным отличием новейших катеров является возможность «парить» над волнами на высокой скорости в 35 узлов благодаря воздушной подушке.

    А LCAC не парил? Брассом добирался до берега?
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:00
    0
    А у нас БМП плавают))
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:10
    -1
    "Превысили порог"...
    Мериканский носорог
    Просто выломал порог... wink