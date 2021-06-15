Американские новейшие катера SSC на воздушной подушке превысили допустимый порог стоимости

Программа постройки десантных катеров нового поколения проекта SSC (Ship-to-Shore Connector) для ВМС США стала слишком дорогостоящей, превысив допустимые пороговые значения затрат, установленные законом о закупках, то есть на 25% или более. Но военное ведомство не намерено отказываться от её реализации.В ВМС США считают, что превышение стоимости программы, не являясь критичным, было вызвано ростом затрат на рабочую силу и отставанием от графика строительства в связи с затянувшимся проектированием (испытания на воде начались только в 2018 году). Как утверждается, сейчас производство ведётся в стабильном режиме.SSC призваны заменить десантные суда на воздушной подушке LCAC [на вооружении находилось 74 единицы], которые строились в 1990-е годы. Textron выиграла контракт на разработку и постройку SSC в 2012 году, но до сих пор были поставлены только три катера (из 24 заказанных). Всего флот намерен приобрести 72 SSC для доставки на берег с боевых кораблей морпехов, техники и снаряжения с общим весом грузов в 74 тонны.Принципиальным отличием новейших катеров является возможность «парить» над волнами на высокой скорости в 35 узлов благодаря воздушной подушке.