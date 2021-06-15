Названы сроки начала реализации программы создания глобальной спутниковой группировки «Сфера»

Реализация программы глобальной многоцелевой спутниковой группировки "Сфера" может стартовать после рассмотрения в правительстве. Заседание кабмина по данному вопросу запланировано на июнь этого года. Об этом сообщил первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.По словам Урличича, в Роскосмосе надеются, что правительство уже в этом месяце рассмотрит программу по спутниковой группировке, что даст возможность начать работы в этом направлении. Кабмин должен определиться с финансированием данной программы, а средств на ее реализацию потребуется много. Как ранее заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, стоимость программы создания "Сферы" составит 800 млрд. рублей, из которых 500 млрд. будет привлечено в качестве частных инвестиций.О самой программе "Сфера" впервые сообщил президент России Владимир Путин в 2018 году в ходе "прямой линии". Тогда же в Роскосмосе заявили, что в рамках этой программы планируется получить 640 космических аппаратов (включая уже запущенные) для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи. Запуск спутников должен начаться в 2021 или 2022 году.Как ранее заявлял Рогозин, для создания группировки потребуется запуск не менее 25 ракет-носителей, что поможет загрузить заказами предприятия космического сектора.Система "Сфера" должна соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли, сделав их доступными всем не только на всей территории России, но и за ее пределами. В новую группировку должны войти уже действующие и только планируемые к запуску космические аппараты систем ГЛОНАСС, дистанционного зондирования Земли, связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряда других систем.