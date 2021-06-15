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Названы сроки начала реализации программы создания глобальной спутниковой группировки «Сфера»

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Реализация программы глобальной многоцелевой спутниковой группировки "Сфера" может стартовать после рассмотрения в правительстве. Заседание кабмина по данному вопросу запланировано на июнь этого года. Об этом сообщил первый замглавы "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.


По словам Урличича, в Роскосмосе надеются, что правительство уже в этом месяце рассмотрит программу по спутниковой группировке, что даст возможность начать работы в этом направлении. Кабмин должен определиться с финансированием данной программы, а средств на ее реализацию потребуется много. Как ранее заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, стоимость программы создания "Сферы" составит 800 млрд. рублей, из которых 500 млрд. будет привлечено в качестве частных инвестиций.

О самой программе "Сфера" впервые сообщил президент России Владимир Путин в 2018 году в ходе "прямой линии". Тогда же в Роскосмосе заявили, что в рамках этой программы планируется получить 640 космических аппаратов (включая уже запущенные) для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи. Запуск спутников должен начаться в 2021 или 2022 году.

Как ранее заявлял Рогозин, для создания группировки потребуется запуск не менее 25 ракет-носителей, что поможет загрузить заказами предприятия космического сектора.

Система "Сфера" должна соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли, сделав их доступными всем не только на всей территории России, но и за ее пределами. В новую группировку должны войти уже действующие и только планируемые к запуску космические аппараты систем ГЛОНАСС, дистанционного зондирования Земли, связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряда других систем.
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:10
    0
    Грызут меня сомнения что из 800 миллиардов процентов десять уйдёт в карман ушлых жуликов... деньги немалые.
    Вернуть бы в казну что на Восточном своровали. what
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 12:18
      0
      Почему то в голову пришла голливудская клюква "Люди в черном-3",где нужно было вывести на орбиту Земли хитрое устройство Аркнет для защиты планеты от багладитов... К сожалению мы со Сферой чуток опаздываем-багладиты уже здесь и даже захватили ряд государств... laughing
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 12:21
        +1
        Грызут меня сомнения, что осилят сделать импортозамещённую электронику космического класса с конкурентоспособными параметрами. Потому что с начала санкций прошло уже больше 7 лет, а Рогозин в интервью жалуется, что "практически собранные" космические аппараты не выводятся из-за отсутствия импортных электронных компонентов. А если сделают на уровне системы "Гонец" (настораживает, что её уже планируют включать в состав вроде как "новой" группировки) со скоростями типа 9.6 кбит/с — это будет очень печально.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:41
          0
          ...Система "Сфера" должна соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли, сделав их доступными всем не только на всей территории России, но и за ее пределами...

          Все, во всех странах мира хотят заработать на проектах, это аксиома и не самая главная проблема.
          Проблемы с электронной базой в России существуют, это факт, но и это не главный вопрос.

          Вопрос в том, мы это делаем только для себя или рассчитываем на её коммерческое использование некими третьими странами мира, чтобы хоть как-то отбить такие бабки?
          Насколько известно англосаксонские страны, страны ЕС имеют свои средства связи, Китай развивает свои, да и другие крупные страны мира не стоят на месте в этом вопросе.
          1. military_cat
            military_cat Сегодня, 13:21
            -1
            Для коммерчиских пользователей Сфере предстоит конкурировать со Starlink. Если на территории России Starlink запрещён законом и проблем нет, то за её пределами (при нынешнем состоянии электроники) пользователю предстоит выбирать между скоростью системы "Гонец" и скоростью Starlink (150 Мбит/с теоретически возможных, ~40…90 Мбит/с реально измеренных пользователями на существующей группировке).
            1. кредо
              кредо Сегодня, 13:28
              0
              Судя по размеру вложений, это всё же больше похоже на военный проект, а не чисто гражданский. Хотя с другой стороны, что в нынешнем мире можно назвать чисто гражданским в космических технологиях?
              1. НИКНН
                НИКНН Сегодня, 13:34
                0
                а средств на ее реализацию потребуется много
                этим вся суть и сказана, иначе бы ни кому бы и не нужна была сия программа. Такова сегодняшняя реальность
    2. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 12:20
      -3
      Процентов десять..))
      Я вот не сомневаюсь, что все 30, а то и 50..
      10 - это только на самом первом этапе сразу..
      А потом ещё пока 5 раз сроки на 20 лет передвинут.. да там ещё столько же запросят..

      зы.. достаточно вспомнить какой-то несчастный стадион в Питере..))
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:26
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Грызут меня сомнения что из 800 миллиардов процентов десять уйдёт в карман ушлых жуликов...

      Если не значительно больше ! Прочитав заголовок, я подумал, что речь идёт о российском сегменте Интернета, а если в это хотят включить ВСЁ, то это тут спокойно скончается не одно поколение ишаков (Ходжа Нассредин о говорящем осле), так как тут даже сроки окончания не называются даже приблизительно !
    4. astepanov
      astepanov Сегодня, 13:01
      -1
      Вот и меня грызут сомнения про десять процентов. Наверняка будет больше. Впрочем, по поводу сроков тоже сумлеваюсь, как-то всё расплывчато, а следовательно - и не обязательно. Да и источник информации, г-н Рогозин, не внушает доверия: профессия у него такая - говорить про "скоро".
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 13:19
        +1
        Почитал комментарии, понял что ковид фигня,сомнения гораздо опасней они всех грызут и наверное сожрут laughing без хрена или с хреном wassat
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:15
    +2
    В смысле три года назад Путин дал поручение, а в июле начнут думать как ,и за сколько можно сделать? Или уже запустили какое-то количество,в статье не указано?
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 12:25
      -1
      Ну, ГЛОНАСС же туда войдёт, а его запускают с 1982 года.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 13:31
        0
        Ну, ГЛОНАСС же туда войдёт, а его запускают с 1982 года.

        Поинтересуйтесь сроком активного существования спутников системы. Они уже третий раз меняются. Тех советских на орбите давно нет.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:20
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Грызут меня сомнения что из 800 миллиардов процентов десять уйдёт в карман ушлых жуликов... деньги немалые.
    Вернуть бы в казну что на Восточном своровали. what

    А вот есть прецедент.
    На космодроме "Восточный" тоже хотели заработать, но не получилось. Посадили, как я на днях слышал (на 100% не гарантирую, кулуарные беседы в бизнес-среде), 28 директоров, на реальные сроки.
    Боятся люди брать госзаказ, жалуются...
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:29
      +3
      Цитата: RealPilot
      А вот есть прецедент.
      На космодроме "Восточный" тоже хотели заработать, но не получилось. Посадили, как я на днях слышал (на 100% не гарантирую, кулуарные беседы в бизнес-среде), 28 директоров, на реальные сроки.
      Боятся люди брать госзаказ, жалуются...

      Да ладно вам рассказывать.У нас как правили имущественное право идет последним,что нашли ,то нашли.А в США идет первым ,там ты должен возместить убыток и получить наказание от государства
  4. xorek
    xorek Сегодня, 12:41
    0
    Дмитрий Рогозин, стоимость программы создания "Сферы" составит 800 млрд. рублей, из которых 500 млрд. будет привлечено в качестве частных инвестиций.

    Вот это меня очень настораживает ...Вот если бы деньги арестованных воров привлекли ,там бы и на лунную программу хватило .У Китая можно опыта и помощи попросить ! Они своих всех вылавливают,обдирают и расстреливают втихую на благо государства ...
    Система "Сфера" должна соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли, сделав их доступными всем не только на всей территории России, но и за ее пределами.

    Задумка хорошая ,но про "овраги " не нужно забывать hi
  5. слава1974
    слава1974 Сегодня, 13:21
    -1
    Сам Урличич уже уже походил по делу о хищении средств в "Роскосмосе". Правда дело было возбуждено по факту хищения, а не конкретно против него.Поэтому опасения не беспочвенны.
    А тут еще из Роскосмоса уволили последнего работавшего там космонавта.Наверное космонавтам в Роскосмосе действительно делать нечего. wassat