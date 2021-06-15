ВВС США определились со сроками первого полёта новой МБР, призванной заменить устаревшие Minuteman III

Новейшая американская межконтинентальная баллистическая ракета, разрабатываемая в рамках программы ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) совершит свой первый полет в 2023 году. Об этом сообщает Airforce Magazine.По данным издания, ВВС США запланировали первый тестовый запуск новой МБР на конец 2023 года, в свой первый полет она отправится с военно-воздушной базы Ванденберг. В настоящее время ракета летает только в симуляции.Работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты ведет американская компания Northrop Grumman в рамках контракта ВВС США. Осенью прошлого года NG защитила проект новой МБР и получила "добро" на дальнейшие работы по проекту.Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 (350 килотонн) и W87 (300 килотонн) соответственно. Также новая ракета должна быть универсальной. В ВВС США не исключают, что смогут создать наземную мобильную установку по примеру российских ПГРК "Ярс" или что-то совсем другое, но тоже мобильное.Программа GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III. До 2036 года ВВС США планируют развернуть 400 новых МБР, после чего программа достигнет уровня полной оперативной готовности. Новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.