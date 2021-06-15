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ВВС США определились со сроками первого полёта новой МБР, призванной заменить устаревшие Minuteman III

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Новейшая американская межконтинентальная баллистическая ракета, разрабатываемая в рамках программы ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) совершит свой первый полет в 2023 году. Об этом сообщает Airforce Magazine.


По данным издания, ВВС США запланировали первый тестовый запуск новой МБР на конец 2023 года, в свой первый полет она отправится с военно-воздушной базы Ванденберг. В настоящее время ракета летает только в симуляции.

Работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты ведет американская компания Northrop Grumman в рамках контракта ВВС США. Осенью прошлого года NG защитила проект новой МБР и получила "добро" на дальнейшие работы по проекту.

Подробности разработки новой МБР не раскрываются, известно только, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 (350 килотонн) и W87 (300 килотонн) соответственно. Также новая ракета должна быть универсальной. В ВВС США не исключают, что смогут создать наземную мобильную установку по примеру российских ПГРК "Ярс" или что-то совсем другое, но тоже мобильное.

Программа GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-III. До 2036 года ВВС США планируют развернуть 400 новых МБР, после чего программа достигнет уровня полной оперативной готовности. Новые МБР должны простоять на вооружении США по меньшей мере до 2075 года.
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12 комментариев
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  1. xorek
    xorek Сегодня, 12:45
    -4
    Зашевелились падлы ..Догоняйте Россию ,если успеете . hi
    в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 (350 килотонн) и W87 (300 килотонн) соответственно.

    Она же вас и убъет !
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 13:00
      0
      Наша РС-28 "Сармат" должна в этом году полететь.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:45
    +2
    "В ВВС США не исключают, что смогут создать наземную мобильную установку по примеру российских ПГРК "Ярс" или что-то совсем другое, но тоже мобильное..." (с) sad Или то и другое и с бантиком.
    1. Евдоким
      Евдоким Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: Пленник
      Или то и другое и с бантиком

      С бантиком сейчас у них не актуально, актуально гомотрансгендерный дизайн в чёрном цвете. laughing wassat
  3. dzvero
    dzvero Сегодня, 13:00
    +2
    Возможно ли в такие сжатые сроки создать новую МБР "с нуля"? Мне кажется, что будет глубокая модернизация минитмена.
    1. Rageee
      Rageee Сегодня, 13:36
      +1
      там же не велосипед изобретать надо, наработки у них уже есть, а учитывая их колоссальные технические и финансовые возможности, то создать новую мбр за 5-6 лет для американцев думаю не проблема.
  4. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:02
    -2
    И в итоге получится такая же чушь как фу-35))
  5. dfdzty
    dfdzty Сегодня, 13:11
    -2
    Ну что можно сказать, 2023 год обещает быть для США продуктивным на ракетные технологии-в этом году хотят получить новую оперативно-тактическую ракету PrSM, первый гиперзвуковой комплекс LRHV, ну и первый полет новой МБР, неплохо однако
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:18
      0
      "Неплохо однако". (с) laughing Ну, нельзя же так откровенно палиться. Да и "хотеть" и "получить" это две большие разницы.
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:17
    0
    Как то быстро, однако.
    Так можно только применив уже готовые отработанные элементы.
  7. Rageee
    Rageee Сегодня, 13:32
    0
    зачем американцам создавать наземные мобильные пусковые установки мбр , если их враги находятся за тысячи км от них? а у американцев подавляющее превосходство на море, в воздухе и космосе. Пока ракеты их оппонентов долетят до Сша, они еще успеют спокойно чаек с поничиками попить и запустить в ответку свои стационарные мбр wink
  8. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:32
    0
    Америкосы столько бомб складировали по базам вокруг нас, что хватит с запасом. Нам нужно на свои калибры и цирконы иметь запас. Ярсы, Тополя, Бореи все под присмотром. А вот баржу с контейнером каждую не проверишь.