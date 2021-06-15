«Вскоре пилоты не смогут справиться без помощи искусственного интеллекта»: в Китае прошла имитация «воздушных боев»

ИИ продемонстрировал искусные навыки управления полётом и безошибочные тактические решения, что делает его ценным противником для оттачивания наших возможностей

ИИ может помочь пилотам в бою, вычисляя лучшие варианты действий со скоростями, недостижимыми для человеческого мозга […] Мы приближаемся к тому времени, когда пилоты просто не смогут справиться без помощи ИИ.