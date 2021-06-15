«Вскоре пилоты не смогут справиться без помощи искусственного интеллекта»: в Китае прошла имитация «воздушных боев»

Китайские ВВС поручили своим лучшим пилотам, асам, вступать в «схватки» с искусственным интеллектом, что приводит к обогащению опыта обоих «противников», необходимого для ведения воздушных боёв.
Как и в случае с недавним экспериментом в США, ИИ в большинстве «битв» одерживал победу над людьми. Однако пилоты получали новый опыт и становились более подготовленными к бою.
ИИ продемонстрировал искусные навыки управления полётом и безошибочные тактические решения, что делает его ценным противником для оттачивания наших возможностей
- сказал командующий авиабригадой Ду Цзяньфэн.
«Сражения» носят компьютеризированный характер, что позволяет снижать риски и значительно экономить на расходах. В августе прошлого года ИИ выиграл пять последовательных раундов имитационных боёв на виртуальных F-16 Vipers.
Как указывается в издании Interesting Engineering, продолжающееся развитие ИИ в первую очередь приведет к росту возможностей программного обеспечения, предназначенного для боевой авиации:
ИИ может помочь пилотам в бою, вычисляя лучшие варианты действий со скоростями, недостижимыми для человеческого мозга […] Мы приближаемся к тому времени, когда пилоты просто не смогут справиться без помощи ИИ.
По некоторым данным, к тренировкам привлекались пилоты истребителей пятого поколения J-20.