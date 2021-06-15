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«Вскоре пилоты не смогут справиться без помощи искусственного интеллекта»: в Китае прошла имитация «воздушных боев»

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Китайские ВВС поручили своим лучшим пилотам, асам, вступать в «схватки» с искусственным интеллектом, что приводит к обогащению опыта обоих «противников», необходимого для ведения воздушных боёв.


Как и в случае с недавним экспериментом в США, ИИ в большинстве «битв» одерживал победу над людьми. Однако пилоты получали новый опыт и становились более подготовленными к бою.

ИИ продемонстрировал искусные навыки управления полётом и безошибочные тактические решения, что делает его ценным противником для оттачивания наших возможностей

- сказал командующий авиабригадой Ду Цзяньфэн.

«Сражения» носят компьютеризированный характер, что позволяет снижать риски и значительно экономить на расходах. В августе прошлого года ИИ выиграл пять последовательных раундов имитационных боёв на виртуальных F-16 Vipers.

Как указывается в издании Interesting Engineering, продолжающееся развитие ИИ в первую очередь приведет к росту возможностей программного обеспечения, предназначенного для боевой авиации:

ИИ может помочь пилотам в бою, вычисляя лучшие варианты действий со скоростями, недостижимыми для человеческого мозга […] Мы приближаемся к тому времени, когда пилоты просто не смогут справиться без помощи ИИ.


По некоторым данным, к тренировкам привлекались пилоты истребителей пятого поколения J-20.
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9 комментариев
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  1. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 13:16
    -1
    Где это китайские летчики стали Асами? Где воевали?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:20
      +2
      Понятия АС с ВМВ давно обесценилась, почти нету конфликтов в которых можно набивать нужное число фрагов и теперь это просто лучшие пилоты
      1. Троль
        Троль Сегодня, 13:32
        +1
        Не обесценилось, но да, изменилось.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: mojohed2012
      Где это китайские летчики стали Асами? Где воевали?

      Например, на симуляторе. Тоже ведь дело не из лёгких и не каждый выйдет победителем.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:27
      0
      ИИ выиграл пять последовательных раундов имитационных боёв на виртуальных F-16 Vipers.
      А на каком уровне играли? lol Надо на лёгком начинать, а потом уж дальше миссию усложнять:))
    4. xorek
      xorek Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: mojohed2012
      Где это китайские летчики стали Асами? Где воевали?

      Они торгаши скорее всего Сергей ,но пытаются стать военной державой ..
      У них тактика известная .."Если сидеть долго на берегу реки ,то можно увидеть труп проплывающего врага ... laughing
      Посмотрим еще ,кто и сколько проплывет ..
      ИИ может помочь пилотам в бою, вычисляя лучшие варианты действий со скоростями, недостижимыми для человеческого мозга

      Русские хулиганы ,пока самые лучшие в любых рангах вооруженных сил .
      Мы предлагали китайцам совместное патрулирование напряженных районов мира .
      Но китайцы скромно отказались ..
  2. Eug
    Eug Сегодня, 13:26
    +3
    Почему-то на память приходят первые этапы развития шахматных компьютеров.....
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:36
    +1
    ИИ действует по схемам и алгоритмам. А человек может думать несистемно. Единственное на сегодня существенное ограничение пилота - высокие перегрузки. Если удастся каким-то образом их обойти, то ИИ ещё долго будет проигрывать человеку.
    1. Михаил м
      Михаил м Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Marachuh
      Если удастся каким-то образом их обойти

      Проблема как раз вот в этом если. Развитие идёт стремительно, и недалеко время, когда ИИ сможет обходиться без пилота, который стал фактором ограничения возможностей техники.