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На Украине показали новый зенитный ракетный комплекс средней дальности

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На проходящей в Киеве в эти дни военной выставке "Оружие и безопасность - 2021" украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свои новинки. Особое внимание привлек стенд киевского КБ "Луч".


Как пишет украинский портал "Мілітарний", специалисты КБ впервые показали дизайн будущей зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности, разработку которой ведет конструкторское бюро. При этом утверждается, что работы над комплексом идут уже длительное время.

Как и большинство новинок, новая ЗРС представлена в качестве макета. Судя по фото, представленная пусковая установка несет четыре транспортно-пусковых контейнера для зенитных ракет. Контейнеры типовые, от ЗРС-300, их производство запущено на предприятии "Визар".


Как следует из данных, предоставленных разработчиками, новая зенитная управляемая ракета создана на базе ракеты "высокоточной системы" РСЗО "Ольха" и способна поражать воздушные цели на дальности свыше 100 км. Новая ЗУР получит активную и пассивную ГСН украинского производства с "инерциальной системой наведения и линией передачи данных".

Как заявили в КБ "Луч" летом прошлого года, для создания нового зенитного комплекса требуется 2,5 года, а для сборки опытных образцов и их испытаний необходимо 30-50 млн. долларов.

В то же время подчеркивается, что ряд составляющих для нового ЗРС уже создан и даже испытан. Речь идет о радиолокационной станции (РЛС) 80К6КС1, которая, по данным украинских СМИ, войдет в состав ЗРК. Всего же, как заявили в КБ "Луч", уже создано и испытано 40-50% составляющих для ЗРС.
Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/
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10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:28
    +2
    На проходящей в Киеве в эти дни военной выставке "Оружие и безопасность - 2021" украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свои новинки.

    На Украине, что ни день, то появляется новое вооружение, то миномёт "самовзрывающийся", то патронный завод по производству пластиковых бутылок, то летающий тихенько и низенько самолёт, так скоро они и Китай по производству новых видов вооружения переплюнут.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:31
      0
      необходимо 30-50 млн. долларов.
      Ой как необходимо ! Подайте, люди добрые ! Мы сами не местные.... belay
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:38
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Ой как необходимо ! Подайте, люди добрые ! Мы сами не местные....

        Не местным и на паперти не подаём. Может попробуете попросить у Соборной церкви Святых Петра и Павла в городе Вашингтоне, там не местным подают.
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 13:43
        0
        Как следует из данных, предоставленных разработчиками, новая зенитная управляемая ракета создана на базе ракеты "высокоточной системы" РСЗО "Ольха" и способна поражать воздушные цели на дальности свыше 100 км. Новая ЗУР получит активную и пассивную ГСН украинского производства с "инерциальной системой наведения и линией передачи данных".

        Как заявили в КБ "Луч" летом прошлого года, для создания нового зенитного комплекса требуется 2,5 года, а для сборки опытных образцов и их испытаний необходимо 30-50 млн. долларов.


        Это что то новенькое чтобы из снаряда РСЗО делать ЗУР.Где это видано?Где то что то подобное кто то изобретал?По-моему нет. Это все равно если бы мы на основе снаряда от РСЗО Торнадо-С начали бы пилить ЗУР.Бред.КБ Луч разве когда то делали ПВО, компетенции имеются у них по этой теме?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:38
      -1
      Цитата: tihonmarine
      На проходящей в Киеве в эти дни военной выставке "Оружие и безопасность - 2021" украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свои новинки.

      На Украине, что ни день, то появляется новое вооружение, то миномёт "самовзрывающийся", то патронный завод по производству пластиковых бутылок, то летающий тихенько и низенько самолёт, так скоро они и Китай по производству новых видов вооружения переплюнут.

      А что делать местным инженерам, если на большее им денег не дают?
      Нет, конечно, если бы Россия весь инженерно-конструкторский персонал ВПК Украины перевёзла в Россию, то и вопрос закрылся сам собой вместе с местными предприятиями ВПК и как обычная банановая республика Украина закупала бы для ВСУ американские или еэсовские изделия.
      А так, по факту предприятия и конструкторские бюро ВПК ещё остаются на Украине и людям надо чем-то заниматься, вот они и занимаются, в расчёте на бюджетные деньги для себя и для семьи.
  2. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 13:29
    0
    Это выставка модельной промышленности? Макетами хвастают? Интересно, скакуасы в курсе, что ТПК ракеты - не главное. Главное - ракета в этом ТПК?
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:33
    +1
    для создания нового зенитного комплекса требуется 2,5 года, а для сборки опытных образцов и их испытаний необходимо 30-50 млн. долларов.

    Срок реальный, а капиталовложений ( то есть долларив ) как всегда на Украине не имеется. И в ближайшее время никто даже в долг де даст.
    В долг дают только своё американское готовое изделие, но не деньги на развитие украинского ВПК. Но это уже аксиома.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:38
      0
      Срок реальный ?Серьезно?Сколько лет создавались С-350,С-400,да тот же С-500?А тут пара лет и вуаля готово. Это как раз и настораживает что сроки нереально быстрые. Хотя учитывая талант украинцев вешать лапшу на уши, я уже не удивляюсь заявлением украинских "разработчиков".
  4. Троль
    Троль Сегодня, 13:39
    0
    Выставка макетов это выставка фантазёров. В реальности они покупают и обязаны покупать то, что им продают и будут продавать. Производить, не их будущее.
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:40
    0
    Как и большинство новинок, новая ЗРС представлена в качестве макета.
    Ну макет это не рисунок... laughing