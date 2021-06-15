На Украине показали новый зенитный ракетный комплекс средней дальности

На проходящей в Киеве в эти дни военной выставке "Оружие и безопасность - 2021" украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свои новинки. Особое внимание привлек стенд киевского КБ "Луч".
Как пишет украинский портал "Мілітарний", специалисты КБ впервые показали дизайн будущей зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности, разработку которой ведет конструкторское бюро. При этом утверждается, что работы над комплексом идут уже длительное время.
Как и большинство новинок, новая ЗРС представлена в качестве макета. Судя по фото, представленная пусковая установка несет четыре транспортно-пусковых контейнера для зенитных ракет. Контейнеры типовые, от ЗРС-300, их производство запущено на предприятии "Визар".
Как следует из данных, предоставленных разработчиками, новая зенитная управляемая ракета создана на базе ракеты "высокоточной системы" РСЗО "Ольха" и способна поражать воздушные цели на дальности свыше 100 км. Новая ЗУР получит активную и пассивную ГСН украинского производства с "инерциальной системой наведения и линией передачи данных".
Как заявили в КБ "Луч" летом прошлого года, для создания нового зенитного комплекса требуется 2,5 года, а для сборки опытных образцов и их испытаний необходимо 30-50 млн. долларов.
В то же время подчеркивается, что ряд составляющих для нового ЗРС уже создан и даже испытан. Речь идет о радиолокационной станции (РЛС) 80К6КС1, которая, по данным украинских СМИ, войдет в состав ЗРК. Всего же, как заявили в КБ "Луч", уже создано и испытано 40-50% составляющих для ЗРС.