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Литва не исключает закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

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Литва может вслед за Украиной и Польшей закупить турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, такую возможность в правительстве страны рассматривают.


Литва не исключает закупки турецких беспилотников по примеру Украины и Польши, но окончательного решения по данному вопросу пока не принято. "Масла в огонь" подлила встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе накануне саммита НАТО.

Как пишут литовские СМИ, Науседа подтвердил, что одной из тем разговора с Эрдоганом была закупка турецких вооружений, в том числе беспилотников. Однако, по словам литовского президента, он не был готов к турецкому предложению, поэтому договорился перенести обсуждение и передать его специалистам.

О том, что Литва проявляет интерес к турецким Bayraktar TB2 стало известно сразу же после подписания контракта на поставку аналогичных дронов Польше. Однако дальше слухов дело не пошло.

Как известно, Варшава заказала четырех комплекса, в состав которых входят 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2. Кроме того, контракт предусматривает обучение польских операторов, поставку боеприпасов и запчастей, которые закуплены на 3 года эксплуатации в соответствии с предполагаемым средним налетом одного беспилотника.

А вот причины срочного приобретения Польшей турецких беспилотников оказались засекречены и разглашению не подлежат.
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28 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:00
    +4
    Литва не исключает закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2
    так то "дёшево и сердито ... эрзац авиация рулит.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 14:06
      +3
      А с другой стороны - у Польши есть , мы тоже хотим , только зачем они ещё не поняли...
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 14:18
        +1
        Когда купят, поймут. Или не поймут. wink
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 14:22
          +1
          Цитата: Кот Александрович
          Когда купят, поймут. Или не поймут.

          Да это и не важно. Главное - вся цепочка производителей накормлена. Судя по данным сайта импортно-экспортных деклараций ImportGenius, производитель беспилотников Baykar Makina импортирует комплектующие, кроме Канады и США, из еще шести стран: Германии, Нидерландов, Чехии, Израиля, Китая и Франции. США при этом являются крупнейшим поставщиком. И что тут удивительного? laughing
      2. xorek
        xorek Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: cniza
        А с другой стороны - у Польши есть , мы тоже хотим , только зачем они ещё не поняли...

        У поляков ,деньги есть пока украинецов напрягают на своих полях по дешевке и им же продают свою химию яблок ,сало и прочего )))))..А у этих ,полная балда ,их последний доход ,был портовый ..Сейчас все стоит и скоро на металлом ..
        Злоба их крепнет ! Скоро начнут отбирать недвижимость у так называемых либеров ,там окопавшимся и прочих олигархам .
      3. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: cniza
        только зачем они ещё не поняли...

        Если только инцидент с Латвией или Эстонией возникнет то приводятся, а так только в аренду сдавать, как самокаты.
      4. Torins
        Torins Сегодня, 14:36
        0
        Эпидемия зависти у прибалтов приключилась)))
      5. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:32
        0
        Вопрос, конечно .... занимательный. Ладно, нам их не понять и не надоть.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:06
      +2
      Цитата: rocket757
      Литва не исключает закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2
      так то "дёшево и сердито ... эрзац авиация рулит.

      Наверное, да. Экономически это менее затратно для такой не большой по площади и численности населения страны - запустил с десяток таких БПЛ по периметру границы и следишь с воздуха за границей вместо погранцов.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: кредо
        запустил с десяток таких БПЛ по периметру границы и следишь с воздуха за границей вместо погранцов.

        Для Литвы десятка не нужно даже. На границу с Калининградом 1-2, на границу с Белорусью 2-3, в море 1-2. Итого 4-7 штуки.
        На Байрактары ставят радары, это увеличивает диапазон работы.
        На самом деле очень полезная штука. Границу контролировать, пропавших искать, мониторить пожары и стихийные бедствия, морскую акваторию просматривать.
        Такого класса БПЛА многим службам нужны.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: rocket757
      Литва не исключает закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2
      так то "дёшево и сердито ... эрзац авиация рулит.

      Турки + aзepы провели отличную рекламную кампанию байтракторам. Еще один плюс к тому, что лучшая реклама оружия это участие хоть в каких то боевых действиях.
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:22
      +1
      И велосипедов для парадного расчета... laughing
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 14:25
      +1
      Беспилотник потерять дешевле, и нет потери экипажа, поднять в воздух новый дрон можно оперативно.Причем управлять БПЛА значительно проще,чем самолетом/вертолетом.
      Обнаружить и сбить БПЛА намного труднее, А находить цель он умеет не хуже, чем ,например, вертолет.
      Рискну предположить,что покупкой дронов поляки и литовцы хотят решить проблему собственных ВВС.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:33
        0
        А вот причины срочного приобретения Польшей турецких беспилотников оказались засекречены и разглашению не подлежат.
        Сколько и чего покупают - известно, а для чего - секрет ! wassat
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:02
    +2
    Да причина одна - повелись на рекламу.
    А рекламу, надо отдать должное, турки своим Байрактарам обеспечили знатную. Нашим бы "эффективным" хотя бы в половину так научиться.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:07
      0
      Пиджак в запасе -мы не смогли провести антирерламную акцию, или не пожелали. Достаточно было показать сбитые только в Ливии Иемене турецкие беспилотники, чтобы те же поляхи подумали, стоит ли их покупать. ....
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Бережливый
        мы не смогли провести антирерламную акцию

        Так вот и я про это.
        А ведь есть и что сказать и что показать, но нету, молчок.
        Правильно тут уже писали, частник-производитель байрактаров имеет личный шкурный интерес в продажах, а чинушам-госслужащим всё до лампочки.
  3. cniza
    cniza Сегодня, 14:04
    +1
    А вот причины срочного приобретения Польшей турецких беспилотников оказались засекречены и разглашению не подлежат.


    А кому он интересен , этот их секрет...
  4. Paul Zewike
    Paul Zewike Сегодня, 14:05
    +2
    С этими довольно простенькими ЛА все, как с ума посходили:)
  5. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:17
    +1
    ЗРК в Калининграде не дремлет))
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      ЗРК в Калининграде не дремлет))

      И не только, ЗРК...

      Сегодня утром, вот такой "гость" засветился. wink
      1. палестинец
        палестинец Сегодня, 15:15
        0
        плохо видно на фото...вроде как А-50
        1. LiSiCyn
          LiSiCyn Сегодня, 15:24
          0
          Цитата: LiSiCyn
          Сегодня утром, вот такой "гость" засветился.

          Ну извините, "телевика" под рукой, не было. winked
          Цитата: палестинец
          вроде как А-50

          Он. yes
  6. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 14:26
    -1
    Кому помидоры хорошие, дешёвые, турецкие "помидоры"?
  7. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:26
    0
    С беспилотниками все как с ума посходили, в результате выиграют те кто их производит и те кто смогут их глушить и сбивать .
    1. Петр Владимирович
      Петр Владимирович Сегодня, 15:00
      0
      У авиамоделистов FPV-шников самолёты и коптеры управляются на частоте 2,4ГГц, наблюдение и телеметрия на частоте 5,8ГГц. Если управление заглушить, или хотя бы просто выключить пульт, то модель вернётся по GPS на точку. Если заглушить и GPS, то сработает FailSafe, и самолёт и коптер плавно приземлятся на кого Бог пошлёт. Байрактар это та же авиамодель, только большая.
  8. senima56
    senima56 Сегодня, 15:15
    0
    Вот как турки себе рекламу сделали на "армяно-азербайджанском конфликте"! Не успевают свои БПЛА продавать! А мы всё "разрабатываем, испытываем, пробуем".... А может быть и нет ничего? Может быть просто "пилим бюджет"?! Турки, значит могут, а мы- нет?! "За державу обидно!" fool
  9. sen
    sen Сегодня, 15:24
    0
    На сегодняшний день много что сделали против БПЛА, но БПЛА еще с ними серьезно не сталкивались, При серьезной заварушке расход БПЛА будет большим. И наши, с учетом этого, должны иметь их хороший запас. Иначе они будут быстро выбиты и нечем будет работать. И основательно подумать об их защите.