Литва не исключает закупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2

Литва может вслед за Украиной и Польшей закупить турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, такую возможность в правительстве страны рассматривают.Литва не исключает закупки турецких беспилотников по примеру Украины и Польши, но окончательного решения по данному вопросу пока не принято. "Масла в огонь" подлила встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Брюсселе накануне саммита НАТО.Как пишут литовские СМИ, Науседа подтвердил, что одной из тем разговора с Эрдоганом была закупка турецких вооружений, в том числе беспилотников. Однако, по словам литовского президента, он не был готов к турецкому предложению, поэтому договорился перенести обсуждение и передать его специалистам.О том, что Литва проявляет интерес к турецким Bayraktar TB2 стало известно сразу же после подписания контракта на поставку аналогичных дронов Польше. Однако дальше слухов дело не пошло.Как известно, Варшава заказала четырех комплекса, в состав которых входят 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2. Кроме того, контракт предусматривает обучение польских операторов, поставку боеприпасов и запчастей, которые закуплены на 3 года эксплуатации в соответствии с предполагаемым средним налетом одного беспилотника.А вот причины срочного приобретения Польшей турецких беспилотников оказались засекречены и разглашению не подлежат.