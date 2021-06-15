Турецкая пресса: выявлявшие армянские расчёты ПВО самолёты Ан-2 ВВС Азербайджана были пилотируемыми

Поэтому становится ясной причина большого количества погибших вражеских пилотов

В ходе прошлогодних осенних боёв в Нагорном Карабахе стало известно о массовом применении ВВС Азербайджана самолётов Ан-2 для выявления мест дислокации армянских систем противовоздушной обороны (ПВО) и их расчётов.Тогда Ан-2 уверенно пролетали над позициями неприятеля, несмотря на зенитный огонь противника. Было заявлено, что лётчики на борту самолётов отсутствуют. Как считалось, управление ими, как и в случае с ударными дронами Bayraktar TB2, осуществлялось дистанционно.Однако на днях в турецкой прессе были раскрыты сведения, противоречащие данным рассуждениям. Как сообщается в издании Clash Report, Ан-2 взлетали с пилотами на борту. Лётчики выводили самолёты на курс, после чего покидали её на парашюте. Противник начинал вести по ней стрельбу, обнаруживая себя. После этого ударные БПЛА ликвидировали раскрытую цель. На картинке в качестве неё фигурирует ЗРПК «Панцирь-С», с которым у турецких военных давние счёты.Как показывает мировая практика, зачастую эвакуация с самолётов сопровождается травмами и даже гибелью лётчиков, особенно если по ним ведётся огонь с земли.- в свою очередь отмечается в армянском издании Armenian Military Portal.