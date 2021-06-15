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Турецкая пресса: выявлявшие армянские расчёты ПВО самолёты Ан-2 ВВС Азербайджана были пилотируемыми

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В ходе прошлогодних осенних боёв в Нагорном Карабахе стало известно о массовом применении ВВС Азербайджана самолётов Ан-2 для выявления мест дислокации армянских систем противовоздушной обороны (ПВО) и их расчётов.


Тогда Ан-2 уверенно пролетали над позициями неприятеля, несмотря на зенитный огонь противника. Было заявлено, что лётчики на борту самолётов отсутствуют. Как считалось, управление ими, как и в случае с ударными дронами Bayraktar TB2, осуществлялось дистанционно.

Однако на днях в турецкой прессе были раскрыты сведения, противоречащие данным рассуждениям. Как сообщается в издании Clash Report, Ан-2 взлетали с пилотами на борту. Лётчики выводили самолёты на курс, после чего покидали её на парашюте. Противник начинал вести по ней стрельбу, обнаруживая себя. После этого ударные БПЛА ликвидировали раскрытую цель. На картинке в качестве неё фигурирует ЗРПК «Панцирь-С», с которым у турецких военных давние счёты.

Как показывает мировая практика, зачастую эвакуация с самолётов сопровождается травмами и даже гибелью лётчиков, особенно если по ним ведётся огонь с земли.

Поэтому становится ясной причина большого количества погибших вражеских пилотов

- в свою очередь отмечается в армянском издании Armenian Military Portal.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/clashreport
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5 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 15:02
    0
    Бред желтой газетенки. Армяне кучу Ан-2 сбили над своей территорией, трупов не было. Да и Ан-2 использовались как бомбадировщики, не только как ложные цели.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:13
      -2


      Почему бред?Об этом говорят сами турецкие военные.
      .Турецкие военные рассказали о важной роли самолётов Ан-2 ВВС Азербайджана в 44-дневном вооружённом конфликте в Карабахе. Так, согласно представленным данным, именно благодаря «кукурузникам», были уничтожены замаскированные позиции комплексов противовоздушной обороны НКР и Армении, причём, сюда же относится и уничтожение комплексов С-300.

      По информации, представленной информационным изданием «Clash Report», во время вооружённого конфликта, самолёты Ан-2 позволяли вскрывать позиции средств ПВО. Первоначально самолёт Ан-2 с находившимся на борту пилотом производил взлёт, после чего, набрав определённую высоту, пилот катапультировался, а самолёт управлялся дистанционно. Летательный аппарат находился в исследуемом, на предмет наличия средств ПВО противника, районе, и как только против самолёта производилась атака, либо же обнаруживалось излучение РЛС, по средствам ПВО Армении и НКР наносился удар с применением беспилотников.

      Как следует из представленной информации, таким образом был уничтожен и район расположения ЗРК С-300, хотя для этого использовался не БПЛА Bayraktar TB2, а израильский дрон-камикадзе, что, очевидно, обусловлено нахождением позиционного района за пределами вооружения турецких Bayraktar TB2.

      https://avia.pro/news/azerbaydzhanskie-samolyoty-2-pomogli-unichtozhit-zrk-s-300-nkr
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 15:18
        +1
        Не надоело позориться с авиапро, яндекс.дзеном, Пикабу и прочим шлаком?
        На видео уважаемый военкор Аnna news Харченко, с позиции Армян. Все четко и ясно объясняет.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 15:16
    +1
    Мне понравилась идея генерала Громова (не сообщил в Москву.поэтому и получилась) когда на части,.блокировавшие афганский город- на парашютах был сброшен десант из мешков с грузом.Огневые точки засекли и уничтожили штурмовики.
  3. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 15:18
    0
    Это ложь конечно, репортеров Клэш Репорт небыло в карабахе. И есть ли у них вообще репортеры, не факт, они и в сирийской войне тиражировали только кадры снятые другими, например Anna News. Обычный ютуб канал. У них не может быть такой скрытой информации. Желтый ютуб канал строит из себя хз кого, имеющего скрытые информации. И турецкие военные такого не говорили.

    Сама идея фантастическая, у Азербайджана нет столько пилотов, чтоб рисковать ими как камикадзе. Да и прыгать в последний момент, а самолет будет лететь.. да ну на...