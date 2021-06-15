Китайская армия показала пример использования беспилотника на базе копии советского «Ан-2»

Китай не намерен отказываться от советской техники и продолжает модернизировать ее, создавая современные образцы. Так и случилось с самолетом Shifei Y-5B, являющимся лицензионной копией советского самолета Ан-2, его в Китае превратили в беспилотник.На китайском телевидении вышел репортаж телеканала CCTV, в котором продемонстрирован пример использования беспилотника на базе Ан-2 военнослужащими НОАК. С помощью дрона, получившего название Feihong-98, военнослужащие китайской армии отработали снабжение войск на передовой. В ролике беспилотник самостоятельно доставил груз до заданной точки, где произвел сброс груза на парашюте.Новый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98), разработанный на базе лицензионной копии Ан-2, совершил свой первый демонстрационный полет 16 октября 2018 года. Данный беспилотный аппарат двойного назначения может применяться не только для доставки грузов, но и эвакуации раненых.Максимальная взлетная масса FH-98 - 5250 кг., грузоподъемность - 1,5 тонны, максимальный объем грузового отсека - 15 кубических метров, высота полета - 4500 метров, крейсерская скорость - 180 км/час, практическая дальность - 1200 километров, длина разбега - 235 м (при максимальной взлётной массе).Изначально планировалось использование Feihong-98 в гражданской сфере, но внимание на дрон обратили в армии. Кстати, лицензионную копию Ан-2 в Китае начали выпускать в 1957 году и на сегодняшний день отказываться от серийного производства не собираются.