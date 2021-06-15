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Китайская армия показала пример использования беспилотника на базе копии советского «Ан-2»

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Китайская армия показала пример использования беспилотника на базе копии советского «Ан-2»

Китай не намерен отказываться от советской техники и продолжает модернизировать ее, создавая современные образцы. Так и случилось с самолетом Shifei Y-5B, являющимся лицензионной копией советского самолета Ан-2, его в Китае превратили в беспилотник.


На китайском телевидении вышел репортаж телеканала CCTV, в котором продемонстрирован пример использования беспилотника на базе Ан-2 военнослужащими НОАК. С помощью дрона, получившего название Feihong-98, военнослужащие китайской армии отработали снабжение войск на передовой. В ролике беспилотник самостоятельно доставил груз до заданной точки, где произвел сброс груза на парашюте.

Новый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98), разработанный на базе лицензионной копии Ан-2, совершил свой первый демонстрационный полет 16 октября 2018 года. Данный беспилотный аппарат двойного назначения может применяться не только для доставки грузов, но и эвакуации раненых.


Максимальная взлетная масса FH-98 - 5250 кг., грузоподъемность - 1,5 тонны, максимальный объем грузового отсека - 15 кубических метров, высота полета - 4500 метров, крейсерская скорость - 180 км/час, практическая дальность - 1200 километров, длина разбега - 235 м (при максимальной взлётной массе).

Изначально планировалось использование Feihong-98 в гражданской сфере, но внимание на дрон обратили в армии. Кстати, лицензионную копию Ан-2 в Китае начали выпускать в 1957 году и на сегодняшний день отказываться от серийного производства не собираются.
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17 комментариев
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  1. Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 14:41
    +3
    Да, молодцы китайцы, очень логично использовать проверенные решения!
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 15:23
      +2
      Были КБ Ильюшина,Туполева,Яковлева,Сухого,Микояна/Гуревича.
      Как только появилась ОАК с"эффективными менеджерами" сразу пошли какие то непонятки.
  2. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 14:44
    +1
    Насмотрелись в Карабахе уже, на их применение в бою.


    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 15:07
      +1
      Новый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98), разработанный на базе лицензионной копии Ан-2, совершил свой первый демонстрационный полет 16 октября 2018 годаНовый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98), разработанный на базе лицензионной копии Ан-2, совершил свой первый демонстрационный полет 16 октября 2018 года
      А Карабах когда был?
  3. Петр Владимирович
    Петр Владимирович Сегодня, 14:45
    +6
    У нас совершенно напрасно отказались от модернизации и выпуска этого самолёта. Для многих регионов он подходит идеально...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:49
      0
      У нас летают старички до сих пор и часто. АН-3 наши угробили своей глупейшей попыткой полетать на нём на южном полюсе, где его завести не смогли.
  4. Балу
    Балу Сегодня, 14:47
    +2
    Новый китайский беспилотник Feihong-98 (FH-98), разработанный на базе лицензионной копии Ан-2, совершил свой первый демонстрационный полет 16 октября 2018 года. Данный беспилотный аппарат двойного назначения может применяться не только для доставки грузов, но и эвакуации раненых. good А нам почему слабо?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:54
      +2
      Нам не слабо, нам слабо запустить в серию его приемника.... ни один год мурыжат.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 15:00
      -1
      Нам не слабо. Нам не нужно. Потому что у нас всегда найдутся бесшабашные ребята, которые готовы выполнить любой приказ, если есть хоть1 шанс из 100. Иногда это хорошо, но иногда,- глупо и безответственно.
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:48
    +1
    Вполне логично, после появления беспилотных такси, начать использовать самолеты такого класса как беспилотники для доставки грузов. Как ударный беспилотник, это расточительно.
  6. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 14:53
    +2
    Дёшево и сердито. А у нас уже который десяток лет сочиняют замену Ан-2, да только воз и ныне там.
  7. Breard
    Breard Сегодня, 15:01
    +3
    "Ан-2 в Китае начали выпускать в 1957 году и на сегодняшний день отказываться от серийного производства не собираются."
    "Отсталая по своим возможностям!" страна Китай может себе это позволить...ВЫПУСКАТЬ нужные им СОВЕТСКИЕ САМОЛЁТЫ ... это только "пердовая" во ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ инженерной мысли и ПРОМЫШЛЕННОСТИ Россия ... не в состоянии просто доработать наладить выпуск техники созданной Советскими отцами и дедами!
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 15:16
      +1
      К сожалению да. Производственных линий для выпуска двигателей, материалов и остального нет. Создавать всё за ново накладно. Не сберегли, не рачительно отнеслись к имеющемуся, это наша национальная особенность . Строили то коммунизм, где не было места пережиткам прошлого
    2. Kolin
      Kolin Сегодня, 15:28
      0
      Выпуск Ан-2 в СССР прекращен в 70х годах.
  8. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 15:07
    -2
    Цитата: OgnennyiKotik
    Насмотрелись в Карабахе уже, на их применение в бою.]

    Дальность полета 1200км просто идеальная, даже для больших стран.
    Когда наш враг уже понимал, что мы эти самолеты используем для выявления местонахождения ПВО, всё равно уничтожал их, сомнения ведь всегда есть, вдруг эти самолеты наполнены взрывчаткой, мало ли что, и бахнет им на голову.. То есть беспроигрышную затею наши придумали.
    Даже Китай их использует для доставки груза, сами они не думали их использовать как "удочку" для ПВО. Это наша эврика.)
  9. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 15:10
    0
    хорошая тема. Только смотреть с выключенным звуком пришлось: пафосность музыки зашкаливает ;)
  10. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 15:32
    0
    Ну тогда старый вопрос для местных линий России решен. Не надо городить огород. Просто - взять и купить у китайцев новыеилицензионные Ан2