Эрдоган после саммита НАТО прибыл в Карабах

Этот визит подчёркивает ту победу, которая была добыта в Карабахе. Наше взаимодействие с Азербайджаном будет ещё глубже и ещё прочнее.

Стало известно о визите президента Турции в Нагорный Карабах. Эрдоган после участие в саммите НАТО, решил посетить территории, перешедшие под контроль Баку после военных действий осени прошлого года. Напомним, что в результате итоговых соглашений под контроль Азербайджана перешли и несколько районов «вокруг» самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). Ранее эти районы контролировались войсками Арцаха.Визит в Нагорный Карабах Реджеп Тайип Эрдоган совершает вместе со своим азербайджанским коллегой. Эрдоган и Алиев прибыли в город Шуша. Там лидеры двух стран осмотрели основные достопримечательности. Ильхам Алиев рассказал турецкому коллеге о том, как велись бои за город, который в конечном итоге перешёл под азербайджанский контроль.Обращает на себя внимание заявление официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына. По его словам, президент Турции «направляется в древнюю культурную столицу Азербайджана».Калын:Визит Эрдогана в Азербайджан продлится два дня. Ожидается, что завтра (16 июня) турецкий президент в Баку может посетить футбольный матч Турция-Уэльс, который пройдёт в рамках чемпионата Европы.Визит Эрдогана в Карабах вызвал крайне негативную реакцию в Армении, где продолжают указывать на то, что на стороне азербайджанской армии в ходе войны 2020 года действовали турецкие спецназовцы. Турция этой информации не подтверждает.