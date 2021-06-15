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Эрдоган после саммита НАТО прибыл в Карабах

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Стало известно о визите президента Турции в Нагорный Карабах. Эрдоган после участие в саммите НАТО, решил посетить территории, перешедшие под контроль Баку после военных действий осени прошлого года. Напомним, что в результате итоговых соглашений под контроль Азербайджана перешли и несколько районов «вокруг» самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). Ранее эти районы контролировались войсками Арцаха.


Визит в Нагорный Карабах Реджеп Тайип Эрдоган совершает вместе со своим азербайджанским коллегой. Эрдоган и Алиев прибыли в город Шуша. Там лидеры двух стран осмотрели основные достопримечательности. Ильхам Алиев рассказал турецкому коллеге о том, как велись бои за город, который в конечном итоге перешёл под азербайджанский контроль.
Обращает на себя внимание заявление официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына. По его словам, президент Турции «направляется в древнюю культурную столицу Азербайджана».

Калын:

Этот визит подчёркивает ту победу, которая была добыта в Карабахе. Наше взаимодействие с Азербайджаном будет ещё глубже и ещё прочнее.

Эрдоган после саммита НАТО прибыл в Карабах

Визит Эрдогана в Азербайджан продлится два дня. Ожидается, что завтра (16 июня) турецкий президент в Баку может посетить футбольный матч Турция-Уэльс, который пройдёт в рамках чемпионата Европы.

Визит Эрдогана в Карабах вызвал крайне негативную реакцию в Армении, где продолжают указывать на то, что на стороне азербайджанской армии в ходе войны 2020 года действовали турецкие спецназовцы. Турция этой информации не подтверждает.
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3 комментария
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:27
    0
    сейчас завернет речугу про великий турецкий халифат...или что он там возродить хочет....
  2. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 15:29
    0
    Дедушка Таййип, добро пожаловать к себе домой, Дорогой!



  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:31
    -1
    на стороне азербайджанской армии в ходе войны 2020 года действовали турецкие спецназовцы.

    Кто сбил наш вертолет 9 ноября 2020 года над территорией Армении и когда наконец накажут виновных?