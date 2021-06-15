ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской. Как оказалось, самолеты ВКС РФ стали причиной чрезмерной нагрузки на американские истребители F-22, весьма дорогостоящие в обслуживании. Об этом пишет MilitaryWatch.Россия значительно нарастила число полетов у побережья Америки, особенно это касается Аляски, заявили в командовании ВВС США. Для противодействия российским самолетам в воздух приходится поднимать истребители пятого поколения F-22, развернутые на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Все дело в том, что это самый боеспособный истребитель ВВС США, находящийся в данном регионе.Полеты российских самолетов заставляют командование держать F-22 в постоянной боевой готовности, поднимать их в небо на "перехват" и подготавливать на земле. Учитывая, что это не "самые дешевые" самолеты в ВВС США, их обслуживание и поддержание в боеготовности обходится весьма дорого.Россия же, утверждают американцы, все чаще посылает к побережью США турбовинтовые Ту-95МС - идеально подходящие для длительного патрулирования и обходящиеся значительно дешевле в своей эксплуатации. Да и другие самолеты ВКС России, например противолодочные Ту-142, появляющиеся у берегов США, опять же заставляют поднимать в воздух F-22.Вся надежда у командования американских ВВС на F-35, развертывание которых идет на Аляске. По сравнению с F-22 эксплуатация F-35 обходится значительно дешевле, но они еще далеки от боевой готовности. Так что пока приходится сжигать ресурс "очень дорогих" F-22.