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ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской

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ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской

ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской. Как оказалось, самолеты ВКС РФ стали причиной чрезмерной нагрузки на американские истребители F-22, весьма дорогостоящие в обслуживании. Об этом пишет MilitaryWatch.


Россия значительно нарастила число полетов у побережья Америки, особенно это касается Аляски, заявили в командовании ВВС США. Для противодействия российским самолетам в воздух приходится поднимать истребители пятого поколения F-22, развернутые на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Все дело в том, что это самый боеспособный истребитель ВВС США, находящийся в данном регионе.

Полеты российских самолетов заставляют командование держать F-22 в постоянной боевой готовности, поднимать их в небо на "перехват" и подготавливать на земле. Учитывая, что это не "самые дешевые" самолеты в ВВС США, их обслуживание и поддержание в боеготовности обходится весьма дорого.

Россия же, утверждают американцы, все чаще посылает к побережью США турбовинтовые Ту-95МС - идеально подходящие для длительного патрулирования и обходящиеся значительно дешевле в своей эксплуатации. Да и другие самолеты ВКС России, например противолодочные Ту-142, появляющиеся у берегов США, опять же заставляют поднимать в воздух F-22.

Вся надежда у командования американских ВВС на F-35, развертывание которых идет на Аляске. По сравнению с F-22 эксплуатация F-35 обходится значительно дешевле, но они еще далеки от боевой готовности. Так что пока приходится сжигать ресурс "очень дорогих" F-22.
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27 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:36
    +1
    спать что ли мешают)))
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:22
      +1
      -приходится сжигать ресурс "очень дорогих" F-22.
      Первым делом мы испортим самолеты
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 17:15
        0
        Они как раз собираются от них отказываться. Быстрее спишут, быстрее получат новые 35-е ))
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 16:33
      +1
      Не знаю что там у матрасов, но у нас сегодня Лебедь пару раз на малой высоте покрасовался. Красавец..
    3. кредо
      кредо Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: палестинец
      спать что ли мешают)))

      Скорей всего денег жалко, вот и за скулили.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    +2
    ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской
    . Им шо, тренироваться день? Да и за налёт часов, наверняка ведь доплачивать! Или они боятся летать? Интэрэсно ПОЧЕМУ?
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 15:43
      +4
      Стоимость часа полёта лучшего в мире истребителя выше стоимости полётов всех Ту95 там когда либо появлявшихся, жаба она душит.:))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:09
        0
        Так это ,наверное, бухгалтерия ВВС жалобу настроила!!! тогда все понятно.
        1. Borik
          Borik Сегодня, 16:45
          0
          Мы же даём им повод потренироваться, они ещё недовольны. Видите-ли они в смету не укладываются, зелёные бумажки быстро заканчиваются, а Пентагон переводы задерживает и просит экономить.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:40
    +1
    Ерунда все это...не каждый же день Медведи летают возле Аляски.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:05
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      не каждый же день Медведи летают возле Аляски.

      И шо? Лечу, никого не трогаю, примус починяю! ))))
      А вообще интересно, можно ли одними полетами "мимо" вывести из строя их истребители при сверх напряженной нагрузки?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 16:37
        0
        Можно в интернете в авиасимуляторах... smile
  4. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:40
    +1
    Российские стратегические ракетоносцы разоряют США.
  5. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 15:42
    0
    Куда "пожаловались", в спорт-лото что ли? Обычно на ВО сразу пишут: испугались/истерика/в панике... А тут всего лишь "пожаловались", недоработка.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:42
    +1
    "ВВС США жалуются"... Жаль, что не уточнено, кому жалуются? В "Спортлото"? В ООН? Сонному Джо? В Лигу? Или в минфин России?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Или в минфин России?

      Тс-с-с! Не подсказывайте! А то компенсацию потребуют!
  7. Комментарий был удален.
  8. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 15:46
    +2
    Ахахаха. Давайте ещё бпла запускать! Пусть американцы последние F22 донашивают. lol
  9. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 15:46
    +3
    Ну пригоните десяток F-16, делов-то.... Вот прямо как дети малые, то их обижают, то разоряют, то на выборах за них голосуют, газ не туда, куда надо и не там где надо гонят. Детский сад...
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 16:12
      +1
      Похоже я понял, почему украина на всех жалуется - с хозяина берёт пример: "...всё не так, всё не так, ребята..." как нам бы хотелось...
  10. A.B.
    A.B. Сегодня, 15:51
    +1
    ВВС США пожаловались на российские стратегические ракетоносцы, летающие рядом с Аляской.

    И что жалуются? Вернули бы Аляску и спали бы спокойно.
  11. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:01
    +1
    "...самолеты ВКС РФ стали причиной чрезмерной нагрузки на американские истребители F-22, весьма дорогостоящие в обслуживании." - так, глядишь, на перехватах наших ракетоносцев американские F-22 весь ресурс сожгут ))))))))))))))))))
  12. Stas Sv
    Stas Sv Сегодня, 16:02
    0
    А то, полосатики чуть ли не каждый день в Черном море барражируют вдоль побережья Крыма и Кавказа их не сильно озадачивает???
  13. Welldone
    Welldone Сегодня, 16:20
    0
    Фотка интересная. Как влупить бы из пушек по темной стороне! (так просто, мысли в слух)
  14. cniza
    cniza Сегодня, 16:22
    0
    Вся надежда у командования американских ВВС на F-35, развертывание которых идет на Аляске. По сравнению с F-22 эксплуатация F-35 обходится значительно дешевле, но они еще далеки от боевой готовности. Так что пока приходится сжигать ресурс "очень дорогих" F-22.


    Ничего у вас денег много ...
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:32
    0
    Наши держать ВВС США в тонусе,а то так бы и не ремонтировались .Ждали пока их знаменитая система самодиагномтики ALIS,сама себе закажет запчасти
  16. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 16:39
    +1
    Наш дедушка "Медведь" еще переживёт не один новейший истребитель США.
    А они-то, болезные, всё потешались над старичком...
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:41
    0
    Так это хорошо. Надо увеличить количество вылетов. Пусть подергаются.