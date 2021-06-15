Дальневосточных мотострелков перевооружат на современные БТР-82АМ

Мотострелковые части на Дальнем Востоке будут полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82АМ, соответсвующее решение уже принято. Об этом сообщает военное ведомство.
Минобороны приняло решение о перевооружении мотострелковых частей и соединений Восточного военного округа на БТР-82АМ. Техника будет поступать в рамках гособоронзаказа по мере производства. Замене подлежит весь парк устаревших бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82.
Как сообщают "Известия", ссылаясь на военное ведомство, перевооружение займет длительное время и будет зависеть от выполнения предприятиями заказа на новые бронетранспортеры. Как ранее сообщалось, БТР-82А производится "с нуля", БТР-82АМ - это переделанные бронетранспортеры БТР-80, которых было выпущено с 1984 года несколько тысяч. Вариант БТР-82АМ принят на вооружение в 2013 году.
На БТР-82А и БТР-82АМ применяется противоосколочная защита из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса, а также противоминное покрытие пола. Кроме того, сиденья в бронетранспортерах выполнены на специальной подвеске. На вооружении БТР стоит боевой модуль с автоматической пушкой 2A72 калибра 30-мм и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Кроме того, все БТР оборудуются дополнительным комплектом защиты, включающим в себя бронеплиты и решетчатые экраны.