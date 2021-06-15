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Дальневосточных мотострелков перевооружат на современные БТР-82АМ

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Мотострелковые части на Дальнем Востоке будут полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82АМ, соответсвующее решение уже принято. Об этом сообщает военное ведомство.


Минобороны приняло решение о перевооружении мотострелковых частей и соединений Восточного военного округа на БТР-82АМ. Техника будет поступать в рамках гособоронзаказа по мере производства. Замене подлежит весь парк устаревших бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82.

Как сообщают "Известия", ссылаясь на военное ведомство, перевооружение займет длительное время и будет зависеть от выполнения предприятиями заказа на новые бронетранспортеры. Как ранее сообщалось, БТР-82А производится "с нуля", БТР-82АМ - это переделанные бронетранспортеры БТР-80, которых было выпущено с 1984 года несколько тысяч. Вариант БТР-82АМ принят на вооружение в 2013 году.

На БТР-82А и БТР-82АМ применяется противоосколочная защита из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса, а также противоминное покрытие пола. Кроме того, сиденья в бронетранспортерах выполнены на специальной подвеске. На вооружении БТР стоит боевой модуль с автоматической пушкой 2A72 калибра 30-мм и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Кроме того, все БТР оборудуются дополнительным комплектом защиты, включающим в себя бронеплиты и решетчатые экраны.
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14 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 16:16
    +2
    Современные,но не очень.
  2. Башкирхан
    Башкирхан Сегодня, 16:17
    -3
    Годный перепил советского БТР-80 времен Брежнева.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Башкирхан
      Годный перепил советского БТР-80 времен Брежнева.

      Не надо, 82А примерно как Т-90, никак не брежневский.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 17:03
        +1
        не смешите мои тапки, он намного хуже так и не принятого на вооружение бтр-90 росток, хотя и тот по нынешним меркам практически устареший
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 17:06
          0
          Цитата: Грац
          не смешите мои тапки, он намного хуже так и не принятого на вооружение бтр-90

          Глаза протрите, речь не о лучше хуже, а о времени создания.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:26
    0
    Бумеранг показали на Russia Arms EXPO в 2013 год,а до сих пор в армию поставляют БТР-82АМ. Машина хоть модернизированная ,но честно признаться не новая .Что опять то не так в нашем МО ?
    1. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 16:47
      +1
      Бумеранг показали на Russia Arms EXPO в 2013 год,а до сих пор в армию поставляют БТР-82АМ.

      Показали это не значит приняли на вооружение. А Бумерангом сейчас вот что:
      Первые поставки опытных образцов должны начаться в 2019 году. Однако сроки завершения испытаний были сдвинуты на конец 2021 года[
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 17:01
        0
        Цитата: LifeIsGood
        Показали это не значит приняли на вооружение.

        А закупать что решили , испытательные образцы ?
        - Когда на вооружение Сухопутных войск будут поставлены боевые и обеспечивающие машины на базе новых унифицированных платформ "Тайфун", "Бумеранг", "Армата" и другие?
        - В 2013 году ожидаем первые опытные образцы этой техники. Рассчитываем, что в 2015 году начнутся массовые поставки.
        интервью корреспонденту РИА Новости Игорю Киселеву главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал-полковник Александр Постников.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 16:34
    -3
    Что вспомнил "Золотой теленок"-Ударим "автопробегом" по БЕЗДОРОЖЬЮ и разгильдяйству.
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:37
    0
    Я вот чего не пойму: в Сербию отправли БЕСПЛАТНО БРДМ с усиленной защитой и танки с "панорамой". У самих голый БТР и "слепые" Т72. Мы чьих содат то бережём сильнее? Ну нельзя что-ли своих солдат обеспечить?
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 16:44
    +1
    Минобороны приняло решение о перевооружении мотострелковых частей и соединений Восточного военного округа на БТР-82АМ. Замене подлежит весь парк устаревших бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82.

    БТР-90 с "бахчой" было бы ещё лучше, но, к сожалению, его не приняли на вооружение. sad
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 17:10
      -1
      БТР-90 с "бахчой" было бы ещё лучше, но, к сожалению
      И чем лучше, просто интересно...Именно, то что БТР-90 или с БМ "Бахча"!?(точнее...ответвление темы: "Росток"), ведь один деятель уже зарубил его в прошлом, типа этого:
      ...заместитель министра обороны по вооружению В.А. Поповкин, который заявил, что вообще не представляет, как солдат будет на ходу выбегать из бронетранспортёра через боковой люк.

      Хотя, если разобраться и на пальцах: концепция бронетранспортёра с задним выходом для мотострелков значительно ограничивает тактику его боевого применения. Выход назад оправдан только в случае лобового боевого столкновения двух противоборствующих группировок — тогда бронетранспортёр расположен к противнику фронтально, и десант может покинуть машину под защитой корпуса. Однако в современных боевых действиях при борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в городе или горной местности, при нападении на машину из засады, при подрыве на мине и т.д. такое применение сложно назвать оптимальным. В перечисленных случаях наиболее безопасным будет выход из машины в сторону, противоположную основному огневому воздействию, а это чаще всего другой борт, а не корма. feel
  7. Garm
    Garm Сегодня, 16:44
    +1
    Лучше чем ничего, но хуже чем хотелось бы...
  8. Intruder
    Intruder Сегодня, 17:02
    +2
    Мотострелковые части на Дальнем Востоке будут полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82АМ
    Хм..., я один заметил:
    Вариант БТР-82АМ принят на вооружение в 2013 году.
    8 лет, и уже современные!?
  9. Комментарий был удален.