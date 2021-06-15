Военное обозрение
Войти Регистрация

«Сможет заменить советские машины»: в Белоруссии разработали БТР-V2

10
«Сможет заменить советские машины»: в Белоруссии разработали БТР-V2

Белорусское предприятие МЗКТ намерена представить свою новейшую разработку – бронетранспортер БТР-V2. Его демонстрация ожидается на форуме MILEX-2021, работа которого должна начаться 23 июня.


БТР-V2 в перспективе сможет заменить такие советские боевые машины, как БМД-1, БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80, находящихся на вооружении ВС Республики Беларусь

- заявляется в Военно-промышленном комитете страны.

Новый БТР с колёсной формулой 8×8 также обозначается как МЗКТ-690003. Его полная масса составляет 19,9 тонн. Китайский двигатель WP13.480А0 мощностью 480 л.с. и гидромеханическая шестиступенчатая коробка передач местной разработки дают возможность развить скорость движения до 110 км/ч и до 10 км/ч при пересечении водных препятствий на плаву.

Бронекорпус является цельносварным. Уровень защиты не называется. Подвесной пол и сиденья, на которых размещается личный состав внутри машины, поглощают ударную волну. Для наблюдения за целями установлены приборы ТНПА-170А. Вооружение представлено 30-мм пушкой 2А42 со стабилизацией в двух плоскостях, 7,62-мм пулемётом ПКТ, а также ПТУР.

Численность экипажа составляет 3 человека, десанта – 8 бойцов. Для их выхода имеется откидная аппарель в задней части машины.

Предполагается, что на базе БТР-V2 будет создана более тяжёлая техника с дополнительной навесной бронезащитой весом от 20 до 40 тонн, не способная к плаву.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54
    knn54 Сегодня, 16:39
    0
    Белорусский конкурент БТР-82 АМ.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: knn54
      Белорусский конкурент БТР-82 АМ.

      Вряд ли. Россия постепенно уходит от закупок военных изделий у бывших республик СССР. И похоже бывшие республики делают тоже самое. Белоруссия в этом деле не исключение.
  2. Garm
    Garm Сегодня, 16:41
    +2
    А почему двигатель китайский? У них ни МАЗ, ни МЗКТ, ни Белаз наконец, не в состоянии двигатель для БТРа сделать?
    1. Герман
      Герман Сегодня, 16:48
      0
      У МАЗ двигатели либо ярославские ЯМЗ, либо MAN, не от трактора Беларусь же туда двигатель ставить.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 16:57
      -2
      У них ни МАЗ, ни МЗКТ, ни Белаз наконец, не в состоянии двигатель для БТРа сделать?
      Деньги за кончались (именно так раздельно...читать), после "зачистки" белорусского неба, в мае!?
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 16:49
    +2
    Мне кажется, что пришла пора создавать БТР на гибридном приводе, дабы была возможность частичного полного электродвижения. Возможность бесшумного передвижения для военной техники трудно переоценить, так как была бы возможность "подкрадываться". И пусть по-началу это будет км 30-50, но уже было бы неплохо. ИМХО.
    1. Герман
      Герман Сегодня, 16:52
      0
      Ну так-то да,но во-первых электродвигатели это лишняя масса,во-вторых аккумуляторы особенно литий-ионные при повреждении огнеопасны.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 16:59
      +1
      Возможность бесшумного передвижения для военной техники трудно переоценить, так как была бы возможность "подкрадываться". И пусть по-началу это будет км 30-50, но уже было бы неплохо
      Да, возможно и даже, если он на 10 км/ч., сможет ползти в зеленке или на улицах мегаполиса, с шумами ниже фоновых, это уже будет преимуществом...
    3. Avior
      Avior Сегодня, 17:08
      0

      был уже такой вариант
  4. Грац
    Грац Сегодня, 17:08
    +1
    белорусы молодцы . если они быстро сделают машину в металле и за пару лет примут на вооружение и начнут поставку в свои войска им можно только позавидовать, не то что наши немощные чиновники от мо и оборонпрома