«Сможет заменить советские машины»: в Белоруссии разработали БТР-V2

БТР-V2 в перспективе сможет заменить такие советские боевые машины, как БМД-1, БМП-1, БМП-2, БТР-70 и БТР-80, находящихся на вооружении ВС Республики Беларусь

Белорусское предприятие МЗКТ намерена представить свою новейшую разработку – бронетранспортер БТР-V2. Его демонстрация ожидается на форуме MILEX-2021, работа которого должна начаться 23 июня.- заявляется в Военно-промышленном комитете страны.Новый БТР с колёсной формулой 8×8 также обозначается как МЗКТ-690003. Его полная масса составляет 19,9 тонн. Китайский двигатель WP13.480А0 мощностью 480 л.с. и гидромеханическая шестиступенчатая коробка передач местной разработки дают возможность развить скорость движения до 110 км/ч и до 10 км/ч при пересечении водных препятствий на плаву.Бронекорпус является цельносварным. Уровень защиты не называется. Подвесной пол и сиденья, на которых размещается личный состав внутри машины, поглощают ударную волну. Для наблюдения за целями установлены приборы ТНПА-170А. Вооружение представлено 30-мм пушкой 2А42 со стабилизацией в двух плоскостях, 7,62-мм пулемётом ПКТ, а также ПТУР.Численность экипажа составляет 3 человека, десанта – 8 бойцов. Для их выхода имеется откидная аппарель в задней части машины.Предполагается, что на базе БТР-V2 будет создана более тяжёлая техника с дополнительной навесной бронезащитой весом от 20 до 40 тонн, не способная к плаву.