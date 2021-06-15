Киев заранее отказался признавать решения Байдена и Путина по Украине

(...) меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция (...)

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина еще не состоялась, а в Киеве уже отказались признавать решения, которые могут быть приняты на встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Глава украинского МИД, выступающий в последние дни в роли главного ньюсмейкера Украины, заявил, что Киев не будет признавать решений, принятых Байденом и Путиным в Женеве, если они каким-то образом будут касаться Украины. По его словам, в Киеве доверяют американскому президенту, но так как вопрос Украины один из важнейших, предупреждают, что за спиной Украины решений принимать не нужно.- заявил накануне украинский министр.Между тем, по мнению экспертов, в Киеве переоценивают свои возможности как то повлиять на принятые решения во время встречи Байдена и Путина, особенно в части народных республик Донбасса. Вся риторика Кулебы направлена на украинских граждан с целью показать, что киевские власти имеют рычаги давления на США и Россию. На самом деле от Киева ничего не зависит.Как ранее уже сообщалось, Киев боится, что США и Россия договорятся между собой, а Украина станет "разменной монетой".