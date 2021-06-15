Военное обозрение
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Киев заранее отказался признавать решения Байдена и Путина по Украине

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Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина еще не состоялась, а в Киеве уже отказались признавать решения, которые могут быть приняты на встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.


Глава украинского МИД, выступающий в последние дни в роли главного ньюсмейкера Украины, заявил, что Киев не будет признавать решений, принятых Байденом и Путиным в Женеве, если они каким-то образом будут касаться Украины. По его словам, в Киеве доверяют американскому президенту, но так как вопрос Украины один из важнейших, предупреждают, что за спиной Украины решений принимать не нужно.

(...) меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция (...)

- заявил накануне украинский министр.

Между тем, по мнению экспертов, в Киеве переоценивают свои возможности как то повлиять на принятые решения во время встречи Байдена и Путина, особенно в части народных республик Донбасса. Вся риторика Кулебы направлена на украинских граждан с целью показать, что киевские власти имеют рычаги давления на США и Россию. На самом деле от Киева ничего не зависит.

Как ранее уже сообщалось, Киев боится, что США и Россия договорятся между собой, а Украина станет "разменной монетой".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ukranews_com
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24 комментария
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  1. Ассириец
    Ассириец Сегодня, 16:45
    +8
    Дурилка картонная. Он думал будет по другому. lol lol
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 16:47
      +7
      Вассалов не спрашивают. Они просто подчиняются.
      1. KAV
        KAV Сегодня, 16:57
        +2
        (...) меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция (...)
        За такие речи его и выкинуть с поста (или с крыши) могут, нечаянно... Ишь ты, как разговорился-то. И откуда смелости столько набрался? Иль, это не смелость, а дурость? Приедет уполномоченный дядя, или тетя, из госдепа - и сразу все его жесткие позиции станут ооочень мягкими, да и волновать его станет гораздо больше.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 17:06
          +2
          Когда главный клоун, его окружение - шапито wassat
          1. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 17:17
            +1
            Ну что же ты Кулеба не договорил то?
            Но мы не допустим...
            , А не то.....Кстати,а не то ЧТО?
      2. Petrik66
        Petrik66 Сегодня, 17:02
        +1
        они не вассалы. Вассалы это Бриты, гансы ,и т.п. а пшеки и украинцы с чухонцами - просто население трофейных территорий.
      3. кредо
        кредо Сегодня, 17:09
        +1
        Цитата: Злой543
        Вассалов не спрашивают. Они просто подчиняются.

        ..., а если они не подчиняются и не воспринимают того, что им говорят и что от них требуют, их просто обходят стороной как прокажённых и сокращают взаимоотношения до минимума, пока они сами не приползут на коленях к хозяину жизни.

        Вообще, за 30 лет на политическом "олимпе" Украины были и есть одни неадекваты и дегенераты, включая президента Януковича и его премьера Азарова, которые всё пыжатся и несут несусветную чушь, угробив всё то, что было создано Русью, Российской империей и СССР, на корню или доведя всё это до плачевного состояния в некогда благополучной республике СССР.

        Кулеб и ему подобных не жалко, жалко территории и экономику республики, которые они незаслуженно получили, превратив в унылое подобие страны.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 17:18
        0
        Этот тип с ясным, лучистым взглядом (Кулеба), хорошо смотрелся бы за решетчатым окном псих.диспансера. crying
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:15
      0
      А Баба-Яга против! lol
      Незвисимость Украины - это когда от них ничего не зависит...

      А были в составе СССР - так полмира уважало, а вторая половина боялась, но весь Мир от решений Огромной Страны зависел! Все прислушивались. Зависимость - она такая...
  2. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 16:46
    +7
    Хоть и не совсем корректно по отношению к России, но смысл передает точно, перед Мюнхинским соглашением у Праги тоже была жесткая, непремиримая и принципиальная позиция... laughing
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:46
    +2
    Если Барин прикажет то Киев молча возьмёт под козырёк и это есть факт мсье Дюк(С). Не зря же Байден, Зеленского после встречи с Путиным в "гости пригласил". А то что свистит Кулеба так то для нациков и упоротых. Чтоб раньше времени у БУЙНОПОМЕШЕННЫХ не началось.
  4. Hog
    Hog Сегодня, 16:48
    +2
    Ага, верим верим, если дядя Байден скажет загавкать как собачка, вы ещё и запрыгаете от радости.
    1. глеб ковалёв
      глеб ковалёв Сегодня, 17:03
      0
      не дядя, а деда
  5. Сонмастер
    Сонмастер Сегодня, 16:50
    +5
    У сала не спрашивают мнения по поводу того кто его есть будет...
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:52
    +4
    меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей,

    Ну Кулеба "рамсы попутал" ! На хозяина рот разинул. Сахибы такого не прощают, и виновного будут "пороть" батогами.
  7. knn54
    knn54 Сегодня, 16:54
    0
    А как же майское заявление что Соединенные Штаты будут координировать с Украиной вопросы, относящиеся к ней, во время встречи президентов США и России?
    Как то( в веселые 70-е) шел зимой по базару.Смотрю яблоки по 3 рубля.Подошел и спросил-а по 4? Женщина автоматически ответила-"не будэ"Потом пару минут стояла (и это в мороз) с открытым ртом...
  8. глеб ковалёв
    глеб ковалёв Сегодня, 17:01
    +2
    смИшные люди, эти украинцы! Так кто же их спрашивать будет?!
  9. General Failure
    General Failure Сегодня, 17:04
    0
    меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным.

    "Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны".
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 17:07
    +1
    Мнения индейцев,шерифа не интересует !
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 17:08
    +1
    Гонор от бессилия , так называется словесный понос этого Кулебы
  12. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 17:09
    +1
    Руководители Киевской губернии долбанутые, это ни для кого не секрет.
    Чем ближе песец с плохим концом, тем больше визгов у свиней..
  13. bar
    bar Сегодня, 17:14
    0
    ... не согласен я, с обоими...
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:19
    0
    а в Киеве уже отказались признавать решения, которые могут быть приняты на встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
    . Да, да, пацанчик "зажигает" .... прощальная гастроль, что ли?
  15. Циник
    Циник Сегодня, 17:21
    0
    Хосподя, да кто же спрашивать-то будет!?