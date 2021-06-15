Киев заранее отказался признавать решения Байдена и Путина по Украине

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина еще не состоялась, а в Киеве уже отказались признавать решения, которые могут быть приняты на встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава украинского МИД, выступающий в последние дни в роли главного ньюсмейкера Украины, заявил, что Киев не будет признавать решений, принятых Байденом и Путиным в Женеве, если они каким-то образом будут касаться Украины. По его словам, в Киеве доверяют американскому президенту, но так как вопрос Украины один из важнейших, предупреждают, что за спиной Украины решений принимать не нужно.
(...) меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция (...)
- заявил накануне украинский министр.
Между тем, по мнению экспертов, в Киеве переоценивают свои возможности как то повлиять на принятые решения во время встречи Байдена и Путина, особенно в части народных республик Донбасса. Вся риторика Кулебы направлена на украинских граждан с целью показать, что киевские власти имеют рычаги давления на США и Россию. На самом деле от Киева ничего не зависит.
Как ранее уже сообщалось, Киев боится, что США и Россия договорятся между собой, а Украина станет "разменной монетой".