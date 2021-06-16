Учения African Lion 2021. Условный противник с российским вооружением

Участники КШУ African Lion 2021 за работой. Кадр из видео от Defense News
7 июня в Марокко начались международные командно-штабные учения African Lion 2021. До 18 июня несколько стран региона и Южно-Европейская оперативная группа армии США (U.S. Army Southern European Task Force, SETAF) будут отрабатывать взаимодействие при решении разнообразных учебно-боевых задач. На днях стало известно, что один из эпизодов учения предусматривал прорыв противовоздушной обороны условного противника, оснащенной техникой российского производства.
Легенда и эпизоды
КШУ «Африканский лев-2021» проводятся на марокканской военной базе в г. Агадир. Ведущую роль в этих мероприятиях играет армия США. Вместе с ней организацию боевой работы отрабатывают вооруженные силы Марокко, Туниса и Сенегала. Несколько стран региона прислали своих наблюдателей.
По сценарию учений, международная войсковая группировка противостоит развитому и достаточно хорошо оснащенному противнику. Предусматриваются как штабные мероприятия, так и маневры на полигонах. Практическая часть учений проходит на марокканских полигонах, а некоторые операции осуществляются на территории вымышленных государств Нехоне (Nehone) и Роуанд (Rowand); их разместили в северо-восточной части Алжира. Любопытно, что сам Алжир не участвует в КШУ.
Сообщается, что в ходе African Lion 2021 международный штаб отрабатывает вопросы совместной работы сухопутных войск и боевой авиации нескольких армий. Организаторы и участники учений регулярно публикуют различные новости, фото- и видеоматериалы. Одна из таких публикаций привлекла особое внимание зарубежной прессы и специалистов.
Подавление обороны
12 июня общественности показали избранные моменты из работы штаба, воюющего с условным противником. В опубликованном видеоролике показан командный пункт с большим количеством участников учений и наблюдателей из разных стран. В напряженной рабочей атмосфере звучат приказы и отчеты; осуществляются те или иные действия.
На экранах слева можно рассмотреть район проведения условной операции. Кадр из видео от Defense News
Несколько раз в кадр попала информация оперативного характера. Были показаны фрагменты карт районов, в которых проходят условные бои. В частности, можно рассмотреть, где находятся два вымышленных государства.
На фоне активной штабной работы голос за кадром докладывает о нанесении удара по объектам ПВО условного противника. Целью для него стали две установки С-400. Точная информация о результатах удара на момент доклада отсутствовала, но ее ожидали в ближайшее время. Силы и средства, задействованные в таком ударе, не уточняются. Кроме того, неясно, как именно выполнялся авиаудар – исключительно в виде приказов и отчетов об их выполнении или с реальным полетом самолетов в заданных районах.
Необычная цель
В рамках «Африканского льва-2021» страны-участницы отрабатывают, среди прочего, вопросы подавления ПВО хорошо оснащенного противника. С точки зрения основных задач этот эпизод учений ничем не примечателен. Однако выбранная условная цель вызывает вопросы. Насколько известно, борьба с современной зенитной системой российского производства ранее не прорабатывалась в рамках североафриканских учений.
Теперь же несколько стран региона смогли ознакомиться с актуальным образцом военной техники. Более того, они изучили вопросы выявления зенитных систем С-400 и последующего их поражения. Впрочем, подробности условного налета остаются неизвестными. Участники КШУ не уточняют состав ПВО условного противника и свои силы для его уничтожения – а также потери обеих сторон.
Еще одна карта с несуществующими государствами. Кадр из видео от Defense News
Также под вопросом остается эффективность такой тренировки. Вряд ли в США и других странах-участницах располагают всем объемом необходимых данных и могут реалистично смоделировать полноценную работу С-400. Если этого не сделать, результат учений может быть далек от возможного в реальности.
География поставок
По легенде учений, атакованные ЗРС С-400 принадлежали одному из условных североафриканских государств. Очевидно, что вымышленную страну можно вооружать как угодно, и главное, чтобы ее вооруженные силы соответствовали сценарию и планам организаторов учений. Однако при составлении таких планов необходимо учитывать реальное положение дел и характерные особенности регионов.
Следует напомнить, что к настоящему времени система С-400 была принята на вооружение только в трех странах. Такая техника имеется у России, Китая и Турции. В ближайшее время ожидается передача первых изделий Индии, в соответствии с ранее подписанным контрактом. Также весьма вероятна поставка комплексов Белоруссии, однако такое соглашение пока не подписано.
Африканские страны еще не заказывали системы С-400. Несколько лет назад в зарубежной прессе сообщалось, что такой техникой заинтересовались Марокко и Египет. В ближайшем будущем могли начаться переговоры по будущему контракту. Однако, насколько известно, до этого так и не дошло.
Комплекс С-300ПМУ2 алжирской армии. В августе 2020 г. эти изделия фигурировали в слухах как новые С-400. Фото Twitter.com/kmldial70
Впрочем, за рубежом циркулируют слухи о наличии С-400 у некоторых армий и вооруженных формирований в Северной Африке. Так, на протяжении нескольких лет регулярно появляется информация о передаче таких ЗРС армии Алжира. Первые сообщения такого рода появились еще в 2015 г. и с тех пор регулярно повторяются. Последний всплеск интереса к теме наблюдался в марте этого года. Как оказалось, все эти сообщения не соответствовали действительности. Их авторы ошибались или намеренно путали новые системы С-400 с более старыми С-300ПМУ2, действительно поставлявшимися в Алжир.
В августе прошлого года сообщалось о возможном появлении современных комплексов у Ливийской национальной армии. В качестве доказательства приводились фотографии плохого качества, на которых вдали якобы виднелись компоненты С-400. Вскоре Пентагон официально опроверг эту информацию, хотя и напомнил, что Россия заинтересована в усилении ЛНА.
Проблемы трактовки
В целом рассматриваемый эпизод учений African Lion 2021 выглядит крайне интересно. Армия США и вооруженные силы менее развитых государств проводят учения регионального масштаба и отрабатывают уничтожение средств ПВО российского производства. При этом в качестве условной мишени была взята система, отсутствующая в регионе. Какие идеи стояли за этим эпизодом учений и как их необходимо трактовать – большой вопрос.
Возможно, Пентагон планировал продемонстрировать дружественным странам свою способность противодействовать и успешно поражать самые современные системы ПВО. Подобным образом США могли в очередной раз показать друзьям необходимость продолжения сотрудничества с ними. Кроме того, это могло быть рекламой вооружений и техники американской разработки. Учения показали, что она вполне способна бороться с российскими ЗРК, и потому ее необходимо покупать.
"Доказательство" присутствия С-400 в Ливии, август 2020 г. На горизонте якобы видны РЛС и пусковая установка зенитного комплекса. Фото SMM Libya
Кроме того, потенциальные покупатели С-400 в регионе получили однозначный посыл. США намекают, что умеют бороться с такими системами и готовы обучать этому дружественные страны. Вследствие этого закупка российских систем ПВО не имеет смысла.
Впрочем, можно найти и более простое объяснение без каких-либо намеков и посылов. Силы условного противника для «Африканского льва-2021» сформировали без четкой привязки к конкретным странам или организациям, а также «оснастили» современной матчастью не американского производства. Благодаря этому условный противник выглядит достаточно убедительно и оправдывает необходимость совместной работы сразу нескольких армий.
Вопросы без ответа
К сожалению, основная часть информации о наиболее интересном эпизоде учений African Lion 2021 пока не опубликована. Известно, что международные силы атаковали ПВО условного противника, но ход этих событий и их результаты неизвестны. Подобная информация показала бы как потенциал участников КШУ, так и их способность к объективной оценке угроз и своих действий.
Следует отметить, что учения в Марокко еще не завершены. Это означает, что объединенному штабу предстоит решать новые боевые задачи и отправлять условные войска в бой с условным противником. Соответственно, в ближайшие дни могут пройти новые интересные эпизоды того или иного рода. Нельзя исключать, что в них вновь появятся современные российские образцы – и опять в роли вражеского вооружения.