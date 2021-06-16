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Учения African Lion 2021. Условный противник с российским вооружением

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Участники КШУ African Lion 2021 за работой. Кадр из видео от Defense News


7 июня в Марокко начались международные командно-штабные учения African Lion 2021. До 18 июня несколько стран региона и Южно-Европейская оперативная группа армии США (U.S. Army Southern European Task Force, SETAF) будут отрабатывать взаимодействие при решении разнообразных учебно-боевых задач. На днях стало известно, что один из эпизодов учения предусматривал прорыв противовоздушной обороны условного противника, оснащенной техникой российского производства.

Легенда и эпизоды


КШУ «Африканский лев-2021» проводятся на марокканской военной базе в г. Агадир. Ведущую роль в этих мероприятиях играет армия США. Вместе с ней организацию боевой работы отрабатывают вооруженные силы Марокко, Туниса и Сенегала. Несколько стран региона прислали своих наблюдателей.

По сценарию учений, международная войсковая группировка противостоит развитому и достаточно хорошо оснащенному противнику. Предусматриваются как штабные мероприятия, так и маневры на полигонах. Практическая часть учений проходит на марокканских полигонах, а некоторые операции осуществляются на территории вымышленных государств Нехоне (Nehone) и Роуанд (Rowand); их разместили в северо-восточной части Алжира. Любопытно, что сам Алжир не участвует в КШУ.

Сообщается, что в ходе African Lion 2021 международный штаб отрабатывает вопросы совместной работы сухопутных войск и боевой авиации нескольких армий. Организаторы и участники учений регулярно публикуют различные новости, фото- и видеоматериалы. Одна из таких публикаций привлекла особое внимание зарубежной прессы и специалистов.

Подавление обороны


12 июня общественности показали избранные моменты из работы штаба, воюющего с условным противником. В опубликованном видеоролике показан командный пункт с большим количеством участников учений и наблюдателей из разных стран. В напряженной рабочей атмосфере звучат приказы и отчеты; осуществляются те или иные действия.


На экранах слева можно рассмотреть район проведения условной операции. Кадр из видео от Defense News

Несколько раз в кадр попала информация оперативного характера. Были показаны фрагменты карт районов, в которых проходят условные бои. В частности, можно рассмотреть, где находятся два вымышленных государства.

На фоне активной штабной работы голос за кадром докладывает о нанесении удара по объектам ПВО условного противника. Целью для него стали две установки С-400. Точная информация о результатах удара на момент доклада отсутствовала, но ее ожидали в ближайшее время. Силы и средства, задействованные в таком ударе, не уточняются. Кроме того, неясно, как именно выполнялся авиаудар – исключительно в виде приказов и отчетов об их выполнении или с реальным полетом самолетов в заданных районах.

Необычная цель


В рамках «Африканского льва-2021» страны-участницы отрабатывают, среди прочего, вопросы подавления ПВО хорошо оснащенного противника. С точки зрения основных задач этот эпизод учений ничем не примечателен. Однако выбранная условная цель вызывает вопросы. Насколько известно, борьба с современной зенитной системой российского производства ранее не прорабатывалась в рамках североафриканских учений.

Теперь же несколько стран региона смогли ознакомиться с актуальным образцом военной техники. Более того, они изучили вопросы выявления зенитных систем С-400 и последующего их поражения. Впрочем, подробности условного налета остаются неизвестными. Участники КШУ не уточняют состав ПВО условного противника и свои силы для его уничтожения – а также потери обеих сторон.


Еще одна карта с несуществующими государствами. Кадр из видео от Defense News

Также под вопросом остается эффективность такой тренировки. Вряд ли в США и других странах-участницах располагают всем объемом необходимых данных и могут реалистично смоделировать полноценную работу С-400. Если этого не сделать, результат учений может быть далек от возможного в реальности.

География поставок


По легенде учений, атакованные ЗРС С-400 принадлежали одному из условных североафриканских государств. Очевидно, что вымышленную страну можно вооружать как угодно, и главное, чтобы ее вооруженные силы соответствовали сценарию и планам организаторов учений. Однако при составлении таких планов необходимо учитывать реальное положение дел и характерные особенности регионов.

Следует напомнить, что к настоящему времени система С-400 была принята на вооружение только в трех странах. Такая техника имеется у России, Китая и Турции. В ближайшее время ожидается передача первых изделий Индии, в соответствии с ранее подписанным контрактом. Также весьма вероятна поставка комплексов Белоруссии, однако такое соглашение пока не подписано.

Африканские страны еще не заказывали системы С-400. Несколько лет назад в зарубежной прессе сообщалось, что такой техникой заинтересовались Марокко и Египет. В ближайшем будущем могли начаться переговоры по будущему контракту. Однако, насколько известно, до этого так и не дошло.


Комплекс С-300ПМУ2 алжирской армии. В августе 2020 г. эти изделия фигурировали в слухах как новые С-400. Фото Twitter.com/kmldial70

Впрочем, за рубежом циркулируют слухи о наличии С-400 у некоторых армий и вооруженных формирований в Северной Африке. Так, на протяжении нескольких лет регулярно появляется информация о передаче таких ЗРС армии Алжира. Первые сообщения такого рода появились еще в 2015 г. и с тех пор регулярно повторяются. Последний всплеск интереса к теме наблюдался в марте этого года. Как оказалось, все эти сообщения не соответствовали действительности. Их авторы ошибались или намеренно путали новые системы С-400 с более старыми С-300ПМУ2, действительно поставлявшимися в Алжир.

В августе прошлого года сообщалось о возможном появлении современных комплексов у Ливийской национальной армии. В качестве доказательства приводились фотографии плохого качества, на которых вдали якобы виднелись компоненты С-400. Вскоре Пентагон официально опроверг эту информацию, хотя и напомнил, что Россия заинтересована в усилении ЛНА.

Проблемы трактовки


В целом рассматриваемый эпизод учений African Lion 2021 выглядит крайне интересно. Армия США и вооруженные силы менее развитых государств проводят учения регионального масштаба и отрабатывают уничтожение средств ПВО российского производства. При этом в качестве условной мишени была взята система, отсутствующая в регионе. Какие идеи стояли за этим эпизодом учений и как их необходимо трактовать – большой вопрос.

Возможно, Пентагон планировал продемонстрировать дружественным странам свою способность противодействовать и успешно поражать самые современные системы ПВО. Подобным образом США могли в очередной раз показать друзьям необходимость продолжения сотрудничества с ними. Кроме того, это могло быть рекламой вооружений и техники американской разработки. Учения показали, что она вполне способна бороться с российскими ЗРК, и потому ее необходимо покупать.

Учения African Lion 2021. Условный противник с российским вооружением

"Доказательство" присутствия С-400 в Ливии, август 2020 г. На горизонте якобы видны РЛС и пусковая установка зенитного комплекса. Фото SMM Libya

Кроме того, потенциальные покупатели С-400 в регионе получили однозначный посыл. США намекают, что умеют бороться с такими системами и готовы обучать этому дружественные страны. Вследствие этого закупка российских систем ПВО не имеет смысла.

Впрочем, можно найти и более простое объяснение без каких-либо намеков и посылов. Силы условного противника для «Африканского льва-2021» сформировали без четкой привязки к конкретным странам или организациям, а также «оснастили» современной матчастью не американского производства. Благодаря этому условный противник выглядит достаточно убедительно и оправдывает необходимость совместной работы сразу нескольких армий.

Вопросы без ответа


К сожалению, основная часть информации о наиболее интересном эпизоде учений African Lion 2021 пока не опубликована. Известно, что международные силы атаковали ПВО условного противника, но ход этих событий и их результаты неизвестны. Подобная информация показала бы как потенциал участников КШУ, так и их способность к объективной оценке угроз и своих действий.

Следует отметить, что учения в Марокко еще не завершены. Это означает, что объединенному штабу предстоит решать новые боевые задачи и отправлять условные войска в бой с условным противником. Соответственно, в ближайшие дни могут пройти новые интересные эпизоды того или иного рода. Нельзя исключать, что в них вновь появятся современные российские образцы – и опять в роли вражеского вооружения.
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7 комментариев
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  1. pytar
    pytar Сегодня, 10:11
    0
    Браво, автору! Успел написать статия, по размерам больше, чем сама тема! bully На ютюбе ролик будет или уже есть? Кирилл, Вы публикуете интересные материалы, но тут мне кажется, чересчур увлеклись... hi
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:26
      0
      Как мне нравятся названия их учений! Помнится у Гитлера дивизии тоже как себя не называли, а результат?
      1. Комментарий был удален.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:36
        0
        Хорошо называли... Мертвая голова... симолично... как вы яхту назовете... (с)
  2. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 10:35
    0
    Алжир вероятный покупатель С-400, а с ним сша ой как не дружат.
  3. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:59
    0
    Я чёт на Египет подумал. Он вполне мог бы С400 купить.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:18
    0
    Пора бы уже нашим военным на учениях прямо указывать что наш враг не мифические "террористы " а янки и блок нато, и мишени на учениях обозначать национальными флажками той или иной страны блока нато!
  5. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 11:21
    0
    Да если бы Африка купила/получила С-400, то при развитии возможностей современной разведки это спрятать НЕВОЗМОЖНО - это не иголка в стоге сена! Хотя я бы спрятал! (По секрету: в стране Лимпопо) и пусть ВМС США эти С-400 ищет...