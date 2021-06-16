Учения African Lion 2021. Условный противник с российским вооружением

Участники КШУ African Lion 2021 за работой. Кадр из видео от Defense News

Легенда и эпизоды

Подавление обороны

На экранах слева можно рассмотреть район проведения условной операции. Кадр из видео от Defense News

Необычная цель

Еще одна карта с несуществующими государствами. Кадр из видео от Defense News

География поставок

Комплекс С-300ПМУ2 алжирской армии. В августе 2020 г. эти изделия фигурировали в слухах как новые С-400. Фото Twitter.com/kmldial70

Проблемы трактовки

"Доказательство" присутствия С-400 в Ливии, август 2020 г. На горизонте якобы видны РЛС и пусковая установка зенитного комплекса. Фото SMM Libya

Вопросы без ответа