Крупный теракт произошёл в столице Сомали

Из Сомали приходят сообщение о крупном террористическом акте. Взрыв прогремел в городе Могадишо – столице африканского государства, которое в последнее время фактически не является целостным.Взрыв прогремел у одной из военных баз.По предварительным данным, теракт унёс не менее 20 жизней. Свыше полусотни человек получили ранения различной степени тяжести.В сообщениях местных СМИ говорится, что, несмотря на то, что бомба взорвалась в непосредственной близости от тренировочной базы сомалийской армии, подавляющее большинство пострадавших и погибших – гражданские лица. Люди пришли проводить на службу призывников – своих родных и близких. В тот момент, когда возле КПП начали собираться люди, и прогремел мощный взрыв.По последней информации, теракт устроил смертник. Проверяется его причастность к одной из местных террористических группировок, подконтрольной ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация). При этом пока ни одна из террористических структур ответственности за теракт на себя не взяла.Нужно отметить, что несколько месяцев назад США вывели свой контингент из Сомали, перебросив основную часть своих военнослужащих на базы Ближнего Востока, включая Бахрейн и Катар.