Необычное стрелковое оружие: пистолет-пулемёт ПП-90

Если говорить о необычных вариантах стрелкового оружия, то, без сомнения, к таким вариантам можно отнести пистолет-пулемёт ПП-90. Если непосвящённый человек впервые взглянет на это оружие в сложенном варианте, то вряд ли у него возникнет мысль, что эта «металлическая коробка» может являться оружием. При этом пара движений - и «металлическая коробочка» превращается… превращается «металлическая коробочка»… в тот самый пистолет-пулемёт ПП-90 в разложенном виде.
ПП-90 имеет два варианта стрельбы – одиночная и автоматическая. Переключатель видов стрельбы располагается слева, он же ставит стрелковое оружие на предохранитель.
Стоит заметить, что ПП-90 является одним из первых вариантов стрелкового оружия, которое было создано уже после распада Советского Союза. Основным его заказчиком выступило министерство внутренних дел. При этом у ПП-90 есть зарубежный прототип. Таковым является американский ARES FMG – пистолет-пулемёт, который проектировался для скрытого ношения. Калибр российского ПП-90 – 9х18 мм, американского «Ареса» - 9х19 мм. Российский пулемёт легче своего американского «предшественника» более чем на 0,5 кг.
Обзор необычного пистолета-пулемёта ПП-90 представлен на канале Lazarev Tactical, где ПП-90 назван оружием-трансформером: