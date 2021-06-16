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Необычное стрелковое оружие: пистолет-пулемёт ПП-90

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Необычное стрелковое оружие: пистолет-пулемёт ПП-90

Если говорить о необычных вариантах стрелкового оружия, то, без сомнения, к таким вариантам можно отнести пистолет-пулемёт ПП-90. Если непосвящённый человек впервые взглянет на это оружие в сложенном варианте, то вряд ли у него возникнет мысль, что эта «металлическая коробка» может являться оружием. При этом пара движений - и «металлическая коробочка» превращается… превращается «металлическая коробочка»… в тот самый пистолет-пулемёт ПП-90 в разложенном виде.


ПП-90 имеет два варианта стрельбы – одиночная и автоматическая. Переключатель видов стрельбы располагается слева, он же ставит стрелковое оружие на предохранитель.

Стоит заметить, что ПП-90 является одним из первых вариантов стрелкового оружия, которое было создано уже после распада Советского Союза. Основным его заказчиком выступило министерство внутренних дел. При этом у ПП-90 есть зарубежный прототип. Таковым является американский ARES FMG – пистолет-пулемёт, который проектировался для скрытого ношения. Калибр российского ПП-90 – 9х18 мм, американского «Ареса» - 9х19 мм. Российский пулемёт легче своего американского «предшественника» более чем на 0,5 кг.

Обзор необычного пистолета-пулемёта ПП-90 представлен на канале Lazarev Tactical, где ПП-90 назван оружием-трансформером:

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4 комментария
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 05:29
    0
    Пистолет-пулемёт ARES FMG (Folding submachine gun) был разработан и запатентован Юджином Стонером в 1986 году.
    Длина, мм 490/270 разложен/сложен
    Длина ствола, мм 220
    Ширина, мм 36
    Высота, мм 222/84 разложен/сложен
    Патрон 9×19 мм Парабеллум
    Калибр, мм 9
    Принципы работы свободный затвор
    Скорострельность,
    выстрелов/мин 650
    Прицельная дальность, м менее 100
    Вид боепитания коробчатый магазин на 20 или 30 патронов
    Прицел отсутствует


    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 05:32
      0
      Аналогичный п/п -- FN P90 - бельгийский пистолет-пулемёт, разработанный в 1986—1987 годах.
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 05:50
      0
      Почём "приёмничёк", хозяин? А то у меня денежка только на "инструментальный ящик"...
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 05:48
    0
    "Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты"!
    Что бы начать стрелять из оружия его сначала нужно разложить, вставить магазин, взвести затвор, поднять прицельные приспособления, которые имеют не самую жесткую фиксацию, что сказывается на эффективности огня из оружия.
    Надежность автоматики ПП невысокая - когда оружие складывается и раскладывается в разные стороны, то люфт деталей неизбежен, а значит жди. проблемы.
    Для "некоторых" лиц он удобен-не каждый ГАИшник при осмотре сообразит,что это боевое оружие.
    Вообщем,первый блин.А ПП-91 "Кедр" совсем другое дело.