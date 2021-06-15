«Ударные дроны не являются панацеей»: турецкий обозреватель о необходимости совместной работы оружейных систем

Это отчасти оправданные сомнения – в Сирии и Ливии не хватало интегрированных и сетецентрических систем [ПВО]. Ударные БПЛА, которые Польша приобрела, сами по себе не являются панацеей от всех проблем. Для достижения оперативного успеха необходимо наличие продуманной тактической концепции

Мы ожидаем, что больше союзников по НАТО, возможно, на восточном фланге, проявят интерес к этим системам. Они очень эффективны по отношению к [оборонительным] возможностям советско-российского оружия