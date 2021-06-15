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«Ударные дроны не являются панацеей»: турецкий обозреватель о необходимости совместной работы оружейных систем

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«Ударные дроны не являются панацеей»: турецкий обозреватель о необходимости совместной работы оружейных систем

Беспилотники как часть роботизированной боевой среды становятся важнейшим элементом военной стратегии. Однако дроны способны обеспечить оперативный успех только при соблюдении разумной тактики их применения.


Данное мнение выразил турецкий обозреватель Джан Касапоглу в интервью изданию Defence24. Как отметил польский журналист, Варшава с помощью недавно закупленных БПЛА Bayraktar TB2, «желает усилить свои войска на фоне потенциальной угрозы со стороны России». С его слов, данные дроны проявили себя в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе – там, где отсутствует многоуровневая и насыщенная ПВО, в отличие от ситуации «на восточном фланге НАТО».

Это отчасти оправданные сомнения – в Сирии и Ливии не хватало интегрированных и сетецентрических систем [ПВО]. Ударные БПЛА, которые Польша приобрела, сами по себе не являются панацеей от всех проблем. Для достижения оперативного успеха необходимо наличие продуманной тактической концепции

- ответил турецкий обозреватель.

В качестве примера адекватного применения БПЛА он приводит Нагорный Карабах, где ударные дроны работали совместно с другими оружейными системами, в первую очередь с РЭБ и артиллерией – с его слов, «это ключевое требование для достижения успеха».

Мы ожидаем, что больше союзников по НАТО, возможно, на восточном фланге, проявят интерес к этим системам. Они очень эффективны по отношению к [оборонительным] возможностям советско-российского оружия

- считает обозреватель.

Со слов Касапоглу, вооружение соседей РФ турецким вооружением не противоречит отношениям Москвы и Анкары, которые он описывает словом «frenemies» [одновременно друг и враг, «заклятые друзья»] из-за противоборства в Карабахе, Ливии и Сирии.

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6 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 19:19
    +3
    «Ударные дроны не являются панацеей»
    (Капитан Очевидность)
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 19:22
      +1
      На планете не существует оружия, которое является панацеей победы.
      Иногда появлялись новые виды оружия, которые кратковременно давали решающее преимущество на ТВД, но оно всегда было кратковременным.
      Противник немедленно находил средства противодействия.
      Особняком стоит ЯО, но оно скорее несет психологический эффект, чем практический военный.
      1. psiho117
        psiho117 Сегодня, 20:42
        0
        Цитата: Victor_B
        На планете не существует оружия, которое является панацеей победы

        Деньги...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:42
    0
    «Ударные дроны не являются панацеей»: турецкий обозреватель о необходимости совместной работы оружейных систем
    . Всё правильно, одно другое дополняет.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:44
    0
    Владелец ноутбука или компьютера не может претендовать на безусловное лидерство.
  4. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 19:53
    +2
    Так ни где БПЛА не применялись в отрыве. Везде использовались в общевойсковых структурах. Наводили артиллерию, РСЗО, бомбы и ракеты с самолетов, осуществляли разведку, давали информацию наземным войскам.
    Главный плюс их, что они могут давать разведку круглосуточно. Пользуясь оптическими каналами, РЛС, РЭБ. Ударные задачи, пока, вторичны.