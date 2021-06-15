США запустили на орбиту разведспутники для Национального управления военно-космической разведки

(...) миссия NROL-111 будет способствовать защите США и их союзников 24 часа в сутки, 365 дней в году

Соединенные Штаты вывели на орбиту три новых разведывательных спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Трансляцию запуска ракеты-носителя вело NASA.Ракета-носитель Minotaur I стартовала со стартовой площадки LP-0B Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс в штате Виргиния в 09.35 по времени Восточного побережья США (16.35 по мск. вр.). Ракета должна вывести на орбиту три разведспутника NROL-111. Каких либо подробностей о характеристиках и детальной информации о назначении нет в связи с секретностью проекта. Кстати, в связи этим же трансляция запуска продлилась всего 2 минуты и была прервана.По данным некоторых специализированных изданий, США вывели в космос спутники для сети "сверхзащищенных и защищенных от электромагнитных излучений" ретрансляционных спутников связи AEHF.В Национальном управлении военно-космической разведки США (NRO) пояснили, что этот запуск стал вторым в интересах службы за последние 12 месяцев.- говорится в сообщении NRO.Твердотопливная четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur I разработана на базе маршевых ступеней межконтинентальных баллистических ракет Minuteman и Peacekeeper по заказу ВВС США. Разработкой занималась компания Orbital Sciences Corporation (ныне входит в Northrop Grumman). Предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту малых космических аппаратов. Первый запуск ракеты состоялся 27 января 2000 года.