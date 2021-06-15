Время работы под водой увеличится в два раза: представлена новая батарея для субмарин в Южной Корее

По сравнению с применявшимися ранее свинцово-кислотными аккумуляторами новые литиевые батареи позволяют субмарине KSS-III 2-й серии перемещаться с высокой скоростью, повышают её работоспособность на 300% и экономию на 160%. А долговечность и продолжительность службы увеличиваются вдвое

Южнокорейская компания Hanwha Defense представила на выставке MADEX 2021 новую литий-ионную батарею, которую предполагается использоваться на новой ударной подводной лодке проекта KSS-III Batch-II (Jangbogo-III 2-й серии): её ожидают на флоте уже к 2026 году.Как утверждается, силовой блок KSS-III будет представлен воздухонезависимой двигательной установкой. Она позволит достигать скорости движения в 12 узлов (22 км/ч) в надводном положении и 20 узлов (37 км/ч) в подводном и преодолевать 10 тыс. морских миль (19 тыс. км).- сообщается в официальном пресс-релизе.Hanwha Defense отвечает за интеграцию аккумуляторных модулей и других частей на подлодке KSS-III, имеющей водоизмещение 3000 тонн. Как ожидается, время работы субмарины под водой увеличится благодаря новым батареям в два раза. При этом утверждается о безопасности и надёжности использования литий-ионных аккумуляторов.Аккумуляторный модуль для KSS-III 2-й серии от Hanwha Defense: