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Время работы под водой увеличится в два раза: представлена новая батарея для субмарин в Южной Корее

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Южнокорейская компания Hanwha Defense представила на выставке MADEX 2021 новую литий-ионную батарею, которую предполагается использоваться на новой ударной подводной лодке проекта KSS-III Batch-II (Jangbogo-III 2-й серии): её ожидают на флоте уже к 2026 году.


Как утверждается, силовой блок KSS-III будет представлен воздухонезависимой двигательной установкой. Она позволит достигать скорости движения в 12 узлов (22 км/ч) в надводном положении и 20 узлов (37 км/ч) в подводном и преодолевать 10 тыс. морских миль (19 тыс. км).

По сравнению с применявшимися ранее свинцово-кислотными аккумуляторами новые литиевые батареи позволяют субмарине KSS-III 2-й серии перемещаться с высокой скоростью, повышают её работоспособность на 300% и экономию на 160%. А долговечность и продолжительность службы увеличиваются вдвое

- сообщается в официальном пресс-релизе.

Hanwha Defense отвечает за интеграцию аккумуляторных модулей и других частей на подлодке KSS-III, имеющей водоизмещение 3000 тонн. Как ожидается, время работы субмарины под водой увеличится благодаря новым батареям в два раза. При этом утверждается о безопасности и надёжности использования литий-ионных аккумуляторов.

Аккумуляторный модуль для KSS-III 2-й серии от Hanwha Defense:

Использованы фотографии:
Сайт компании Hanwha Defense
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5 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 20:18
    +1
    С "%" не напутали? А так явно фаворит в индийском тендере.
  2. Intruder
    Intruder Сегодня, 20:33
    +1
    Что-то, ооочень...много, именно в 10 000 морских, это какого хода!?
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 20:34
    +1
    Опыт Лошарика как бы намекает...
  4. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 20:36
    0
    Так на ней можно почти земной шар обогнуть? Без подзарядки? Что то есть скепсис.
  5. dimy44
    dimy44 Сегодня, 20:38
    0
    Хз, насколько они в реальности безопасны, все наслышаны о возгораниях. А так конечно, кислотные уступают намного.