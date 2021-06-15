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«Танки будущего»: в Европе назвали десять перспективных платформ

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Несмотря на бурные споры о целесообразности сохранения ОБТ в армейских порядках, танки явно останутся на полях сражений, по крайней мере, в течение ближайших десятилетий. Будь то модернизация существующих типов или разработка новых изделий. Ключевые пользователи ОБТ продолжают их развитие, в связи с чем европейское издание Portfolio попыталось заглянуть в будущее, назвав десять наиболее перспективных разработок в танкостроении.


Как указывается, в российской армии больше всего танков, но значительная их часть была выпущена в советское время, поэтому они нуждаются в постоянной модернизации, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Отмечается, что недавно в интернет-сети появились фотографии, которые могут говорить о возрождении старой программы «Бурлак», предназначенной для улучшения огневой мощи и защиты Т-72, Т-80 и Т-90.

В РФ идёт не только модернизация старых танков: в 2015 году на параде Победы было представлено новое изделие Т-14 «Армата», которое, как указывается, «было встречено с большим восхищением всей западной публикой». Её серийное производство оказалось слишком дорогим и массового выпуска не наблюдается, но дальнейшие работы в рамках проекта продолжаются.

Несмотря на пробуксовку программы, «Армата» вдохновила другие страны заняться развитием собственного танкового парка, что наиболее ярко проявилось в Северной Корее, где была почти полностью скопирована российская машина

- указывается в издании по поводу 9 новых танков, прошедших на параде в КНДР в 2020 году и уже получивших на Западе обозначение «M2020».


M2020


Ещё в начале 2010-х годов Индия объявила, что разрабатывает совершенно новый танк FMBT взамен Arjun, находящихся в настоящее время на вооружении. Речь шла о создании лёгкой, небольшой машины с экипажем из 2-х бойцов и большей броневой защитой. Однако всё завершилось «грандиозным провалом»: к 2021 году не был готов даже прототип. Как полагают в издании, похоже, что Индии придётся заняться модернизацией Arjun или приобретать новый ОБТ за рубежом.

Турки ведут работы над созданием собственного танка Altay с середины 2000-х годов, вложив в них уже более чем $1 млрд. Из-за немецкого эмбарго Анкаре пришлось переориентироваться в своих технологических изысканиях на южнокорейский ОБТ K2 Black Panther. Первые результаты совместной работы ожидаются уже в текущем году.

В начале мая британцы объявили, что 148 танков Challenger 2 будут модернизированы до уровня Challenger 3. Основной целью является «оцифровка» боевых машин, также будут установлены новая башня, двигатель и орудие, что повысит их огневую мощь и выживаемость. Ожидается, что первые Challenger 3 будут приняты на вооружение в 2027 году.

Разработка европейского ОБТ началась в 2012 году, когда Германия и Франция решили, что пришло время заменить свои боевые машины Leopard 2 и Leclerc на более новую модель. В 2018 году был представлен демонстратор, «представляющий собой по сути башню Leclerc, установленную на корпусе Leopard 2, без каких-либо серьезных технологических прорывов», отмечается в издании. Но реализация программы продолжается с целью создания совершенно нового ОБТ, оснащённого 130-мм пушкой и способной управлять дронами. Завершение разработки ожидается к 2035 году.

США пока что не ставили перед собой столь амбициозной задачи, сделав ставку на модернизацию старого парка. Как указывается в издании, M1 Abrams долгое время считался лучшим танком в мире, главным образом из-за его выдающихся характеристик, показанных во время войны в Персидском заливе. Однако сегодня эта 40-летняя платформа уже уступает по ударной мощи ряду машин.

Тем не менее работа над её модернизацией продолжается, текущий танковый парк перестраивается под стандарты M1A2D / SEPv4. Данная модификация получила новые средства наведения, метеодатчики, дымовые гранаты и новые типы боеприпасов. Модернизированные боевые машины начнут эксплуатировать с 2021 года.

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20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 23:18
    +1
    Скорее бы уж Армата в строй становилась...
    Ну и чтобы 152 мм пушку на неё поставили.
    Тогда любые зарубежные танки будут пробиваться БОПС-ом насквозь.
    Под любым углом.
    Просто попасть...
    А уж фугас 152... Никому мало не покажется!
    Даже танку любому в лоб без пробития!
    1. VO3A
      VO3A Сегодня, 00:06
      -1
      Какие танки будут пробиваться насквозь ? Не будет танковых боёв с НАТО....Хватит бредить вымыслами и старинными воспоминаниями...Сегодня танки только мишени в современной войне. Противотанковые средства настолько развиты, что не оставляют танкам никаких шансов...Они идут в 3-м эшелоне наступления, причём подавляют очаги сопротивления побеждённого противника...Если у России много ненужных танков, это что позволяет их возносить до небес?..И АРМРТА будет также гореть ,как и Т-90... Для локальных конфликтов без воздушной компоненты могут и згодятся, но уже наделали БПЛА...Да роль танков может возродиться , это позволяют сделать боевые информационные системы (сетецентрические), которые должны применять применять оружие комплексно и в реальном времени...Но этих систем в России нет..Надо всё внимание уделять разработке, созданию и внедрению таких систем, а пока ,без них танки не нужны в таком количестве, и не надо им уделять столько внимания и петь им дифирамбы...
      1. poquello
        poquello Сегодня, 00:19
        0
        Цитата: VO3A
        Противотанковые средства настолько развиты, что не оставляют танкам никаких шансов..

        например будет?
      2. dauria
        dauria Сегодня, 00:22
        +1
        Они идут в 3-м эшелоне, причём подавляют очаги сопротивления побеждённого противника..


        Это в какой войнушке ? В школьной "зарнице" ? В 3-м эшелоне ... laughing А в первом надо полагать еропланы , супербеспилотники и спецназ. И всё это не боится тактического ядерного боеприпаса. Окститесь...танк и экипаж , если повезёт может уцелеть даже в 500 м от эпицентра 20 кт заряда. Или так и будем готовиться воевать "понарошку" до первой крови ?
        А будет так - тактический ядерный удар и прямо по зараженному участку попрут именно танки , пока резерв противника не подошел на этом участке обороны . А уж наши или ихние - это как у наших отцов -командиров котелок варит.
      3. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 00:28
        0
        Цитата: VO3A
        Какие танки будут пробиваться насквозь ?

        Любые.
        В том числе и Армата.
        Разница в том, что европейцы, похоже, на калибр 130 пересаживаются.
        Почему у нас сразу на 152 мне не ведомо.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 00:16
      0
      Цитата: Victor_B
      Ну и чтобы 152 мм пушку на неё поставили.
      Тогда любые зарубежные танки будут пробиваться БОПС-ом насквозь.

      а сзади надо прицепить тележку с снарядами
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 00:32
        0
        Цитата: poquello
        а сзади надо прицепить тележку с снарядами

        А Вы точно знаете БК Арматы?
        И сколько места занимает АЗ?
        Просветите, не дайте помереть темной!
        1. poquello
          poquello Сегодня, 00:34
          +1
          Цитата: Victor_B
          Цитата: poquello
          а сзади надо прицепить тележку с снарядами

          А Вы точно знаете БК Арматы?

          нет, но я знаю что чем больше кирпич тем меньше их входит в ящик
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 00:47
            0
            Цитата: poquello
            я знаю что чем больше кирпич тем меньше их входит в ящик

            Только вот людей из этого ящика вынули (места побольше стало), да и ящик заметно удлинили.
            Да и за башней какой-то ящик прилепили.
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 23:30
    +2
    "Абрамс" трудно назвать танком будущего - платформа перегружена , защита относительна , машина по сути выезжает в составе комплекса сил США , отдельно от него она будет довольно архаична .
    На данный момент не совсем понятно что такого стоит добавить в ОБТ , чтобы он приобрел доминирующие характеристики над танками предыдущих поколений , т.к задачу борьбы с танками иные силы в комплексе уже достаточно эффективно разобрали по частям на себя, и вроде как ввиду этого дуэльные качества танков уже менее решают по сравнению с качествами,способствующими выживанию в этой мешанине, технологичности производства, защищенности и осведомленности экипажа и одниковой эффективности как части сетецентрики,так и как боевой единицы. Если судить по этим характеристикам - то да, "Армата" приходит на ум сама собой.
    И в тоже самое время - сразу приходит вывод о том, что все эти качества как таковые раскроются только в составе отлаженного комплекса сил и средств . Без такового - нет нужды в масштабной модернизации парка танков.
    1. Albert1988
      Albert1988 Вчера, 23:42
      +2
      Цитата: Knell Wardenheart
      "Абрамс" трудно назвать танком будущего - платформа перегружена , защита относительна , машина по сути выезжает в составе комплекса сил США , отдельно от него она будет довольно архаична .

      Ходят упорные слухи, что американцы замыслили глобальную модернизацию абрашки, у которой снимут большую часть урановой брони, оставив эквивалент максимум в 350-400 мм гомогенной стали для уменьшения веса. А основная защита будет возложена на КАЗ. Но это только слухи. Есть слухи, что они ринулись вообще свой вариант арматы с необитаемой башней и прочими удовольствиями разрабатывать.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 00:12
        0
        Главным плюсом "Арматы" я лично вижу ее построение на типовой платформе - т.е это плюс цены и крупносерийного производства и ремонтопригодности . Все остальное может быть относительным и пока мало данных, но экономические и ремонтные соображения -не последние в военном деле. Также в "+" Армате ее вес .
        Тот же "Абрамс" имеет непозволительно большой вес для танка заокеанского государства , я слабо верю в успех его модернизаций т.к эта машина одинаково ужасна с точки зрения стратегии США ,под каким углом на нее не глянь. Слабые места конструкции, перегруженность, неудобства в транспортировке , скорость,моторесурс итд - все это для крупной войны и логистики крупной войны,о которой они так любят трубить будет просто катастрофой.
        Пока я слышал что их Future Combat Sistem который должен был бы быть основой замены Абрамса - прогорел пожрав кучу средств и времени. Судя по концептам к этой программе у американцев нет внятного понимания чего они хотят от танка и для какой войны он им нужен. Они вновь разрываются между сомнительным хайтеком и какой то архаикой , противопартизайщиной и какими то устаревшими представлениями о крупной войне. Так что я думаю они в плане нового ОБТ "сдали карты" Европейцам - поглядят на их решения, переосмыслят,поглядят на Китайские и наши решения и уже потом будут снова "рожать". А "Абрамс" будут катать как Б-52 или Минитмен - до победного ,что называется..
      2. poquello
        poquello Сегодня, 00:25
        0
        Цитата: Albert1988
        Ходят упорные слухи, что американцы замыслили глобальную модернизацию абрашки, у которой снимут большую часть урановой брони, оставив эквивалент максимум в 350-400 мм гомогенной стали для уменьшения веса. А основная защита будет возложена на КАЗ.

        каз это не на долго
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 00:10
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      На данный момент не совсем понятно что такого стоит добавить в ОБТ , чтобы он приобрел доминирующие характеристики над танками предыдущих поколений ,

      hi
      Комплекс активной защиты (КАЗ), с защитой верхней проекции.
      Хотя, чего фантазировать, увидеть бы" Арену". или "Афганит" и то хорошо.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 00:22
        0
        Вероятность перехвата у КАЗов мягко говоря не идеальна , а вот оружия поражающего в верхнюю проекцию становится все больше ( Те решения которые были более-менее пригодны против условных гранатометчиков , уже куда менее пригодны против БПЛА и БПЛА-камикадзе с весьма широким разбросом их возможностей и ЭПР как их самих,так и их боеприпасов..
        Цена танка растет , цена средств поражения помноженная на эффективность падает. Вероятно в ближайшем будущем вообще придется как то перепроектировать верхнюю часть танка, но это уже настолько глубокая переделка ,что проще наверное уходить не в модернизацию а в перепроектирование ОБТ для современной войны в принципе. Нынешние конфликты это конфликты высокоточного оружия , которое большей частью не летит уже туда, где располагается основное проектное бронирование . С учетом возрастания цены танка, расширяется и номенклатура средств его поражения т.к "призовой фонд" велик.
  3. Bad_gr
    Bad_gr Вчера, 23:36
    +1
    Фото Т-14 в статье зачем-то вывернуто наизнанку (у него окно прицела с левой стороны башни, а не с правой и панорама командира с пулемётом, наоборот, должна быть справа).
    1. Albert1988
      Albert1988 Вчера, 23:40
      0
      Давно заметил, что в большинстве западных обзоров/статей почему-то постоянно фото/видео арматы отражают по горизонтали.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 23:46
        0
        Вот так правильно
    2. poquello
      poquello Сегодня, 00:27
      +1
      Цитата: Bad_gr
      Фото Т-14 в статье зачем-то вывернуто наизнанку (у него окно прицела с левой стороны башни, а не с правой и панорама командира с пулемётом, наоборот, должна быть справа).

      это праворульная версия
  4. Комментарий был удален.
  5. Gavrohs
    Gavrohs Вчера, 23:50
    +2
    не будет никаких танков в общепринятых понятиях будет что то среднее между танком и БМП