«Танки будущего»: в Европе назвали десять перспективных платформ

Несмотря на бурные споры о целесообразности сохранения ОБТ в армейских порядках, танки явно останутся на полях сражений, по крайней мере, в течение ближайших десятилетий. Будь то модернизация существующих типов или разработка новых изделий. Ключевые пользователи ОБТ продолжают их развитие, в связи с чем европейское издание Portfolio попыталось заглянуть в будущее, назвав десять наиболее перспективных разработок в танкостроении.
Как указывается, в российской армии больше всего танков, но значительная их часть была выпущена в советское время, поэтому они нуждаются в постоянной модернизации, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом. Отмечается, что недавно в интернет-сети появились фотографии, которые могут говорить о возрождении старой программы «Бурлак», предназначенной для улучшения огневой мощи и защиты Т-72, Т-80 и Т-90.
В РФ идёт не только модернизация старых танков: в 2015 году на параде Победы было представлено новое изделие Т-14 «Армата», которое, как указывается, «было встречено с большим восхищением всей западной публикой». Её серийное производство оказалось слишком дорогим и массового выпуска не наблюдается, но дальнейшие работы в рамках проекта продолжаются.
Несмотря на пробуксовку программы, «Армата» вдохновила другие страны заняться развитием собственного танкового парка, что наиболее ярко проявилось в Северной Корее, где была почти полностью скопирована российская машина
- указывается в издании по поводу 9 новых танков, прошедших на параде в КНДР в 2020 году и уже получивших на Западе обозначение «M2020».
M2020
Ещё в начале 2010-х годов Индия объявила, что разрабатывает совершенно новый танк FMBT взамен Arjun, находящихся в настоящее время на вооружении. Речь шла о создании лёгкой, небольшой машины с экипажем из 2-х бойцов и большей броневой защитой. Однако всё завершилось «грандиозным провалом»: к 2021 году не был готов даже прототип. Как полагают в издании, похоже, что Индии придётся заняться модернизацией Arjun или приобретать новый ОБТ за рубежом.
Турки ведут работы над созданием собственного танка Altay с середины 2000-х годов, вложив в них уже более чем $1 млрд. Из-за немецкого эмбарго Анкаре пришлось переориентироваться в своих технологических изысканиях на южнокорейский ОБТ K2 Black Panther. Первые результаты совместной работы ожидаются уже в текущем году.
В начале мая британцы объявили, что 148 танков Challenger 2 будут модернизированы до уровня Challenger 3. Основной целью является «оцифровка» боевых машин, также будут установлены новая башня, двигатель и орудие, что повысит их огневую мощь и выживаемость. Ожидается, что первые Challenger 3 будут приняты на вооружение в 2027 году.
Разработка европейского ОБТ началась в 2012 году, когда Германия и Франция решили, что пришло время заменить свои боевые машины Leopard 2 и Leclerc на более новую модель. В 2018 году был представлен демонстратор, «представляющий собой по сути башню Leclerc, установленную на корпусе Leopard 2, без каких-либо серьезных технологических прорывов», отмечается в издании. Но реализация программы продолжается с целью создания совершенно нового ОБТ, оснащённого 130-мм пушкой и способной управлять дронами. Завершение разработки ожидается к 2035 году.
США пока что не ставили перед собой столь амбициозной задачи, сделав ставку на модернизацию старого парка. Как указывается в издании, M1 Abrams долгое время считался лучшим танком в мире, главным образом из-за его выдающихся характеристик, показанных во время войны в Персидском заливе. Однако сегодня эта 40-летняя платформа уже уступает по ударной мощи ряду машин.
Тем не менее работа над её модернизацией продолжается, текущий танковый парк перестраивается под стандарты M1A2D / SEPv4. Данная модификация получила новые средства наведения, метеодатчики, дымовые гранаты и новые типы боеприпасов. Модернизированные боевые машины начнут эксплуатировать с 2021 года.