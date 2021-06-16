В США назвали основные темы сегодняшних переговоров Байдена и Путина в Женеве

Он укажет на то, что за такое вмешательство будет неминуемый жёсткий ответ.

В американской администрации сообщили об основных темах, которые будут сегодня в Женеве обсуждать президенты США и Российской Федерации. Встреча двух лидеров начнётся, если верить сообщениям Белого дома, примерно в 14:30 мск. При этом российско-американский саммит будет состоять из нескольких этапов. На первом его этапе Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры при участии глав МИД и переводчиков. На втором – в составе расширенных делегаций. А после этого президенты двух стран, как подчёркивается – при наличии желания, смогут поговорить «один на один».Официальный представитель администрации США указал на то, что одной из тем для переговоров должна стать тема восстановления полноценных дипломатических отношений – с возвращением к работе послов России и США. Также Байден планирует обсудить кибератаки, «указав на попытки российского вмешательства». Кстати, Владимиру Путину по этой теме американским журналистом уже задавался вопрос - на днях. На него президент России ответил очередным предложением взаимодействовать с США для предотвращения кибератак. Также Владимир Путин указал на недавнюю кибератаку на один из крупных газопроводов в США, а также на то, что киберпреступникам даже была выплачена определённая сумма «откупа». Путин выразил надежду на то, что американские спецслужбы сумеют отследить, кому именно пошли те деньги и кто ими попытается воспользоваться.Важной темой в общении двух президентов, как отмечается, должна стать тема контроля над вооружениями, тема ядерной безопасности. Ранее сообщалось, что Байден хочет, чтобы появившиеся у России гиперзвуковые вооружения попали под одну из статей договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).В Белом доме заявили о готовности Байдена указать Путину на «недопустимость вмешательства во внутренние дела США»:Также президент Соединённых Штатов, который, как ранее заявила Псаки, «готовился к встрече с Путиным 50 лет», намерен поднять вопрос «принудительной посадки» самолёта Ryanair в Минске.