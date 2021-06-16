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В США назвали основные темы сегодняшних переговоров Байдена и Путина в Женеве

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В американской администрации сообщили об основных темах, которые будут сегодня в Женеве обсуждать президенты США и Российской Федерации. Встреча двух лидеров начнётся, если верить сообщениям Белого дома, примерно в 14:30 мск. При этом российско-американский саммит будет состоять из нескольких этапов. На первом его этапе Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры при участии глав МИД и переводчиков. На втором – в составе расширенных делегаций. А после этого президенты двух стран, как подчёркивается – при наличии желания, смогут поговорить «один на один».


Официальный представитель администрации США указал на то, что одной из тем для переговоров должна стать тема восстановления полноценных дипломатических отношений – с возвращением к работе послов России и США. Также Байден планирует обсудить кибератаки, «указав на попытки российского вмешательства». Кстати, Владимиру Путину по этой теме американским журналистом уже задавался вопрос - на днях. На него президент России ответил очередным предложением взаимодействовать с США для предотвращения кибератак. Также Владимир Путин указал на недавнюю кибератаку на один из крупных газопроводов в США, а также на то, что киберпреступникам даже была выплачена определённая сумма «откупа». Путин выразил надежду на то, что американские спецслужбы сумеют отследить, кому именно пошли те деньги и кто ими попытается воспользоваться.

Важной темой в общении двух президентов, как отмечается, должна стать тема контроля над вооружениями, тема ядерной безопасности. Ранее сообщалось, что Байден хочет, чтобы появившиеся у России гиперзвуковые вооружения попали под одну из статей договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

В Белом доме заявили о готовности Байдена указать Путину на «недопустимость вмешательства во внутренние дела США»:

Он укажет на то, что за такое вмешательство будет неминуемый жёсткий ответ.

Также президент Соединённых Штатов, который, как ранее заявила Псаки, «готовился к встрече с Путиным 50 лет», намерен поднять вопрос «принудительной посадки» самолёта Ryanair в Минске.
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6 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:17
    0
    Если Байден начнет учить Путина демократии...
    Требовать отпустить Навального.
    Путин пошлет его в пешее эротическое!
    А реально поговорить есть очень даже о чём.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:32
      0
      Цитата: Victor_B
      А реально поговорить есть очень даже о чём.

      Кто много хочет, тот мало получит. Даже если "готовился 50 лет"! )))
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    0
    после этого президенты двух стран, как подчёркивается – при наличии желания, смогут поговорить «один на один»
    Большое сомнение, что третий этап переговоров (с глазу на глаз) состоится. Кто из американской делегации возьмет на себя ответственность оставить Байдена с переводчиком наедине с нашим президентом? А вдруг оставшись наедине Байден опять "посмотрит в глаза Путину" и попросит прощения за оскорбление? Переговоры американцы планируют проводить 4-5 часов с тремя перерывами , а это даже с перерывами для старичка большое испытание - выдержит ли морально-психологическую нагрузку и не подведет ли простата с мочевым пузырем?
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:30
    0
    Чёт риторика немного не совпадает , как стороны настраиваются на встречу .
    Наши -нужно разгребать скопившиеся завалы , искать точки соприкосновения , договариваться ...
    Американцы - Байден укажет Путину на недопустимость..., с позиции силы... , и так далее
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:36
      0
      Я думаю основная тема переговоров это Китай, запад будет предлогать Путину сближение, снятие санкций, взамен на антикитацскую коалицию вместе с западом,но Путина на мягкине не проведешь, второй раз им поверит только дур@к ,типа небратьев.
  4. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 06:34
    0
    Объявили время встречи... И что, все это должны понимать это, как "мы" задаем тон переговоров? Бедный дед всю ночь не спал, готовился и тренировался перед зеркалом. Дайте ему лучше джин тоник, это его взбодрит, - появится блеск в глазах и мандраж утихнет.