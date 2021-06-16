Военное обозрение
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В России прокомментировали заявление шведского главкома о «возможном нападении со стороны России»

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Шведские чиновники от министерства обороны в который раз отличаются, мягко говоря, странной риторикой в отношении России. Вместо того чтобы искать варианты выстраивания конструктивных отношений с Москвой, в Стокгольме нагнетают обстановку, заявляя о «серьёзных угрозах, исходящих от России». Конкретно о том, когда в последний раз Россия угрожала Швеции, если не говорить о противостоянии на хоккейных площадках, власти королевства не упоминают.


Очередное странное заявление сделал главком шведских вооружённых сил Микаэль Бюден. По его словам, необходимо «ещё более внимательно наблюдать за действиями России, так как существует угроза вооружённого конфликта». По словам Бюдена, «нельзя исключать вероятность гибридного и нелинейного нападения со стороны России, в том числе в киберпространстве».

В этой связи генерал Бюден призвал шведских военных совместно с гражданскими специалистами развивать киберсоставляющую, чтобы иметь возможность «проведения собственных наступательных операций».

Бюден:

Нам самим нужно развивать эту составляющую, чтобы воздействовать на другие страны.

Из этих заявлений становится понятно, что г-н Бюден собирается «воздействовать на Россию». Видимо, в том числе для этих целей в ближайшие 4 года шведский военный бюджет разрастётся до масштабов, которых не было около 70 лет, составив более 10 млрд долларов. Это притом, что население Швеции составляет чуть более 10 млн человек – меньше жителей Москвы.

Напомним, что несколько лет назад в Швеции решили поднять финансирование армии - после случая с не увенчавшимися успехом поисками якобы российской субмарины у берегов Стокгольма.

В России прокомментировали заявление шведского главкома. Эксперты отмечают, что Бюден «льёт воду на натовскую мельницу своими заявлениями о российской угрозе». Основная цель таких заявлений может состоять в том, чтобы подготовить шведскую общественность к возможному вступлению Швеции в НАТО. Нужно напомнить, что пока де-юре страна называет себя нейтральной в военном плане. В принципе, Швеция называла себя таковой и в годы Второй мировой войны, что, однако, не мешало ей активно сотрудничать с гитлеровской Германией, в том числе и в финансовом плане.
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:52
    0
    Нужно военный бюджет увеличивать, а сделать это можно только напугав обывателей Швеции злым Путиным, коварными Бошировым и Петровым ну и бурятскими подводными боевыми пловцами в шведских фьордах.
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 07:21
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Нужно военный бюджет увеличивать, а сделать это можно только напугав обывателей Швеции злым Путиным


      это цель , да, все логично

      Но пусть швед объяснит и цель т.н. нападения России на Швецию, о котором он говорит: ЧТО Россия "собирается" делать с ней и ее педерастическим мултикультурным населением?

      ЗАЧЕМ ей этот геморрой и головная боль, какая выгода?
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 07:55
      -1
      Ну что им современники? Они соскучились по Петру - давно чего-то там по какому-то месту не получали, вот и научились вылизывать "причинные" места у всех и вся (гейропе, матрасникам и т.д.), стыдливо прикрываясь нейтралитетом.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Нужно военный бюджет увеличивать, а сделать это можно только напугав обывателей Швеции злым Путиным

      С начала 80-х годов пугали наше подлодкой которую Толя Г. посадил около Карлскруны на меляку, а теперь фантомами из мультика.
  2. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:54
    +3
    Была команда русофобствовать,вот и подмахивают,кто как может.
    Уж шведам то грех на Россию бочку катить,последний раз бились сотни лет назад
    1. yehat2
      yehat2 Сегодня, 07:03
      +4
      Цитата: Mitroha
      последний раз бились сотни лет назад

      шведские транспорта топились нашими подводниками во время ww2, шведский остров Готланд, оккупированный немецким гарнизоном, штурмовался советскими войсками
      во время холодной войны количество инцидентов на границах и в воздухе шло на десятки.
      Так что при минимальной паранойе и незнании своей истории шведам легко поверить, что русские им опасны. Вот только стоит вспомнить, как шведы регулярно вредили нашей стране - от поддержки агрессивности Финляндии в 30-е годы и добровольцев в зимней войне до снабжения фашистской Германии, поддержки НАТО и прочих недружественных шагов
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 07:15
        +3
        Цитата: yehat2
        шведские транспорта топились нашими подводниками во время ww2, шведский остров Готланд, оккупированный немецким гарнизоном, штурмовался советскими войсками

        Так топились,не потому что шведские,а потому что перевозили товар для Германии,и штурмовался германский гарнизон,а не шведские граждане. Что ещё раз говорит о том, что если не помогать нашим врагам,то к шведам у нас претензий нет
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:58
    +5
    ...если не говорить о противостоянии на хоккейных площадках, власти королевства не упоминают.

    Вы смотрите осторожнее с такими выкладками, а то они за каждую забитую шайбу санкции будут вводить. Лично я уже бы даже не удивился.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
      +2
      Какие санкции от шведов могут быть?
      С трудом вспоминаю что они могут на нас наложить... им бы самим покаяться перед неграми на коленях перед каждым матчем.
  4. Комментарий был удален.
  5. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 07:20
    0
    несколько лет назад в Швеции решили поднять финансирование армии - после случая с не увенчавшимися успехом поисками якобы российской субмарины у берегов Стокгольма

    Странные люди, в строю КБФ всего одна ПЛ, зачем ее искать в Шведских водах, до того, как узнать пришвартована у причала ВМБ она или она в море?
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:23
    0
    " Ду- рак и не лечится". (с) bully
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:43
    -4
    В статье отмечается, что "российские эксперты" отмечают... Довольно неясно, кто это такие критикуют конкретного шведа. Шведа с именем и должностью.
  8. Timon2155
    Timon2155 Сегодня, 07:47
    +3
    Ничего удивительного товарищ не сказал: Швеция была для нас врагом, остаётся ей и будет в дальнейшем! Чего непонятного? Мы тоже не в бирюльки играем: цели определены, взяты «на карандаш», наряды сил на их подавление рассчитаны и ждут часа Х ещё со времен холодной войны.
  9. Lew
    Lew Сегодня, 07:51
    -1
    Швед явно пропускал уроки истории в школе и вообще не учил ее в ВУЗе. Вот и озабоченность.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    -1
    «нельзя исключать вероятность гибридного и нелинейного нападения со стороны России
    А "нелинейное" нападение это как? Из-за угла что ли? Особенно порадовало и в чем-то озадачило
    возможность «проведения собственных наступательных операций»
    Уже представил, как Швеция при поддержке Прибалтики и Польши пошла в наступление на Москву. Вам, в лучшем случае, следует отрабатывать до автоматизма куда бежать (отступать) будете. С запада Норвегия, с востока Финляндия, которая сразу объявит о нейтралитете, с юга-востока Балтийское море с нашим флотом...
  11. Hog
    Hog Сегодня, 08:53
    0
    В принципе, Швеция называла себя таковой и в годы Второй мировой войны, что, однако, не мешало ей активно сотрудничать с гитлеровской Германией, в том числе и в финансовом плане.

    И где логика? На то она и нейтральная, что могла сотрудничать с кем угодно.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:00
    -1
    Конкретно о том, когда в последний раз Россия угрожала Швеции, если не говорить о противостоянии на хоккейных площадках, власти королевства не упоминают.

    Фантомные боли 300 летней давности до сих пор мучают бедных гётов и свеев. Знатно им ввалил Пётр Великий, что до сих пор поджилки трясутся от слов РОССИЯ, РУССКИЙ СОЛДАТ !
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    0
    Бюден действительно швед,унего какие то суждения за грань разумного.Нужна нам эта швеция с ее социалкой.Пусть лучше в хоккей футбол играют ,да песни поют.Это у них очень хорошо получается.