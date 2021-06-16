В России прокомментировали заявление шведского главкома о «возможном нападении со стороны России»

Нам самим нужно развивать эту составляющую, чтобы воздействовать на другие страны.

Шведские чиновники от министерства обороны в который раз отличаются, мягко говоря, странной риторикой в отношении России. Вместо того чтобы искать варианты выстраивания конструктивных отношений с Москвой, в Стокгольме нагнетают обстановку, заявляя о «серьёзных угрозах, исходящих от России». Конкретно о том, когда в последний раз Россия угрожала Швеции, если не говорить о противостоянии на хоккейных площадках, власти королевства не упоминают.Очередное странное заявление сделал главком шведских вооружённых сил Микаэль Бюден. По его словам, необходимо «ещё более внимательно наблюдать за действиями России, так как существует угроза вооружённого конфликта». По словам Бюдена, «нельзя исключать вероятность гибридного и нелинейного нападения со стороны России, в том числе в киберпространстве».В этой связи генерал Бюден призвал шведских военных совместно с гражданскими специалистами развивать киберсоставляющую, чтобы иметь возможность «проведения собственных наступательных операций».Бюден:Из этих заявлений становится понятно, что г-н Бюден собирается «воздействовать на Россию». Видимо, в том числе для этих целей в ближайшие 4 года шведский военный бюджет разрастётся до масштабов, которых не было около 70 лет, составив более 10 млрд долларов. Это притом, что население Швеции составляет чуть более 10 млн человек – меньше жителей Москвы.Напомним, что несколько лет назад в Швеции решили поднять финансирование армии - после случая с не увенчавшимися успехом поисками якобы российской субмарины у берегов Стокгольма.В России прокомментировали заявление шведского главкома. Эксперты отмечают, что Бюден «льёт воду на натовскую мельницу своими заявлениями о российской угрозе». Основная цель таких заявлений может состоять в том, чтобы подготовить шведскую общественность к возможному вступлению Швеции в НАТО. Нужно напомнить, что пока де-юре страна называет себя нейтральной в военном плане. В принципе, Швеция называла себя таковой и в годы Второй мировой войны, что, однако, не мешало ей активно сотрудничать с гитлеровской Германией, в том числе и в финансовом плане.