Третий вертолёт Ми-38Т для Минобороны будет поставлен в варианте VIP-салона

Министерство обороны получит третий вертолет Ми-38Т, поставка будет осуществлена до конца года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
В настоящее время на вооружении военного ведомства находятся два Ми-38Т, полученные в 2019 году. Оба вертолета в транспортно-десантной версии и входят в состав армейской авиации ВКС РФ. Новый вертолет, планируемый к поставке военным, по словам источника, которые приводит РИА Новости, будет выполнен в варианте VIP-салона.
Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией гражданского Ми-38 и занимает нишу между Ми-8 и Ми-26. Предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 человек в лежачем положении и до 30 - в сидячем в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до пяти тонн в грузовой кабине или на внешней подвеске.
В прошлом году сообщалось о разработке на базе Ми-38Т новых модификаций, включая командный пункт управления и вертолет с вооружением.
Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Максимальная скорость - 300 км/час. Полеты могут производиться на высоте до 6300 метров. Установлены российские двигатели ТВ7-117В и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.