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Третий вертолёт Ми-38Т для Минобороны будет поставлен в варианте VIP-салона

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Министерство обороны получит третий вертолет Ми-38Т, поставка будет осуществлена до конца года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.


В настоящее время на вооружении военного ведомства находятся два Ми-38Т, полученные в 2019 году. Оба вертолета в транспортно-десантной версии и входят в состав армейской авиации ВКС РФ. Новый вертолет, планируемый к поставке военным, по словам источника, которые приводит РИА Новости, будет выполнен в варианте VIP-салона.

Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией гражданского Ми-38 и занимает нишу между Ми-8 и Ми-26. Предназначен для круглосуточной переброски по воздуху личного состава численностью до 40 человек с высадкой на неподготовленные площадки, эвакуации раненых (до 12 человек в лежачем положении и до 30 - в сидячем в сопровождении двух медработников), перевозки грузов массой до пяти тонн в грузовой кабине или на внешней подвеске.

В прошлом году сообщалось о разработке на базе Ми-38Т новых модификаций, включая командный пункт управления и вертолет с вооружением.

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Максимальная взлетная масса - 15,6 тонны. Максимальная скорость - 300 км/час. Полеты могут производиться на высоте до 6300 метров. Установлены российские двигатели ТВ7-117В и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.
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17 комментариев
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  1. tTшка
    tTшка Сегодня, 06:48
    +1
    Медленно, но верно sad
  2. Avis
    Avis Сегодня, 06:48
    -3
    А зачем вооружать такого бегемота? Или речь о ган-шипе?
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:18
      0
      Наверное потому что есть запас мощности. В целом, сильная военная держава может себе позволить ударный вертолет для сопровождения, хотя и не всегда. Ну а небольшие страны вооруженный ТД вертолет заинтересует больше. Думаю пилоны с вооружением будут съёмные.
      1. Avis
        Avis Сегодня, 09:17
        0
        Ну, у небольших стран обычно и армии (и/или бюджеты) небольшие. Для них и Ми-8 часто избыточен, а Ми-38 ещё крупнее. Куда им везти одним бортом сразу целый взвод? Им бы что-нибудь покомпактнее, типа "хьюи", скажем. А если послать такого "толстячка" ещё и на поле боя, то вряд ли он долго проживёт. Вот и потеряют в его лице сразу два вертолёта — транспортник и ударник... :)
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 09:31
          0
          Не согласен. В небольших странах ВВС часто выполняют и гражданские задачи. А цена... Тут важнее сложность обслуживания и эксплуатации. Уганда бедная страна, но 6 Су-30МК2 закупила, причем новые. Транспортый он на то и транспортный чтобы возить не только людей, но и грузы, особенно при слабой инфраструктуре и контроле территории.
  3. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:53
    -2
    Хороший вертолет.
    Несколько запоздалый, но ведь лучше позже, чем никогда?
  4. Torins
    Torins Сегодня, 07:00
    +12
    Никогда не понимал, зачем военным vip салон? Ладно там дипломатам или президенту, им понты по профессии положены, но для МО... request
    1. Например
      Например Сегодня, 07:12
      +3
      Цитата: Torins
      ...им понты по профессии...

      По профессии положены мозги. fellow

      А понты - это человеческая сущность. Это по сути хвастовство. Одним словом грех.
      Но этим грешим все мы.
      И чем выше должность тем понты больше.

      Для многих должность - это демонстрация всему миру своего я, своих понтов, своего превосходства над всеми кто ниже (ниже по его внутреннему статусу понтов).

      В Армии то же люди. wink
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:22
      +5
      laughing Будут "дембелей" на вокзал доставлять.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:36
        +2
        Цитата: Пленник
        "дембелей" на вокзал доставлять
        численностью до 40 человек
        А в перерывах - Шойгу на заимку....
    3. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 07:59
      +3
      Вы того же президента на учения на ми 8 транспортном потащите?) Кроме понтов есть такое как престиж например. Приедет на какой нибудь Запад 202... наш президент с гостем и давай себе на перекладных.
      1. Torins
        Torins Сегодня, 08:07
        +1
        У президента своя авиация имеется.
    4. Avior
      Avior Сегодня, 08:25
      +2
      будет выполнен в варианте VIP-салона.

      с блэк- джеком и телефонистками? :))
  5. Klingon
    Klingon Сегодня, 08:18
    -1
    Цитата: Torins
    Никогда не понимал, зачем военным vip салон? Ладно там дипломатам или президенту, им понты по профессии положены, но для МО... request

    VIP салон это распил, настоящим военным он нафиг не вписался. А тут возможно ещё и пару стюардесс с буферами туда засунут wassat
  6. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 08:58
    +2
    Ну, а как иначе то? Ми-8 же мало же с VIP салоном, есть же и новые. Стоимость по сравнению с обычной восьмёркой представляете? А задницу Шойгу конечно надо минимум на Ми-38 возить, это бесспорно. Один раз в жизни встречал генерала, который отказался сидеть на коврах в салоне, и сел на простое откидное сиденье у входа. Никогда у нас не будут летать на простых самолётах и вертолётах, и ездить на работу на велосипеде, менталитет не тот. Только VIP, только мигалки, только крики "пади" и ломайте шапки холопы.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 09:08
      +1
      Только VIP, только мигалки, только крики "пади" и ломайте шапки холопы.

      Сто процентов good
    2. Есаул
      Есаул Сегодня, 09:35
      0
      Для охоты наверное будут использовать, летать пьяными над сибирью и из пулемета расстреливать медведей и лосей.