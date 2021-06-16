Военное обозрение
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От штурмовых винтовок до миномётов: в вооружённых силах США за 10 лет украдено и потеряно более 2000 единиц оружия

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В США опубликован отчёт, который касается пропажи оружия с территории военных баз (включая арсеналы) и не только за 10 лет. Отчёт охватывает временной период с 2010 по 2019 годы.


Как выясняется, за это время в Соединённых Штатах из военных арсеналов, баз и других объектов пропало свыше 2 тысяч различных единиц оружия. В отчёте заявлено, что часть оружия, которое было похищено с военных объектов вооружённых сил США, в итоге оказалось в руках преступников. При этом в ряде случаев уголовная ответственность для лиц, которые должны заниматься контролем оружия на территории военных баз, так и не наступила.

Из отчёта:

После похищения оружие часто использовалось при совершении преступлений. Несколько единиц стрелкового оружия впоследствии было обнаружено брошенным в лесных массивах и городских парках.

Нужно отметить, что своё расследование этой проблемы провело Associated Press. По его ходу было установлено, что оружие похищалось не только с военных складов, но даже с кораблей.

Из сообщения:

Оружие выносили после взлома комнат для его хранения, пользуясь в том числе тем, кто охрана спала. Имели место сбои в системах наблюдения за важными объектами. 1504 единицы оружия было похищены у армии США, 211 – у ВМС США, 204 – у морской пехоты.

Указывается на то, что 39 единиц похищенного стрелкового оружия отнесены к категории «прочее». Предполагается, что это могут быть подразделения Береговой охраны или служба охраны Пентагона.

В американской прессе отмечается, что в ВВС США «оказались наименее готовыми к сотрудничеству по вопросу утраты оружия». Это может свидетельствовать о том, что представленный выше список похищенных вооружений не является полным и окончательным.

Какое оружие утрачено?


В подготовленном отчёте говорится, что чаще всего это были штурмовые винтовки. Также похищались пистолеты (694), дробовики (11) и даже пулемёты (74 единиц). Но и это ещё не всё. Удалось установить, что со складов были похищены около сотни гранатомётов, миномётов и противотанковых управляемых ракет.

Дополнительно указывается на то, что было и несколько случаев, когда военнослужащие заявляли, что «теряли оружие при выполнении операций».

В материале есть интересная ремарка:

39 единиц оружия Пентагоном обозначено как «прочее». И нет ясности относительно того, что именно это за оружие. Получается, что это могло быть всё что угодно: от армейского ножа до ядерной боеголовки.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Армия США
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14 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 07:25
    +2
    Получается, что это могло быть всё что угодно: от армейского ножа до ядерной боеголовки.

    Делов то,первый раз что-ли американцам ядерное оружие то терять,предположительно, в годы Холодной войны,было утеряно порядка 50 ядерных боеголовок,после этого говорить о каких то минометах и штурмовых винтовках,собственно и не комильфо
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:12
      -1
      что значит " утеряно"? где-то же взял их Израиль lol
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 09:17
        0
        2000 за 10 лет это просто ниочем, можно позавидовать
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:30
    +4
    "Оружие выносили после взлома комнат для его хранения, пользуясь в том числе тем, кто охрана спала..." (с) Ни чего себе. Как у них "хорошо" поставлена внутренняя служба.
    1. СЕРЖ ант
      СЕРЖ ант Сегодня, 07:43
      +9
      — У кого товар дешевле — у производителя или у дилера?
      — У сторожа.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:13
        +4
        Цитата: СЕРЖ ант
        — У кого товар дешевле — у производителя или у дилера?
        — У сторожа.

        При этом в ряде случаев уголовная ответственность для лиц, которые должны заниматься контролем оружия на территории военных баз, так и не наступила.
        Охохошеньки. Если на наши 90е посмотреть...Салаги!!! У нас тащили со складов, так прапорщик не спал, а вёл учёт и контроль
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 08:14
        +3
        КРАДЕНАЯ КОБЫЛА ДЕШЕВЛЕ КУПЛЕННОЙ!

        главная цыганская тайна lol
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:50
    +1
    Тырили и с кораблей... А с подводных лодок, прям на ходу под водой?
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 07:58
    +3
    это капля в море по сравнению с черным рынком оружия в сша, у них за год больше различных
    "самоделок" изымают чем вояки за 10 лет потеряли...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: uav80
      у них за год больше различных
      "самоделок" изымают чем вояки за 10 лет потеряли...

      Тю! За 10 лет! И всего 2000?! Позор! Езжайте на Украину - там вас научат сколько тырить в месяц!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:16
        +2
        Лен,так прапоров нет, а без них что за воровство - позор один
  5. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 08:30
    +3
    2000 единиц за 10 лет не так уж много. Конечно и не мало, но вспомните в РФ чеченские компании там оружие утрачивалось не только в боевых действиях.
    Случай был... У меня знакомый был так он из командировки, не как все пистолет или гранату, а он привёз три снаряда от РСЗО. Как и где он их там надыбал не знаю, но в городе РФ по приезду не знал куда бы их пристроить, кончилось тем что положил их в ведомственный гараж со всяким автохламом и там наверное это до сих пор бы и лежало... Но спустя лет 5-7 наступила «неожиданная» министерская проверка (все знали, что областного генерала срубают и никто иллюзий не питал о том, что проверяющие какие-то мелочи на тормозах спустят) а тут как бы такое! В принципе подсудное дело, ну и как бы братская могила всех руководителей. Не долго думая этот недоумок два снаряда пристроил в оружейку, а третий туда не влезал по габаритам и он его положил под столом у оперативного дежурного. Последний обнаружив под жопой снаряд позвал этого знакомого вломил ему и тот убрал это всё во двор нашего подразделения (специально не указываю какого и где, но двор с жилой многоэтажкой). После анонимно позвонил и сообщил об обнаружении боеприпасов лучше то время выбрать не мог, в области министерская проверка, вся страна борется с терроризмом и т.д., а он с тремя снарядами. Само собой приехали взрывотехники и забрали «находку». fool
  6. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 08:47
    0
    В США на руках населения более 400 млн единиц разнообразного легального огнестрела. И это не только смитвессоны, но и вполне себе тяжёлые штуки типа пулеметов, огнеметов, гранатомётов. Упомянутые 2000 единиц, это реально капля в море.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    -1
    пропало свыше 2 тысяч различных единиц оружия
    Если учесть американскую предприимчивость, то за 10 лет маловато. Могли бы и больше украсть. А сколько по ошибке сбросили с самолетов не тем кому предназначалось, а сколько переданного Украине было продано на лево, а сколько... и т.д.?