От штурмовых винтовок до миномётов: в вооружённых силах США за 10 лет украдено и потеряно более 2000 единиц оружия

После похищения оружие часто использовалось при совершении преступлений. Несколько единиц стрелкового оружия впоследствии было обнаружено брошенным в лесных массивах и городских парках.

Оружие выносили после взлома комнат для его хранения, пользуясь в том числе тем, кто охрана спала. Имели место сбои в системах наблюдения за важными объектами. 1504 единицы оружия было похищены у армии США, 211 – у ВМС США, 204 – у морской пехоты.

Какое оружие утрачено?

39 единиц оружия Пентагоном обозначено как «прочее». И нет ясности относительно того, что именно это за оружие. Получается, что это могло быть всё что угодно: от армейского ножа до ядерной боеголовки.