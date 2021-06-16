От штурмовых винтовок до миномётов: в вооружённых силах США за 10 лет украдено и потеряно более 2000 единиц оружия

В США опубликован отчёт, который касается пропажи оружия с территории военных баз (включая арсеналы) и не только за 10 лет. Отчёт охватывает временной период с 2010 по 2019 годы.
Как выясняется, за это время в Соединённых Штатах из военных арсеналов, баз и других объектов пропало свыше 2 тысяч различных единиц оружия. В отчёте заявлено, что часть оружия, которое было похищено с военных объектов вооружённых сил США, в итоге оказалось в руках преступников. При этом в ряде случаев уголовная ответственность для лиц, которые должны заниматься контролем оружия на территории военных баз, так и не наступила.
Из отчёта:
После похищения оружие часто использовалось при совершении преступлений. Несколько единиц стрелкового оружия впоследствии было обнаружено брошенным в лесных массивах и городских парках.
Нужно отметить, что своё расследование этой проблемы провело Associated Press. По его ходу было установлено, что оружие похищалось не только с военных складов, но даже с кораблей.
Из сообщения:
Оружие выносили после взлома комнат для его хранения, пользуясь в том числе тем, кто охрана спала. Имели место сбои в системах наблюдения за важными объектами. 1504 единицы оружия было похищены у армии США, 211 – у ВМС США, 204 – у морской пехоты.
Указывается на то, что 39 единиц похищенного стрелкового оружия отнесены к категории «прочее». Предполагается, что это могут быть подразделения Береговой охраны или служба охраны Пентагона.
В американской прессе отмечается, что в ВВС США «оказались наименее готовыми к сотрудничеству по вопросу утраты оружия». Это может свидетельствовать о том, что представленный выше список похищенных вооружений не является полным и окончательным.
Какое оружие утрачено?
В подготовленном отчёте говорится, что чаще всего это были штурмовые винтовки. Также похищались пистолеты (694), дробовики (11) и даже пулемёты (74 единиц). Но и это ещё не всё. Удалось установить, что со складов были похищены около сотни гранатомётов, миномётов и противотанковых управляемых ракет.
Дополнительно указывается на то, что было и несколько случаев, когда военнослужащие заявляли, что «теряли оружие при выполнении операций».
В материале есть интересная ремарка:
39 единиц оружия Пентагоном обозначено как «прочее». И нет ясности относительно того, что именно это за оружие. Получается, что это могло быть всё что угодно: от армейского ножа до ядерной боеголовки.