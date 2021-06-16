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«Для противостояния Китаю»: США могут развернуть новую постоянную военно-морскую группу в Тихом океане

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США могут развернуть в Тихоокеанском регионе новую постоянную военно-морскую группировку для противостояния Китаю. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, такая возможность не исключается.


По данным издания, Пентагон рассматривает вариант развертывания постоянной группы ВМС США в Тихоокеанском регионе. Новый план предусматривает не только противостояние Китаю, хотя это будет основное назначение группы, но и проведение военных операций, что позволит американскому Минобороны привлечь дополнительные средства.

Предполагается, что новая тихоокеанская группа будет создана по образу и подобию постоянных военно-морских сил НАТО в Атлантике. Однако на данный момент неизвестно, будут входить в нее только американские корабли или будут привлекаться союзники по НАТО. Вероятней всего второй вариант, поскольку Китай, наряду с Россией, стал главным противником коллективного Запада, а корабли НАТО стали все чаще появляться в данном районе.

Вариант с созданием постоянной группировки предложила специально созданная в Пентагоне аналитическая группа, которая по поручению Байдена разрабатывала способы противостояния Китаю, усиливающему свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рекомендации были переданы министру обороны США Ллойду Остину.

Пока в Пентагоне только рассматривают вариант создания постоянной военно-морской группировки для противостояния Китаю, окончательного решения не принято.
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9 комментариев
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  1. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:16
    0
    Как показал опыт Северной Кореи , все эти моневрирования авианосных групп , обычные американские понты .
    "Забиваешь на это всё болт" и через какое то время риторика меняется с "Рокетмена" на "Отличного парня" . wassat
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 07:21
      0
      Покуда США and Co будут выбрасывать миллионы денег на бессмысленное бряцанье оружием и перегонку туда сюда кораблей, нам надо пользоваться моментом и целенаправленно и разумно заканчивать переоснащение армии современным оружием,восстанавливать образование для наращивания научного потенциала. А они нехай пока в кораблики играют с Китаем
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 09:06
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Как показал опыт Северной Кореи , все эти моневрирования авианосных групп , обычные американские понты .

      Американцы берут на себя ,организацию ВМС соседних с Китаем стран ,в общую группировку и снабжение Планы по выполнению провокаций начертят на месте.Под благим предлогом сдерживая Китая, американцам по зарез нужен военный конфликт в Азии, с участием Китая.А экономика соседей станет вишенкой на торте !!!
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 07:54
    0
    военных операций

    это каких таких???
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:05
      0
      Новый план предусматривает не только противостояние Китаю, хотя это будет основное назначение группы, но и проведение военных операций, что позволит американскому Минобороны привлечь дополнительные средства.

      Вот "дополнительные средства" и есть самое главное в этом плане. Кстати, а где кораблики базироваться будут? Какая-нибудь "братская страна" примет? Или каждый раз от родных берегов отчаливать будут?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:07
        0
        так, а Японский вассал для чего?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    +1
    «Для противостояния Китаю»: США могут развернуть новую постоянную военно-морскую группу в Тихом океане
    . Кто кого ... будем посмотреть.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    Пока в Пентагоне только рассматривают вариант создания постоянной военно-морской группировки для противостояния Китаю
    Почему-то вспомнился фильм "Особенности национальной охоты"
    Семенов: Вы арестованы!
    Кузьмич: А пистолетик у тебя есть?
    Семенов: Тогда задержаны...
    Я к тому что, а кораблики, финансы, места базирования (Япония? Гуам?) уже в наличии и оборудованы?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:57
    -1
    Сейчас посмотрим реакцию китайцев на появление Рональда Рейгана в Южно Китайском море.В прошлый раз они произвели электронные пуски,и контролировали его до самого выхода его подальше от берегов Тайваня.А то будет как с солнцеликим Ыном.