«Для противостояния Китаю»: США могут развернуть новую постоянную военно-морскую группу в Тихом океане

США могут развернуть в Тихоокеанском регионе новую постоянную военно-морскую группировку для противостояния Китаю. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, такая возможность не исключается.По данным издания, Пентагон рассматривает вариант развертывания постоянной группы ВМС США в Тихоокеанском регионе. Новый план предусматривает не только противостояние Китаю, хотя это будет основное назначение группы, но и проведение военных операций, что позволит американскому Минобороны привлечь дополнительные средства.Предполагается, что новая тихоокеанская группа будет создана по образу и подобию постоянных военно-морских сил НАТО в Атлантике. Однако на данный момент неизвестно, будут входить в нее только американские корабли или будут привлекаться союзники по НАТО. Вероятней всего второй вариант, поскольку Китай, наряду с Россией, стал главным противником коллективного Запада, а корабли НАТО стали все чаще появляться в данном районе.Вариант с созданием постоянной группировки предложила специально созданная в Пентагоне аналитическая группа, которая по поручению Байдена разрабатывала способы противостояния Китаю, усиливающему свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рекомендации были переданы министру обороны США Ллойду Остину.Пока в Пентагоне только рассматривают вариант создания постоянной военно-морской группировки для противостояния Китаю, окончательного решения не принято.