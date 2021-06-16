НАТО отказало Киеву и Тбилиси в предоставлении плана действий по членству в альянсе

Украина и Грузия остались без Плана действий по членству в НАТО, в альянсе прямо заявили, что на данном этапе не рассматривают вариант предоставления Киеву и Тбилиси документа, а значит скорого вступления в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что в ПДЧ Украине и Грузии отказали.Киев и Тбилиси в очередной раз остались с обещаниями, так и не получив плана действий, на котором настаивали. НАТО опять передвинуло вступление "партнеров" в альянс на неопределенное время, решив, что они просто не готовы вступить в этот военно-политический блок.Глава НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, прямо сказал, что Киеву и Тбилиси необходимо проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Со своей стороны он пообещал "партнерам" помощь в проведении этих реформ.Огорчив очередным отказом стремящихся в НАТО украинцев и грузин, Столтенберг все-таки добавил "ложечку меда", заверив, что вступление в НАТО обеих стран никак не будет зависеть от мнения России и только сам альянс будет решать, готовы они или нет.Решение не предоставлять Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО было принято на прошедшем в понедельник саммите альянса. При этом Киеву и Тбилиси пообещали членство в НАТО, но не сказали когда предложат вожделенный ПДЧ. Президент Украины Зеленский выразил разочарование решением и заявил, что Украина "заслужила" быть равноправным партнером в НАТО и должна быть "приглашена" в альянс, а не просить об этом.Напомним, что альянс собирался на саммите, впервые за длительное время не пригласив на него представителей Украины. Это в Киеве послужило поводом для критики в адрес Владимира Зеленского. Основным критиком выступил Порошенко, заявив, что в годы его президентства Украина всегда была участником натовских саммитов.