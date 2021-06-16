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НАТО отказало Киеву и Тбилиси в предоставлении плана действий по членству в альянсе

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Украина и Грузия остались без Плана действий по членству в НАТО, в альянсе прямо заявили, что на данном этапе не рассматривают вариант предоставления Киеву и Тбилиси документа, а значит скорого вступления в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что в ПДЧ Украине и Грузии отказали.


Киев и Тбилиси в очередной раз остались с обещаниями, так и не получив плана действий, на котором настаивали. НАТО опять передвинуло вступление "партнеров" в альянс на неопределенное время, решив, что они просто не готовы вступить в этот военно-политический блок.

Глава НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, прямо сказал, что Киеву и Тбилиси необходимо проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Со своей стороны он пообещал "партнерам" помощь в проведении этих реформ.

Огорчив очередным отказом стремящихся в НАТО украинцев и грузин, Столтенберг все-таки добавил "ложечку меда", заверив, что вступление в НАТО обеих стран никак не будет зависеть от мнения России и только сам альянс будет решать, готовы они или нет.

Решение не предоставлять Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО было принято на прошедшем в понедельник саммите альянса. При этом Киеву и Тбилиси пообещали членство в НАТО, но не сказали когда предложат вожделенный ПДЧ. Президент Украины Зеленский выразил разочарование решением и заявил, что Украина "заслужила" быть равноправным партнером в НАТО и должна быть "приглашена" в альянс, а не просить об этом.

Напомним, что альянс собирался на саммите, впервые за длительное время не пригласив на него представителей Украины. Это в Киеве послужило поводом для критики в адрес Владимира Зеленского. Основным критиком выступил Порошенко, заявив, что в годы его президентства Украина всегда была участником натовских саммитов.
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35 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:00
    +5
    Две сявки скачут и гавкают перед хозяином, а тот дерижит кусочек колбаски высоко. Вопрос: сам колбасу ссопёт или всё же когда-нибудь кинет шавкам?.. Или вообще пнёт собачкафф, когда надоедят...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:05
      0
      Киев и Тбилиси в очередной раз остались с обещаниями
      Обещанного три года ждут.... wassat Ждите, ждите, ждите.....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Обещанного три года ждут.... Ждите, ждите, ждите.....

        И в очередной 101- раз, "фейсом да об тейбл !"
        1. KAV
          KAV Сегодня, 09:33
          0
          Президент Украины Зеленский выразил разочарование решением и заявил, что Украина "заслужила" быть равноправным партнером в НАТО и должна быть "приглашена" в альянс, а не просить об этом.
          Аж противно как-то... Такие ассоциации возникают, как будто никому не нужная женщина набивается в любовницы... Наши "братья" никак не поймут, что у них, на самом деле, другая задача и цель - точка напряженности на границе с Россией, а в НАТО они нафик не сдались. Прими их в НАТО - так они задолбают требованиями по поддержке, по поставкам вооружений и т.д., и т.п. Мало того, наши "братья" какими шишами собрались оплачивать свое членство в НАТО? Там ведь несколько процентов от ВВП надо отчислять, а они и так в долгах как в шелках. Откуда деньги взять, Зин?!
      2. prior
        prior Сегодня, 08:55
        0
        Киеву надо было в свой гимн включить слова о стремлении в НАТО и ЕС, а не только в конституцию.
        "Щэ нэ вмэрла...." натовцев не вдохновила.
        Украине впору требовать с НАТО и ЕС компенсацию за позу "у корыта несбывшихся надежд".
        Ну, что НЕбратья. Вас даже Тарас Бульба предупреждал, а он знал и понимал ваш менталитет.
        Без Окраины Россия проживёт, а вот что теперь делать Окраине ?
        Куды теперь чубатым шароварникам податься?!
      3. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 09:29
        0
        Слышится жалобный стон под европейскими окнами двух бомжей, один в кепке-аэродром с цирконовым браслетом, второй в кружевных трусах. "Ты отказала мне два раза, уходи сказала ты, вот такая вот зараза НАТО цель моей мечты"
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:05
      0
      Будут просто Россию держать этим в напряжении, а эти"суверенитеты" в надежде и на коротком поводке
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:31
        -1
        Огорчив очередным отказом стремящихся в НАТО украинцев и грузин, Столтенберг все-таки добавил "ложечку меда", заверив, что вступление в НАТО обеих стран никак не будет зависеть от мнения России и только сам альянс будет решать, готовы они или нет.


        В этом , председатель НАТО , мягко говоря слукавил yes

        Обман, лохотрон , продолжается...
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 08:33
      0
      Что и следовало ожидать - зачем нато лишний гем...лишняя обуза: они и так себя чувствуют на этих территориях почти как дома (без особого уюта, но всё же...)
  2. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 08:04
    +4
    НАТО уже в который сказало нет, но видимо в Киеве и Тбилиси настолько твёрдолобые политики, что они отказов не понимают, всё стремятся в альянс в котором им места нет.
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 08:04
    +1
    Украина и Грузия остались без Плана действий по членству в НАТО, в альянсе прямо заявили, что на данном этапе не рассматривают вариант предоставления Киеву и Тбилиси документа, а значит скорого вступления в альянс
    .
    А кто то сомневался в таком исходе?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    +2
    НАТО отказало Киеву и Тбилиси в предоставлении плана действий по членству в альянсе
    . Шо сказать, шо сказать ... всё как и должно быть. Продолжайте скакать, выше и дальше.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:11
      +2
      Цитата: rocket757
      Продолжайте скакать, выше и дальше.

      Вопреки озвучиваемому СМИ мнению, киевляне, как и большинство жителей Украины, против вступления в НАТО. Но кто ж их слушает?!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:14
        +4
        Дермократия, однако ... мы, они,выбираем тех/того, кто нас же потом и имеет, в разной степени изощрённости.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:54
          +1
          Цитата: rocket757
          кто нас же потом и имеет, в разной степени изощрённости.

          Вообщем, не традиционными методами.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:27
            0
            "Выборы, выборы все кандидаты ......... !"
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:30
        +1
        Цитата: Егоза
        .....Вопреки озвучиваемому СМИ мнению, киевляне, как и большинство жителей Украины, против вступления в НАТО. Но кто ж их слушает?!
        Это здорово! Хорошее сообщение, уважаемая Елена! Конечно, те кто повыше этого не слышат, не хотят. Как и в других случаях.
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 08:07
    +3
    что-то напомнило...

    laughing laughing
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:09
    +1
    Вступление Украины и Грузии повлечет за собой начало третьей мировой войны. В НАТО это понимают.
  7. markant1970
    markant1970 Сегодня, 08:10
    0
    Вольная интерпретация итогового коммюнике, где РФ названна главной угрозой ,а Китай-лишь вызовом
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 08:11
    +2
    Боятся евро-натовцы выполнять 5 статью из-за непредсказуемых государств. США и без приемки в НАТО, спокойно размещают свои военные базы там где хотят, а жителей этих государств будут использовать как "пушечное мясо".
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:21
    +1
    ***
    Украина:"У нас вступ до НАТО в Конституції прописано,так-що не відкрутіться"...
    ***
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:47
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Украина:"У нас вступ до НАТО в Конституц

      Так это только сейчас вписали. Забыли, что "незалежность" давалась в обмен на обязательство не вступать ни в какие альянсы и отказ от ядерного оружия. И это тоже в Конституции записано. Так что Россия может об этом и напомнить
  10. Klingon
    Klingon Сегодня, 08:22
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    Две сявки скачут и гавкают перед хозяином, а тот дерижит кусочек колбаски высоко. Вопрос: сам колбасу ссопёт или всё же когда-нибудь кинет шавкам?.. Или вообще пнёт собачкафф, когда надоедят...

    Скорее сначала погладит а потом пнёт , получив садистское удовольствие wassat
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +1
    Украина и Грузия остались без Плана действий по членству в НАТО
    Остается только от обиды удавиться и не пригласить на похороны НАТО. Уж как оно расстроится, всплакнет и скажет, что виновато в смерти таких "прекрасных стран", которые могли бы стать примером "демократии" в Европе и на Кавказе. Занавес.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Остается только от обиды удавиться и не пригласить на похороны НАТО.
      Любая Америка, я ж вады баюсь. Пацалуй спачатку, бо я утаплюсь.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      Уж как оно расстроится, всплакнет и скажет, что виновато в смерти таких "прекрасных стран", которые могли бы стать примером "демократии" в Европе и на Кавказе. Занавес.

      Веночек хоть пришлют?
  12. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 08:24
    +2
    Не помогли тебе, Сынку, поганые ляхи...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Злой 55
      Не помогли тебе, Сынку, поганые ляхи...

      Да там ляхи вроде собрались из ЕС драпать! Вот где зрада-то!
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:31
    +2
    "Ты отказала мне два раза.
    "Не хочу",- сказала ты.
    Вот такая вот зараза -
    Девушка моей мечты!.." laughing
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:31
    +3
    Старый опробованный способ !
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:40
      +2
      Цитата: APASUS
      Старый опробованный способ !

      А неплохо ведь этот способ работает !
  15. Andrea
    Andrea Сегодня, 08:34
    +1
    Ой лукавит дядя,то есть нагло врет!
    С каких это пор НАТО смеет не учитывать мнение крупнейшей ядерной державы?
    И при этом ловят каждый пук Китая
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:40
    +2
    Президент Украины Зеленский выразил разочарование решением и заявил, что Украина "заслужила" быть равноправным партнером в НАТО и должна быть "приглашена" в альянс, а не просить об этом.

    И с каких это пор нищий считается равноправным партнёром с богатым ? И ждёт когда его пригласят за барский стол отобедать. Нищий может только просить и умолять, чтобы ему дали пятиалтынный на пропитание. "Табели о рангах" пока что никто не отменял. "Каждый петушок, должен знать свой шесток".
  17. jncnfdybr
    jncnfdybr Сегодня, 08:50
    0
    Да кто же пустит украинских прапорщиков в НАТО.) Ини ж все растащут.))