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«Делают из мухи слона»: китайский физик-ядерщик о репортаже CNN по «утечке» на АЭС Тайшань

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В Китае и не только продолжают реагировать на материал в эфире CNN, где со ссылкой на французского оператора Framatome китайской АЭС Тайшань было заявлено о неминуемой радиационной угрозе на станции. В материалах, о которых сообщало «Военное обозрение», было заявлено, что наблюдается утечка, а китайская сторона «вместо того, чтобы предпринимать меры, решила повысить критерии предельно допустимого уровня радиационного фона». В CNN утверждалось, что Framatome обратилась к американской стороне с просьбой подключиться к мониторинга обстановке на новейшей АЭС в Китае.


В самом Китае называют материалы американского канала «большим преувеличением». А в США было опубликовано заявление китайского физика-ядерщика Ли Нина, работающего в Соединённых Штатах. Ли Нин:

CNN просто сделал из мухи слона, рассказывая о проблеме, которая легко решается.

По его словам, в самой Европе активно уничтожают ядерную электроэнергетику, активно оперируя фразами о «невероятной опасности».

Ли Нин:

Теперь они пытаются объявить об опасности работы АЭС в Китае.

В такой ситуации заявление пришлось публиковать самой французской Framatome, к которой после материала CNN возникли вопросы следующего характера: «Если сама компания строила АЭС в Китае, то почему теперь идут заявления о каких-то утечках и о «неминуемой радиационной опасности?»

Во французской Framatome:

Станция работает в рамках параметров безопасности. Наша команда взаимодействует с китайскими экспертами, чтобы вырабатывать решение любой возможной проблемы.

Из этого заявления становится ясно, что американский канал CNN действительно выдал в эфир ложные данные, по крайней мере, преувеличив масштаб «проблемы».

В этой связи журналисты обратились к администрации Гонконга с просьбой предоставить данные о том, как менялся радиационный фон в городе после сообщений CNN. Нужно отметить, что Гонконг располагается неподалёку от провинции Гуандун, где и расположена АЭС Тайшань. Глава Гонконга Кэрри Лам сообщает, что повышения радиационного фона не зафиксировано.
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13 комментариев
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  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 08:42
    +2
    а китайская сторона «вместо того, чтобы предпринимать меры, решила повысить критерии предельно допустимого уровня радиационного фона»
    Страшно представить, чтобы творилось в комментариях, если бы вместо Китая в этом обвинили бы Россию laughing
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Лесовик
      Страшно представить, чтобы творилось в комментариях, если бы вместо Китая в этом обвинили бы Россию

      Просто на истерику бы исходили, что недемократичный российский атом покушается и бросает вызов безопасности гейропы, а оккупированные украинцы готовы непоколебимо стать грудями на защиту мира от атак Путина и требуют ввода новых санкций! Всё как обычно! yes
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:17
      0
      Из этого заявления становится ясно, что американский канал CNN действительно выдал в эфир ложные данные, по крайней мере, преувеличив масштаб «проблемы».

      Наверно с Фукусимы сливается столько воды с радиацией, что пора поднять маскировочный шум.
      Ну это всё как в нашей поговорке про соринку и бревно !
  2. prior
    prior Сегодня, 08:47
    +1
    Всего лишь очередная информационная атака на Китай в стиле «highly likely».
    «Нighly likely» - это американское всё: и пресловутая пробирка Пауэлла, и провокация в Тонкинском заливе, и постоянное вмешательство в самые демократичные выборы, и кибернетические атаки, и российская угроза, и прочее, прочее........
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: prior
      Всего лишь очередная информационная атака на Китай в стиле «highly likely».

      Вот именно. Но тут ведь дело такое. С одной стороны - французы себе соломку подстелили, а с другой - урон репутации. Как же они строят? Недодумали месье!
      1. prior
        prior Сегодня, 09:00
        +2
        У месьёв и не спрашивали. Американские партнёры сказали "утечка радиации" - значит утечка.
        "Джентльменам" положено верить без доказательств, а иначе - кольт и доллар скажут своё веское слово. hi
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 09:06
          +2
          Вы когда-нибудь среди матрасников видели джентльменов? Во-во и я о том же.
          1. prior
            prior Сегодня, 09:09
            0
            Извините. Хотел сразу слово джентльмен взять в кавычки, но поторопился и нажал Enter.
            Сейчас исправлю.
            1. aleks neym_2
              aleks neym_2 Сегодня, 09:24
              +1
              Извинения принимаются - кольт в чемодане с "зеленью" куда прикажете прислать?
              1. prior
                prior Сегодня, 09:32
                0
                Кольт - это не наш метод, топор привычнее. no
                А зелени в этом году на грядках fellow .
                Но за предложение спасибо ! yes
  3. Cottodraton
    Cottodraton Сегодня, 09:01
    +1
    Зеленобесие продолжает набирать ход, постепенно начиная превращаться в безумную диктатуру мракобесия... Уже не знают, как бы кого ограничить. Давайте уже вернемся в пещеры, это ведь так экологично!
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:03
    +1
    Во французской Framatome:

    Станция работает в рамках параметров безопасности. Наша команда взаимодействует с китайскими экспертами, чтобы вырабатывать решение любой возможной проблемы.
    Если это правда, тогда китайцы имеют возможность, да и должны, подать в суд на СНН. Кроме всего прочего, это докажет брехню. Тут гостайны нет, на секретность источника не сошлешься, так как источником указана французская компания, то есть некие ее официальные заявления. Достаточно спросить у СНН - какие заявления, и привет))
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:07
    0
    Матрасные СМИ самые "честные" СМИ в мире! Ура, товарищи!