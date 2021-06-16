CNN просто сделал из мухи слона, рассказывая о проблеме, которая легко решается.

Теперь они пытаются объявить об опасности работы АЭС в Китае.

Станция работает в рамках параметров безопасности. Наша команда взаимодействует с китайскими экспертами, чтобы вырабатывать решение любой возможной проблемы.

В Китае и не только продолжают реагировать на материал в эфире CNN, где со ссылкой на французского оператора Framatome китайской АЭС Тайшань было заявлено о неминуемой радиационной угрозе на станции. В материалах, о которых сообщало «Военное обозрение», было заявлено, что наблюдается утечка, а китайская сторона «вместо того, чтобы предпринимать меры, решила повысить критерии предельно допустимого уровня радиационного фона». В CNN утверждалось, что Framatome обратилась к американской стороне с просьбой подключиться к мониторинга обстановке на новейшей АЭС в Китае.В самом Китае называют материалы американского канала «большим преувеличением». А в США было опубликовано заявление китайского физика-ядерщика Ли Нина, работающего в Соединённых Штатах. Ли Нин:По его словам, в самой Европе активно уничтожают ядерную электроэнергетику, активно оперируя фразами о «невероятной опасности».Ли Нин:В такой ситуации заявление пришлось публиковать самой французской Framatome, к которой после материала CNN возникли вопросы следующего характера: «Если сама компания строила АЭС в Китае, то почему теперь идут заявления о каких-то утечках и о «неминуемой радиационной опасности?»Во французской Framatome:Из этого заявления становится ясно, что американский канал CNN действительно выдал в эфир ложные данные, по крайней мере, преувеличив масштаб «проблемы».В этой связи журналисты обратились к администрации Гонконга с просьбой предоставить данные о том, как менялся радиационный фон в городе после сообщений CNN. Нужно отметить, что Гонконг располагается неподалёку от провинции Гуандун, где и расположена АЭС Тайшань. Глава Гонконга Кэрри Лам сообщает, что повышения радиационного фона не зафиксировано.