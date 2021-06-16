Планируется разработка экспортного варианта истребителя Су-57

Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью.

Министерством обороны РФ и КБ «Сухого» планируется разработка экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57. Предполагается, что новый самолет будет двухместным.Как сообщает информационное агентство РИА Новости , такое заявление сделал журналистам вице-премьер Юрий Борисов во время своего визита на Дальний Восток.Чиновник считает, что появление новой модификации усилит интерес к истребителю среди иностранных потребителей, а также расширит число потенциальных покупателей.- сказал Борисов.По его мнению, за рубежом, прежде чем заказывать самолет, хотят предварительно понаблюдать за его эксплуатацией в ВКС России.Недавно глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что российским истребителем пятого поколения Су-57 (Су-57Э) заинтересовались в пяти странах Юго-Восточной Азии. Этот самолет способен поражать цели в воздухе, на земле и на водной поверхности. При его создании использовали технологии «стелс». Самолет оснащен самым современным вооружением, расположенным внутри фюзеляжа.Первый полет истребителя Су-57 состоялся более 10 лет назад – в 2010 году. В прошлом году самолёты 5 поколения стали поступать на вооружение ВКС России.