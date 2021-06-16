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Планируется разработка экспортного варианта истребителя Су-57

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Министерством обороны РФ и КБ «Сухого» планируется разработка экспортной версии новейшего российского истребителя Су-57. Предполагается, что новый самолет будет двухместным.


Как сообщает информационное агентство РИА Новости, такое заявление сделал журналистам вице-премьер Юрий Борисов во время своего визита на Дальний Восток.

Чиновник считает, что появление новой модификации усилит интерес к истребителю среди иностранных потребителей, а также расширит число потенциальных покупателей.

Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью.

- сказал Борисов.

По его мнению, за рубежом, прежде чем заказывать самолет, хотят предварительно понаблюдать за его эксплуатацией в ВКС России.

Недавно глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что российским истребителем пятого поколения Су-57 (Су-57Э) заинтересовались в пяти странах Юго-Восточной Азии. Этот самолет способен поражать цели в воздухе, на земле и на водной поверхности. При его создании использовали технологии «стелс». Самолет оснащен самым современным вооружением, расположенным внутри фюзеляжа.

Первый полет истребителя Су-57 состоялся более 10 лет назад – в 2010 году. В прошлом году самолёты 5 поколения стали поступать на вооружение ВКС России.
Использованы фотографии:
КБ "Сухой"
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8 комментариев
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  1. parma
    parma Сегодня, 09:13
    +1
    Где-то я уже это слышал… а, прошлую программу закрыли 3 года назад
  2. Страж стен
    Страж стен Сегодня, 09:13
    -1
    Для турков такой девайс в самый раз.
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 09:14
    +1
    Надо было сразу делать в двух версиях - одно- и двухместным. Ясно же, что двухместные модификации очень активно используются и на них есть спрос. Посмотрите на тот же Су-30(тут разные буквы).
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:14
    +1
    Индусы изначально просили двух местный....
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:31
      0
      Индия была готова платить за разработку двухместного
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:37
        0
        Су30 тоже из-за индусов в массы пошел
  5. prior
    prior Сегодня, 09:14
    +1
    Раньше помнится был гимн " Время вперёд".
    Сейчас гимн времени " Всё на продажу".
    Всё правильно. Самим то уже СУ-57 ставить некуда, аэродромов для базирования не хватает..... request
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:25
    +1
    Пока машина не будет принята на вооружение и попадет в ряды ВКС ,продать ее будет сложно.А наши все тянут