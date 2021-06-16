Израиль нанёс серию авиаударов по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из сектора Газа

Израиль нанес удары по территории Сектора Газа, поразив несколько объектов движения ХАМАС. Это первая атака с момента прекращения боевых действий в мае этого года.Боевая авиация ВВС Израиля нанесла несколько ударов по объектам движения ХАМАС, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис в юго-западной части. Вылет авиации стал ответом на запуск с территории анклава воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой. Армия обороны Израиля возложила ответственность за атаку на движение ХАМАС, контролирующее Сектор Газа.В штабе АОИ подтвердили нанесение ударов, заявив, что ХАМАС отвечает за все действия на территории Сектора Газа, направленные на причинение ущерба израильскому государству. При этом израильские военные не исключили вариант возобновления военных действий.- говорится в сообщении АОИ.Отмечается, что прошедшая атака ВВС Израиля стала первой с момента заключения перемирия после боевых действий, когда Израиль и Сектор Газа в течение 11 дней обменивались ракетными ударами. Режим прекращения огня действовал с 21 мая этого года.