Военное обозрение
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Израиль нанёс серию авиаударов по объектам ХАМАС в Секторе Газа

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Израиль нанес удары по территории Сектора Газа, поразив несколько объектов движения ХАМАС. Это первая атака с момента прекращения боевых действий в мае этого года.


Боевая авиация ВВС Израиля нанесла несколько ударов по объектам движения ХАМАС, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис в юго-западной части. Вылет авиации стал ответом на запуск с территории анклава воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой. Армия обороны Израиля возложила ответственность за атаку на движение ХАМАС, контролирующее Сектор Газа.

В штабе АОИ подтвердили нанесение ударов, заявив, что ХАМАС отвечает за все действия на территории Сектора Газа, направленные на причинение ущерба израильскому государству. При этом израильские военные не исключили вариант возобновления военных действий.

Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая возобновление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из сектора Газа

- говорится в сообщении АОИ.

Отмечается, что прошедшая атака ВВС Израиля стала первой с момента заключения перемирия после боевых действий, когда Израиль и Сектор Газа в течение 11 дней обменивались ракетными ударами. Режим прекращения огня действовал с 21 мая этого года.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/IAFsite
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4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:27
    +1
    Я удивлен ,за столько лет противостояния ХАМАС еще не обзавелся полноценной ПВО
    1. Страж стен
      Страж стен Сегодня, 09:34
      0
      Израильская,- говорю,- военщина
      Известна всему свету!
      Как мать, — говорю,- и как женщина
      Требую их к ответу!

      Который год я вдовая,
      Все счастье — мимо,
      Но я стоять готовая
      За дело мира!
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 09:35
      0
      Это последнее, что ХАМАС нужно. Самые большие деньги можно подербанить от международной помощи на восстановление Газы после израильских ответок, остальное, типа налогов с сельхоза, торговых предприятий, сервисов и мастерских не серьезно.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:34
    0
    При смене премьер министров ,политика Израиля не меняется.Премьеры помнят судьбу ,Ицхака Раббина(лауреата Нобелевской премии мира между прочим).