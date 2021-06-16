В США строят догадки о причинах поднятия в воздух истребителей F-22 с авиабазы Пёрл-Харбор вне рамок тренировочных полётов

Два F-22 Raptor 154-го истребительного авиаполка осуществили вылет с совместной базы Пёрл-Харбор ( Пёрл-Харбор-Хикэм) примерно в 16:00 в воскресенье. Около 17:00 в воздух был поднят третий самолёт.

Мы не можем обсуждать всех подробностей ситуации.

У нас тесные рабочие отношения с военными в области безопасности.