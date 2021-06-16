В США строят догадки о причинах поднятия в воздух истребителей F-22 с авиабазы Пёрл-Харбор вне рамок тренировочных полётов

В американской прессе появились публикации о том, что американское командование в минувшее воскресенье отдавало приказ о поднятии в воздух сразу нескольких истребителей пятого поколения F-22 с аэродрома на Гавайских островах. Сообщается, что это не связано с проведением каких-либо учений в данном районе.
Самолёты, как сообщает пресса США, были подняты «в два захода». Сначала в воздух поднялись два F-22, менее чем через час – ещё один самолёт. По некоторым данным, третьим самолётом мог быть не F-22, а топливозаправщик KC-135 Stratotanker.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило информацию о том, что истребители были подняты с авиабазу по его запросу.
Из сообщения местных СМИ о ссылкой на Тихоокеанское командование ВВС:
Два F-22 Raptor 154-го истребительного авиаполка осуществили вылет с совместной базы Пёрл-Харбор ( Пёрл-Харбор-Хикэм) примерно в 16:00 в воскресенье. Около 17:00 в воздух был поднят третий самолёт.
Тихоокеанское командование ВВС США отказалось от комментариев по вопросу о том, с какой целью сразу два истребителя F-22 поднимались в воздух над Гавайями на достаточно длительный период:
Мы не можем обсуждать всех подробностей ситуации.
Заявление представителя FAA Иэна Грегора ситуации тоже не прояснило:
У нас тесные рабочие отношения с военными в области безопасности.
В предыдущий раз сразу два истребителя F-22 вылетали с базы Пёрл-Харбор-Хикэм вне рамок учений в 2017 году. Тогда им был отдан приказ на сопровождение пассажирского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Перед этим служба безопасности аэропорта Лос-Анджелеса установила, что гражданин Турции, купивший билет на тот рейс, проник в помещение с ограниченным доступом. Рейс задержали, потом 25-летний турок на борт был посажен (после разбирательств), и лайнер начал полёт. И на одном из участков маршрута его начали сопровождать F-22. Посадка произошла без происшествий.
Тем временем на одной из американских радиостанций репортёр Рой Браун заявил о том, что F-22 в минувшее воскресенье были подняты в воздух над Гавайями в связи с «возможным очередным появлением НЛО». В Пентагоне этих заявлений не прокомментировали, что породило построение догадок и предположения о причинах поднятия истребителей пятого поколения в воздух вне рамок учебно-тренировочных полётов.