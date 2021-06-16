Военное обозрение
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В США строят догадки о причинах поднятия в воздух истребителей F-22 с авиабазы Пёрл-Харбор вне рамок тренировочных полётов

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В американской прессе появились публикации о том, что американское командование в минувшее воскресенье отдавало приказ о поднятии в воздух сразу нескольких истребителей пятого поколения F-22 с аэродрома на Гавайских островах. Сообщается, что это не связано с проведением каких-либо учений в данном районе.


Самолёты, как сообщает пресса США, были подняты «в два захода». Сначала в воздух поднялись два F-22, менее чем через час – ещё один самолёт. По некоторым данным, третьим самолётом мог быть не F-22, а топливозаправщик KC-135 Stratotanker.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило информацию о том, что истребители были подняты с авиабазу по его запросу.

Из сообщения местных СМИ о ссылкой на Тихоокеанское командование ВВС:

Два F-22 Raptor 154-го истребительного авиаполка осуществили вылет с совместной базы Пёрл-Харбор ( Пёрл-Харбор-Хикэм) примерно в 16:00 в воскресенье. Около 17:00 в воздух был поднят третий самолёт.

Тихоокеанское командование ВВС США отказалось от комментариев по вопросу о том, с какой целью сразу два истребителя F-22 поднимались в воздух над Гавайями на достаточно длительный период:

Мы не можем обсуждать всех подробностей ситуации.

Заявление представителя FAA Иэна Грегора ситуации тоже не прояснило:

У нас тесные рабочие отношения с военными в области безопасности.

В предыдущий раз сразу два истребителя F-22 вылетали с базы Пёрл-Харбор-Хикэм вне рамок учений в 2017 году. Тогда им был отдан приказ на сопровождение пассажирского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Перед этим служба безопасности аэропорта Лос-Анджелеса установила, что гражданин Турции, купивший билет на тот рейс, проник в помещение с ограниченным доступом. Рейс задержали, потом 25-летний турок на борт был посажен (после разбирательств), и лайнер начал полёт. И на одном из участков маршрута его начали сопровождать F-22. Посадка произошла без происшествий.

Тем временем на одной из американских радиостанций репортёр Рой Браун заявил о том, что F-22 в минувшее воскресенье были подняты в воздух над Гавайями в связи с «возможным очередным появлением НЛО». В Пентагоне этих заявлений не прокомментировали, что породило построение догадок и предположения о причинах поднятия истребителей пятого поколения в воздух вне рамок учебно-тренировочных полётов.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:02
    +3
    Что за странные американские журналисты,или это рекламный ход .У нас есть Ф 22,и о чудо они иногда летают lol
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: tralflot1832
      .У нас есть Ф 22,и о чудо они иногда летают

      Недавно жаловались, что наши Медведи им ресурс жгут... а тут просто так гоняют ))
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 10:03
    +5
    F-22 в минувшее воскресенье были подняты в воздух над Гавайями в связи с «возможным очередным появлением НЛО».

    Они уже здесь...)))
    1. Torins
      Torins Сегодня, 10:16
      +7
      Не здесь, а везде laughing
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:20
      +1
      Петров и Баширов в отпуске на пляже фрисби запускали. По привычке всякой электронной дряни в корпус напихали, вот эта фрисбя и шибко полетала. Ничего особенного.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:22
      +2
      Цитата: фигвам
      Они уже здесь...)))

      Ведь нельзя же! — год подряд
      То тарелками пугают —
      Дескать, подлые, летают,
      То у вас собаки лают,
      То руины говорят!
  3. Torins
    Torins Сегодня, 10:15
    +1
    Внезапная проверка боеготовности вне рамок каких либо учений?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: Torins
      Внезапная проверка боеготовности вне рамок каких либо учений?

      Да нет! НЛО однозначно! А американцы испугались, что "тарелочка" Байдена похитят. И хоть у них сейчас АБАЛДЕННАЯ толерантность, но все таки идти в подчинение чернокожей "дамы" неохота.
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:16
    +3
    Японцы вернулись ?)
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:28
    -1
    Наш ТОФ масштабные учения проводил в дальней зоне. Хотя это было 8 июня. what
  6. Альф
    Альф Сегодня, 10:56
    -2
    Раз взлетели, значит, надо. Чего шум-то на пустом месте поднимать ? Анонимный автор, что писать не о чем, но очень хочется ?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    Взлетело 2 самолета, затем третий и это насторожило СМИ? Потому что с базы Пёрл-Харбор, которая наверное уже генетически сидит в голове американцев? Самый шустрый журналист объяснил произошедшее просто и доходчиво
    в связи с «возможным очередным появлением НЛО»
    Спите спокойно.
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 11:10
    +1
    Вот не понимаю, какой смысл гоняться за НЛО, если оно не только может удрать от самого современного истребителя, а вообще исчезнуть?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:35
      +1
      Перед тем как исчезнуть,НЛОшник показал пилотам Ф 22 непреличный жест от локтя! bully
  9. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 12:18
    0
    Взлетели 2 фу-22, потом третий самолёт. То ли фу-22, то ли КС-130... Их так легко спутать... И по размеру и по радиосигнатуре. laughing