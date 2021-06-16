Военное обозрение
Войти Регистрация

Россия активировала станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму

33
Россия активировала станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму

Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе с Украиной переводят в активный режим для предотвращения возможных провокаций перед саммитом в Женеве.


По имеющимся данным, все станции РЭБ, расположенные на границе с Украиной переведены в активный режим в преддверии встречи президентов США и России. Сделано это для предотвращения возможных провокаций украинской стороны в воздушном пространстве России с помощью беспилотников.

Как заявил источник в силовых структурах Крыма, слова которого приводит РИА Новости, все украинские беспилотники, движущиеся в сторону границы для входа в российское воздушное пространство, будут принудительно посажены или развернуты в обратную сторону.

(...) проводится активизация станций РЭБ. (...) будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону

- заявил представитель силового ведомства.

Ранее в правительстве Крыма заявили, что Украина может пойти на любую провокацию, чтобы сорвать повестку переговоров России и США, тем самым перетянув внимание на себя. Как один из вариантов предполагается инцидент со сбитыми украинскими беспилотниками. В связи с этим было принято решение об использовании станций РЭБ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:38
    +3
    или перехватим управление и развернем его в обратную сторону
    Долго еще будем в вежливость играть когда на нас плюют?
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 10:43
      +6
      Вчера пара Ту-160 над Балтикой Байдена встречали., ни одно прибалтийское государство не пострадало.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 10:57
        +3
        Цитата: фигвам
        Вчера пара Ту-160 над Балтикой Байдена встречали., ни одно прибалтийское государство не пострадало.

        Да ладно... даже о поруганной чести воздушного пространства не заявили? Прямо чудеса... ))
      2. hydrox
        hydrox Сегодня, 11:03
        0
        Цитата: фигвам
        Вчера пара Ту-160 над Балтикой Байдена встречали., ни одно прибалтийское государство не пострадало.

        Это пока не пострадало!
        Но жаль, что Бидон их не видал, а то, глядишь, и в ящик сыграл бы - одной мелкой занозой стало бы меньше. sad
      3. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 11:50
        +1
        Когда садишься за стол переговоров с ковбоем, то к доброму слову и предложениям необходимо иметь заряженный револьвер, очень помогает и успокаивает оппонентов.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 10:43
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Долго еще будем в вежливость играть ...?

      Пока силёнок не хватает самим устанавливать правила игры, придется играть по чужим.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:44
        +8
        Пока силёнок не хватает
        А ну да, там же сильнейшая армия Европы, простите забыл))
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 10:46
          0
          Цитата: Trapp1st
          А ну да, там же сильнейшая армия Европы, простите забыл

          А про американ, англов и прочее НАТО тоже забыли?
          Всё это украинскоя хамство, оно же не просто так, оно лишь провокация.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 10:47
            +4
            про американ, англов ипрочее НАТО тоже забыли?
            Они спят и видят умереть за Украину...?
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 10:49
              +1
              Цитата: Trapp1st
              умереть за Украину...?

              Нет конечно.
              Но если при случае украина умрет за них, да так, чтоб и нас зацепило - это они очень рады будут.
              Собстно, к этому они и ведут.
              Главное, чтоб мы не повелись.
              1. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 10:49
                0
                Главное, чтоб мы не повелись.
                Получим позор и войну.
                1. Пиджак в запасе
                  Пиджак в запасе Сегодня, 10:53
                  0
                  Цитата: Trapp1st
                  Получим позор и войну.

                  Ну, позор мы и так получили по полной.
                  А большую войну пока нет,
                  Была песня такая "хотят ли русские войны", послушайте.
                  Ещё лучше послушайте тех, кто войну пережил.
                  У меня вот родители 30х годов рождения, в войну уже вполне себе взрослые были ( во всяком случае работали наравне со взрослыми), они много чего рассказывали. И главная мысль всегда была одна - лишь бы не было войны, а остальное пройдет.
                  1. Гиперион
                    Гиперион Сегодня, 11:40
                    +2
                    Цитата: Пиджак в запасе
                    У меня вот родители 30х годов рождения, в войну уже вполне себе взрослые были ( во всяком случае работали наравне со взрослыми), они много чего рассказывали. И главная мысль всегда была одна - лишь бы не было войны

                    Какой контраст по сравнению с современными воплями "можем повторить"... Поистине: война сладка только для тех, кто на ней не бывал.
                    1. Гражданский
                      Гражданский Сегодня, 12:05
                      0
                      Цитата: Гиперион
                      Какой контраст по сравнению с современными воплями "можем повторить"... Поистине: война сладка только для тех, кто на ней не бывал.

                      Так те кто развязывает войны сам на нее, как правило, не ходит. Да и имущество с детьми в Лондоне.
              2. 30 вис
                30 вис Сегодня, 11:22
                +1
                Цитата: Пиджак в запасе
                Главное, чтоб мы не повелись.

                Это , как босота подсылала мелкого главнюка ( без буквы Л) тот прыгал перед старшеклассниками , а за углом стояли отморозки .
    3. Гуру
      Гуру Сегодня, 10:44
      0
      Долго еще будем в вежливость играть когда на нас плюют?
      Не корректное замечание. Сказано же-
      будут принудительно посажены или развернуты в обратную сторону.

      И в преть -Не нужно статью перевирать , про перехват управления в статье ни слова нет.
    4. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:59
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Долго еще будем в вежливость играть когда на нас плюют?

      Да Вы что... их же кормить придется )))
    5. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 11:03
      +1
      "СПОКОЙСТВИЕ, только СПОКОЙСТВИЕ! Через 24 часа ситуация будет абсолютно другой, а на каждый ядовитый плевок всегда найдётся противоядие, чем и занимается РЭБ.
    6. 210окв
      210окв Сегодня, 11:07
      0
      Насколько долго? Да это навсегда. То, что не сделали летом 2014..
    7. Maxxcc
      Maxxcc Сегодня, 11:32
      -5
      Фальстарт. Ещё никто ни куда не летит, а вы уже слюной весь экран забрызгали ))))).
  2. Avior
    Avior Сегодня, 10:48
    -1
    сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство

    вот и готовая провокация- нападение на беспилотник в украинском воздушном пространстве.
    А почему не после захода в Крым?
    Там на границе Крыма и материка- безжизненные солончаковые пустоши, никто не пострадает при падении.
    Как потом доказывать- куда летел?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:25
      +2
      Цитата: Avior
      Как потом доказывать- куда летел?

      А как доказать что свидобеспилотник Русские РЭБ посадили ?
      1. Torins
        Torins Сегодня, 11:45
        0
        Статью на ВО покажут lol
      2. MaikCG
        MaikCG Сегодня, 12:19
        0
        Солнце на востоке восходит, это Путин виноват(с)
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 10:49
    +3
    Украина закупила ударные дроны у Турции.
    Обещает применить их, в первую очередь против Донбасса. Соответственно, нужно "прощупать" их работу и подготовиться к перехвату управления или приземлению.

    Ведь у непризнанных республик, как и у Карабаха, нет эффективных средств борьбы с ударными дронами. И комплексы РЭБ/ПВО придется предоставлять России, иначе будет чувствительный ущерб...
    Поэтому, на мой взгляд, нужно держать на боевом дежурстве на своей территории некоторое количество средств противодействия для оперативной переброски, чтобы в кратчайшие сроки суметь обеспечить боевую устойчивость как корпусов народной милиции ДНР/ЛНР, так и своих вводимых сил.
  4. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 11:02
    +1
    Пора уже саму украину заглушить.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +2
    все станции РЭБ, расположенные на границе с Украиной переведены в активный режим
    А я считал, что на границе с Украиной если не все станции РЭБ,то дежурные всегда должны быть в активном состоянии. И не только РЭБ. От враждебной страны провокаций можно ждать ежедневно.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    0
    Украина может пойти на любую провокацию, чтобы сорвать повестку переговоров России и США,
    Вполне. укронацисты готовы на любые мерзости и провокации.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:31
    0
    ***
    РЭБотайте,братья...
    ***
  8. Runoway
    Runoway Сегодня, 11:37
    -3
    Можно мне схему мини-РЭБ от камер видеофиксации и триног на дорогах feel
    на 12В и радиусом 100м
  9. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:54
    0
    Дыма без огня не бывает !
    Не исключено , что есть информация .
    От этих всего можно ожидать .
  10. cniza
    cniza Сегодня, 11:56
    0
    все украинские беспилотники, движущиеся в сторону границы для входа в российское воздушное пространство, будут принудительно посажены или развернуты в обратную сторону.


    А зачем в обратную сторону?
  11. smaug78
    smaug78 Сегодня, 12:16
    0
    Бредоносная статья laughing