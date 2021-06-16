Россия активировала станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму

(...) проводится активизация станций РЭБ. (...) будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его "погасим" до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону

Российские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе с Украиной переводят в активный режим для предотвращения возможных провокаций перед саммитом в Женеве.По имеющимся данным, все станции РЭБ, расположенные на границе с Украиной переведены в активный режим в преддверии встречи президентов США и России. Сделано это для предотвращения возможных провокаций украинской стороны в воздушном пространстве России с помощью беспилотников.Как заявил источник в силовых структурах Крыма, слова которого приводит РИА Новости , все украинские беспилотники, движущиеся в сторону границы для входа в российское воздушное пространство, будут принудительно посажены или развернуты в обратную сторону.- заявил представитель силового ведомства.Ранее в правительстве Крыма заявили, что Украина может пойти на любую провокацию, чтобы сорвать повестку переговоров России и США, тем самым перетянув внимание на себя. Как один из вариантов предполагается инцидент со сбитыми украинскими беспилотниками. В связи с этим было принято решение об использовании станций РЭБ.