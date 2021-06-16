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На Украине представили опытный образец оптико-электронной станции слежения дальнего действия

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На проходящей в эти дни в Киеве военной выставке "Оружие и безопасность – 2021" среди новинок украинского военно-промышленного комплекса был представлен опытный образец оптико-электронной станции слежения дальнего действия "Джура Оптикум" производства ООО Научно-производственная корпорация "КЛИВЕР" из города Красный Луч Луганской области.


Новый комплекс предназначен для обнаружения целей, взятия их на сопровождение и передачи данных для поражения. Согласно заявлению разработчиков, комплекс работает как в обычном, так и в инфракрасном диапазонах, сопровождение цели производится в автоматическом и полуавтоматическом режимах или оператором. При этом комплекс может работать по воздушным, наземным и морским целям.

Как пишет украинская пресса, комплекс способен производить захват до 6 целей одновременно, если они находятся в поле зрения объектива.

(...)видимость целей телевизионным измерительным каналом ВК-1600 воздушной цели типа Миг-29 в диапазоне 0,6-0,9 мкм при МДВ равной 30 км: не менее 70 км, сопровождения цели тепловизионным (ТПВК) измерительным каналом в диапазоне 3-5 мкм с фокусом 500 мм и матрицей 640×512 элементов при МДВ равной 30 км до 200 км и более, диапазон измеряемых дальностей лазерным дальномером при длине волны 1,57 мкм для диффузных целей: до 25 км

- говорится на сайте "Кливера".

По планам разработчиков, данный комплекс можно использовать как в стационарном исполнении, например на вышках, так и в мобильном, устанавливая на самолеты, катера и корабли, а также автомобили.
Использованы фотографии:
https://mil.in.ua/
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10 комментариев
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 11:18
    -1
    Не, не вмер бандеростан. В бой рвутся.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:33
      +3
      Какой бандеростан? Я ничего не понимаю, но "Кливер" как и город Красный Луч, это сегодня ЛНР. Как это понимать? Что они делают в Киеве?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 11:46
        +2
        город Красный Луч, это сегодня ЛНР.

        Ага, у меня знакомый в Хрустальном жил.
        Кливер работает, сейчас основной заказ системы фильтрации воздуха от коронавируса по заказу администрации ЛНР.
        Посмотрел исходную статью. Фигня какая-то там и гендиректор другой (баба какая то) и сайт странный.
        Полазил по сайту Кливера ничего подобного не нашел.
        Да и не профилю им такие системы.
        https://kliver.ua/

        Откуда дровишки?
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: bk316

          Откуда дровишки?

  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:20
    +1
    В поля кукурузные хорошо ставить... за ворами присматривать ))
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:21
    +3
    Они там еще свой аналог нашего С70 выставили, тяжелый убпла с ракетами во внутреннем отсеке, только гроши дайте типа, завтра построим. ... negative negative
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:23
      +2
      Цитата: Бережливый
      только гроши дайте типа

      Съисть то он съист, та кто ж ему дасть...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    Самоутверждаются как могут. Главное для них, чтобы на западе не забыли о такой стране, как Украина. В последнее время слишком много причин появилось так думать.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:34
    0
    среди новинок украинского военно-промышленного комплекса был представлен опытный образец оптико-электронной станции слежения дальнего действия

    Что ни день, то что то новое рождается в не незалежной, хорошо хоть не пушка которая будет из за угла стрелять, как у Швейка (кулемет уже создали). С не терпением ждём, что ещё новенького подкинут.
  6. cniza
    cniza Сегодня, 11:54
    +1
    оптико-электронной станции слежения дальнего действия "Джура Оптикум" производства ООО Научно-производственная корпорация "КЛИВЕР" из города Красный Луч Луганской области.


    Это же ЛНР , какой Киев ? belay бред какой то ...