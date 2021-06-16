На Украине представили опытный образец оптико-электронной станции слежения дальнего действия

(...)видимость целей телевизионным измерительным каналом ВК-1600 воздушной цели типа Миг-29 в диапазоне 0,6-0,9 мкм при МДВ равной 30 км: не менее 70 км, сопровождения цели тепловизионным (ТПВК) измерительным каналом в диапазоне 3-5 мкм с фокусом 500 мм и матрицей 640×512 элементов при МДВ равной 30 км до 200 км и более, диапазон измеряемых дальностей лазерным дальномером при длине волны 1,57 мкм для диффузных целей: до 25 км

На проходящей в эти дни в Киеве военной выставке " Оружие и безопасность – 2021" среди новинок украинского военно-промышленного комплекса был представлен опытный образец оптико-электронной станции слежения дальнего действия "Джура Оптикум" производства ООО Научно-производственная корпорация "КЛИВЕР" из города Красный Луч Луганской области.Новый комплекс предназначен для обнаружения целей, взятия их на сопровождение и передачи данных для поражения. Согласно заявлению разработчиков, комплекс работает как в обычном, так и в инфракрасном диапазонах, сопровождение цели производится в автоматическом и полуавтоматическом режимах или оператором. При этом комплекс может работать по воздушным, наземным и морским целям.Как пишет украинская пресса, комплекс способен производить захват до 6 целей одновременно, если они находятся в поле зрения объектива.- говорится на сайте "Кливера".По планам разработчиков, данный комплекс можно использовать как в стационарном исполнении, например на вышках, так и в мобильном, устанавливая на самолеты, катера и корабли, а также автомобили.