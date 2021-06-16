Нескольких немецких солдат отозвали из Литвы за проявления антисемитизма и домогательства

На территории прибалтийских республик, в том числе и в Литве, проходят службу военнослужащие из стран НАТО. Среди них – солдаты и офицеры бундесвера ФРГ. Недавно четыре солдата немецкой армии были отозваны на родину. Причина – вечеринка, состоявшаяся в конце апреля 2021 года.Несколько немецких солдат устроили праздник. Во время вечеринки, проходившей в отеле, немцы, очевидно перебрав со спиртным, распевали нацистские песни. Кроме того, как сообщает издание Das Ertse, стало известно и о фактах домогательств.Когда о поведении солдат проинформировали командование бундесвера, их было решено срочно забрать из Литвы. Военнослужащих отозвали на родину, в их отношении проводится проверка. В бундестаге действиям немецких солдат уже дали негативную оценку. Так, депутат Александр Мюллер заявил, что военнослужащих нужно наказать, так как их действиям не может быть оправдания.Но пьяные нацистские песнопения – настоящие цветочки по сравнению с тем, как могут вести себя американские солдаты. Например, жители японской Окинавы на протяжении многих десятилетий испытывают на себе все прелести соседства с американскими военнослужащими, которые не гнушаются откровенным криминалом в отношении мирного населения. Не раз они становились фигурантами скандалов, после которых вновь раздавались голоса о необходимости вывода американских войск из Японии. Но все эти разговоры о выводе дальше слов не заходят, что демонстрирует японскую несамостоятельность в принятии решений.