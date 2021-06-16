Военное обозрение
Войти Регистрация

Нескольких немецких солдат отозвали из Литвы за проявления антисемитизма и домогательства

32

На территории прибалтийских республик, в том числе и в Литве, проходят службу военнослужащие из стран НАТО. Среди них – солдаты и офицеры бундесвера ФРГ. Недавно четыре солдата немецкой армии были отозваны на родину. Причина – вечеринка, состоявшаяся в конце апреля 2021 года.


Несколько немецких солдат устроили праздник. Во время вечеринки, проходившей в отеле, немцы, очевидно перебрав со спиртным, распевали нацистские песни. Кроме того, как сообщает издание Das Ertse, стало известно и о фактах домогательств.

Когда о поведении солдат проинформировали командование бундесвера, их было решено срочно забрать из Литвы. Военнослужащих отозвали на родину, в их отношении проводится проверка. В бундестаге действиям немецких солдат уже дали негативную оценку. Так, депутат Александр Мюллер заявил, что военнослужащих нужно наказать, так как их действиям не может быть оправдания.

Но пьяные нацистские песнопения – настоящие цветочки по сравнению с тем, как могут вести себя американские солдаты. Например, жители японской Окинавы на протяжении многих десятилетий испытывают на себе все прелести соседства с американскими военнослужащими, которые не гнушаются откровенным криминалом в отношении мирного населения. Не раз они становились фигурантами скандалов, после которых вновь раздавались голоса о необходимости вывода американских войск из Японии. Но все эти разговоры о выводе дальше слов не заходят, что демонстрирует японскую несамостоятельность в принятии решений.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:22
    +7
    распевали нацистские песни. Кроме того, как сообщает издание Das Ertse, стало известно и о фактах домогательств.
    Ну вот, а то некоторые формовчане переживали за "необузданную толерантность" в бундесвере, типо немы уже не те )).
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:39
      +3
      Не указано, до кого именно домогались. Сами мы должны догадываться?
      1. lucul
        lucul Сегодня, 12:49
        +4
        Не указано, до кого именно домогались. Сами мы должны догадываться?

        Как до кого ? До женского пола же ))))
        Домогались бы до мужского пола - их никто бы и не выгнал из страны ))))
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Trapp1st
      распевали нацистские песни. Кроме того, как сообщает издание Das Ertse, стало известно и о фактах домогательств.
      Ну вот, а то некоторые формовчане переживали за "необузданную толерантность" в бундесвере, типо немы уже не те )).

      Новость не о чем таком, чтобы не было известно "цивилизованному миру".
      Не нравится, что солдаты бундесвера пьют и поют нацистские песни, ну так начните их водить по музеям и выставочных залам, сводите на места массовых захоронений советских граждан,погибших от рук их дедов и литовских нацистов, прочитайте им лекции о том как их предки не раз огребали от русских и прочее о "прелестях" любой войны, может тогда и поутихнут.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:45
      0
      Видимо гены дают знать - "Матка, млеко, курка, яйко... Шнель, шнель."
      1. lucul
        lucul Сегодня, 12:50
        0
        Видимо гены дают знать - "Матка, млеко, курка, яйко... Шнель, шнель."

        Ну так у трибалтов можно же ))))
        Эти же по шее не дадут )))
    4. Страж стен
      Страж стен Сегодня, 12:52
      -2
      Ну да , их -шпион , наш-разведчик. А как Насчёт российского военнослужащего 102 базы в Армении Валерия Пермякова , убившего в Армении семь членов армянской семьи Аветисян (включая двухлетнего ребёнка и шестимесячного младенца), произошедшее 12 января 2015 года в городе Гюмри? Очень избирательная память у автора статьи, я бы даже сказал «двойные стандарты»
      1. Дмитрий_7
        Дмитрий_7 Сегодня, 13:56
        +2
        Нелюди есть везде. К сожалению.
        Пермяков безусловно заслуживает высшей меры - ни один нормальный человек с этим спорить не будет.
        "Но есть одно, но...."
        Соотнесите количество "беспредела" военнослужащих ВС РФ к количеству "беспредела" военнослужащих США+НАТО. Статистика вещь упрямая.
        Или продолжите про "двойные стандарты" рассуждать?
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:34
          -1
          Цитата: Дмитрий_7
          Соотнесите количество "беспредела" военнослужащих ВС РФ к количеству "беспредела" военнослужащих США+НАТО.

          Посидели, под пиво песни поорали, официантку по заднице разок шлёпнули - это тоже относится к категории "беспредел"?
        2. Страж стен
          Страж стен Сегодня, 14:41
          0
          Назовите мне хоть один подобный случай в исполнении американского военослужащего за границей(7 трупов, включая 2 грудничков)
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:23
    0
    За всё надо платить!
  3. Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Сегодня, 12:23
    0
    Кто платит тот и танцует
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:26
    0
    Домогательств до кого,до официантки или до бармена,почувствуйте разницу.Немцев можно отзывать,англичан с американцами не в коем случае.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:30
    +4
    Ничего. Пусть почувствуют какова она настоящая оккупация. А то трындят из каждого утюга про советскую "оккупацию" неблагодарный сброд.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:31
    0
    Подумаешь, песни поют! Они же не начали у литовцев отжимать территории wassat
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:31
      -2
      Цитата: Бережливый
      Подумаешь, песни поют! Они же не начали у литовцев отжимать территории wassat

      Пусть терпят. Иначе будут слушать хор Александрова И ни антисемитизма, ни домогательств. laughing
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:31
    0
    Я уже сегодня писал ,но повторюсь :
    Политика Запада и особенно американская руководствуется торговыми базарными принципами — прав тот, кто больше заплатит.
    ..... и не хрен жаловаться гражданам Литвы ,надо было экономику строить ,а не ложиться под Запад !
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:38
      0
      Легко сказать строить. А кто им позволит? Их задача лежать под Западом и не рыпаться.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:06
      0
      Она у них построена (экономика),Сравните их ВВП на душу населения.К власти приходят только те политики у Прибалтийских Тигров которые угодны англосаксам.
  8. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 12:33
    +7
    Кратко о японской политике : "Америка - друг! Херосима и Нагасаки, ну бывает. Американская база на целый остров - это защитники, ну насилуют иногда японок, бывает. Фукусима - засрали пол острова и океана, ну бывает. Русские - враги. Отдайте острова, мы на них сделаем ещё одну базу сша и залезем в охотское море."
    1. Комментарий был удален.
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:33
    +1
    Обычно под "домогательствами" в странах Запада подразумеваются банальные проявления гетеросексуальности. Речь не идёт о сексуальном насилии в нашем понимании.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:44
      -1
      Цитата: Roma-1977
      Обычно под "домогательствами" в странах Запада подразумеваются банальные проявления гетеросексуальности. Речь не идёт о сексуальном насилии в нашем понимании.

      это понятно. В заголовке ещё обвинение в антисемитизме - ну а евреям-то поющие немцы чем не угодили??
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 13:08
        0
        ну а евреям-то поющие немцы чем не угодили??

        Кричали "ж........ м...." на ломаном русском, а не по-тевтонски...
  10. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:35
    0
    Цитата: Trapp1st
    распевали нацистские песни. Кроме того, как сообщает издание Das Ertse, стало известно и о фактах домогательств.
    Ну вот, а то некоторые формовчане переживали за "необузданную толерантность" в бундесвере, типо немы уже не те )).

    Немцы-то как раз те! Те самые...
    Нацистские песни в Литве не под запретом, там легионеры СС маршируют.
    Так что чистка в рядах - инициатива самого Бундесвера. И это правильно, что наказывают за нацизм.

    А вот попробовали бы кто советские песни попеть... В этой Литве бы как раскудахтались!
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: RealPilot
      Нацистские песни в Литве не под запретом, там легионеры СС маршируют.

      Литовский легион СС создан не был, несмотря на попытку. Откуда там легионеры?
  11. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:39
    -1
    Во время вечеринки, проходившей в отеле, немцы, очевидно перебрав со спиртным, распевали нацистские песни.

    winked
    Полагаю, для неискушённого уха литовской горничной любая хоровая песня на немецком языке - нацЫстская.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:15
      0
      Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
      Полагаю, для неискушённого уха литовской горничной любая хоровая песня на немецком языке - нацЫстская.

      Дык... те же Alte Kameraden и Königgrätz March регулярно считают нацистскими маршами. smile
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:21
        -1
        Цитата: Alexey RA
        Дык... те же Alte Kameraden и Königgrätz March регулярно считают нацистскими маршами

        У меня на рингтоне Heraus zum Kampf, ihr Knechte der Maschinen. Забавно наблюдать ступор непосвящённых - не знают, как к этому относиться. laughing
  12. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:55
    0
    Из статьи непонятно, в чём был антисемитизм?
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: sabakina
      Из статьи непонятно, в чём был антисемитизм?

      да из "статьи" вообще ничего не понятно. Обычный пропагандистский слон из мухи.
  13. sub307
    sub307 Сегодня, 13:48
    -1
    Вместо 4-х получат 40 "крутых бойцов" для "защиты от Русской агрессии". Да, и привыкнуть пра уже - "голову пониже, задницу повыше..."
  14. xASPIDx
    xASPIDx Сегодня, 14:34
    0
    laughing я не удивлен