Вторая партия УБС EMB-314E (А-29) Super Tucano начала трансатлантический перелёт в Туркменистан

Вторая партия бразильских турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano отправлена туркменским ВВС. Как сообщает журнал Revista Forca Aerea, три самолета начали перелет в Туркменистан 14 июня.По данным издания, три Super Tucano 14 июня вылетели с аэродрома предприятия в Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу) для трансатлантического перелета в Туркменистан. Подробности не приводятся, упоминается, что перелет будет проходить с промежуточными посадками. Кроме трех самолетов для ВВС Туркменистана в группу входит самолет-демонстратор Super Tucano PT-ZTU. О его месте назначения сведений нет.Так же как и первая партия, самолеты второй партии имеют стандартную для ВВС Туркменистана окраску, маркировка с военной принадлежностью прикрыта и нанесены знаки временной бразильской регистрации.Первая пара УБС Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano отправилась в Туркменистан в начале этого месяца. Они были замечены на Мальте во время промежуточной посадки в аэропорту Лука. Официальной информации о прибытии самолетов в Туркменистан нет, поскольку Ашгабад уже традиционно закрывает всю информацию о состоянии вооруженных сил страны.По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano, однако официального подтверждения этой информации нет. Слухи о заказе бразильских самолетов туркменами появились после того, как в 2019 году Super Tucano был впервые продемонстрирован в Туркмении во время "внезапной проверки боеготовности", организованной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.