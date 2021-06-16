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Вторая партия УБС EMB-314E (А-29) Super Tucano начала трансатлантический перелёт в Туркменистан

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Вторая партия бразильских турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano отправлена туркменским ВВС. Как сообщает журнал Revista Forca Aerea, три самолета начали перелет в Туркменистан 14 июня.


По данным издания, три Super Tucano 14 июня вылетели с аэродрома предприятия в Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу) для трансатлантического перелета в Туркменистан. Подробности не приводятся, упоминается, что перелет будет проходить с промежуточными посадками. Кроме трех самолетов для ВВС Туркменистана в группу входит самолет-демонстратор Super Tucano PT-ZTU. О его месте назначения сведений нет.

Так же как и первая партия, самолеты второй партии имеют стандартную для ВВС Туркменистана окраску, маркировка с военной принадлежностью прикрыта и нанесены знаки временной бразильской регистрации.

Первая пара УБС Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano отправилась в Туркменистан в начале этого месяца. Они были замечены на Мальте во время промежуточной посадки в аэропорту Лука. Официальной информации о прибытии самолетов в Туркменистан нет, поскольку Ашгабад уже традиционно закрывает всю информацию о состоянии вооруженных сил страны.

По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano, однако официального подтверждения этой информации нет. Слухи о заказе бразильских самолетов туркменами появились после того, как в 2019 году Super Tucano был впервые продемонстрирован в Туркмении во время "внезапной проверки боеготовности", организованной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/RFA_digital
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8 комментариев
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  1. ПиК
    ПиК Сегодня, 11:58
    0
    По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano


    Одного не пойму - какой смысл ререгонять самолёты своим ходом на такое растояние через пол мира , с помежуточными посадками , вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда в Туркмению ?
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: ПиК
      По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano


      Одного не пойму - какой смысл ререгонять самолёты своим ходом на такое растояние через пол мира , с помежуточными посадками , вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда ?


      Портовая инфраструктура Туркмении ждет-не дождется прибытия кораблей с Бразилии ???
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 12:06
        0
        Цитата: SovAr238A
        Портовая инфраструктура Туркмении ждет-не дождется прибытия кораблей с Бразилии ???


        Поумничать решили , не задумываясь о написанном ?

        Цитата: ПиК
        вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда в Туркмению ?
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 12:07
          0
          Цитата: ПиК
          Цитата: SovAr238A
          Портовая инфраструктура Туркмении ждет-не дождется прибытия кораблей с Бразилии ???


          Поумничать решили , не задумываясь о написанном ?

          Цитата: ПиК
          вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда в Туркмению ?


          Что то мне кажется, что первоначально написанный вами текст изначально был другой :)))
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 12:12
            -1
            Цитата: SovAr238A
            Что то мне кажется, что первоначально написанный вами текст изначально был другой :)))

            Совсем чуть другой , не меняющей смысла содержания и смысловой направленности сообщения.

            Сравним ?

            Изначальный текст :

            Цитата: ПиК
            Одного не пойму - какой смысл ререгонять самолёты своим ходом на такое растояние через пол мира , с помежуточными посадками , вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда ?


            Изменённый (отредактированный) текст :

            Цитата: ПиК
            Одного не пойму - какой смысл ререгонять самолёты своим ходом на такое растояние через пол мира , с помежуточными посадками , вместо того , чтобы доставить их до ближайшего доступного порта и перегнать оттуда в Туркмению ?
    2. Avis
      Avis Сегодня, 12:14
      +1
      Инструктора налёт гребут. :)
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 12:19
        0
        Цитата: Avis
        Инструктора налёт гребут. :)


        Возможно ,но для меня , повторюсь , не понятен такой способ транспортировки этих , в общем-то маленьких самолётов.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:19
      0
      Эта фишка бразильцев. Они всегда стараются перегонять самолеты своим ходом. Типа дополнительная демонстрация возможностей.

      31 августа 2020 года все шесть заказанных ВВС Филиппин в Бразилии учебно-тренировочных самолетов ЕМВ-314 (A-29) Super Tucano (регистрационные номера PT-ZZU, PT-ZZS, PT-ZZN, PT-ZZQ, PT-ZZO и PT-ZZM) вылетели на родину.
      Самолеты вылетели на Филиппины с архипелага вулканического происхождения Фернанду-ди-Норонья, расположенного примерно в 350 километрах от северо-восточного побережья Бразилии.