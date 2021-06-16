«Бе-200 используется в очень сложных ситуациях»: в Греции хвалят российские самолёты-амфибии, но закупаются на Западе

Главный пожарный самолёт Греции

Последний из них прибывает в Грецию в пятницу [18 июня, неясно – в рамках аренды или ставшей традиционной помощи], это российский «зверь» Берриев, самолёт-амфибия, который может перевозить 12 тонн воды или пены и будет использоваться в очень сложных ситуациях для тушения пожаров, так как он обладает способностью постепенного снижения и работает на фронте не менее километра.

CL-515

Виновник провалов Бе-200

Масштабные пожары в Греции, сопровождавшиеся гибелью десятков людей, уже давно приняли сезонный характер. В качестве основной причины бедствия называется разведение огня в сельской местности.Как сообщает издание «Πτήση & Διάστημα», на фоне ухудшения ситуации в этой области в министерстве гражданской обороны объявили о прекращении лизинга и начале закупок пожарных самолётов в рамках программы AIGIS на общую сумму в 1,76 млрд евро. Всего предполагается приобретение 44 машин данного типа до 2030 года.Как ожидается, средства, которые освободятся после отказа от лизинга, в течение 9 лет компенсируют затраты на обновление парка. Уже обсуждается закупка конкретных типов самолётов, таких как «новых современных Can-CL-515 [8 единиц], которые заменят собой старый CL-215, а CL-415 будет модернизирован». После лизинга в этом году шести Air-Tractor предлагается приобрести 36 новых машин данного типа [возможно, сельскохозяйственных AT-802]. Таким образом, квота на 44 пожарных самолёта уже примерно распределена.При этом в указанном министерстве особые надежды при тушении пожаров возлагают на российский Бе-200:Несмотря на столь хвалебные отзывы, изучается приобретение совершенно других вариантов – пожарных амфибий CL-515 от канадской фирмы Viking Air и сельскохозяйственных AT-802 от американской компании Air-Tractor. Возможно, что российскому Бе-200 опять «подрезает крылья» Украина: он оснащён двигателями Д-436, которые производятся в «незалежной». Учитывая перманентное желание Киева насолить Москве, можно даже не ждать поставки данных силовых установок. Тем более, что речь идёт о создании конкуренции для «западных партнёров» Украины, которые крепко удерживают руководство соседней страны в своих руках.Ранее Россия уже упустила один из «лакомых кусков» мирового рынка – в 2019 году Индонезия стала первым заказчиком канадских CL-515. Следует ожидать и новых провалов – Китай активно предлагает зарубежным покупателям амфибию AG600 Jiaolong. Единственной возможностью Бе-200 удержаться на мировом рынке является форсирование разработки и адаптации к самолёту отечественного двигателя ПД-10.