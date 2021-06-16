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«Бе-200 используется в очень сложных ситуациях»: в Греции хвалят российские самолёты-амфибии, но закупаются на Западе

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«Бе-200 используется в очень сложных ситуациях»: в Греции хвалят российские самолёты-амфибии, но закупаются на Западе

Масштабные пожары в Греции, сопровождавшиеся гибелью десятков людей, уже давно приняли сезонный характер. В качестве основной причины бедствия называется разведение огня в сельской местности.


Главный пожарный самолёт Греции


Как сообщает издание «Πτήση & Διάστημα», на фоне ухудшения ситуации в этой области в министерстве гражданской обороны объявили о прекращении лизинга и начале закупок пожарных самолётов в рамках программы AIGIS на общую сумму в 1,76 млрд евро. Всего предполагается приобретение 44 машин данного типа до 2030 года.

Как ожидается, средства, которые освободятся после отказа от лизинга, в течение 9 лет компенсируют затраты на обновление парка. Уже обсуждается закупка конкретных типов самолётов, таких как «новых современных Can-CL-515 [8 единиц], которые заменят собой старый CL-215, а CL-415 будет модернизирован». После лизинга в этом году шести Air-Tractor предлагается приобрести 36 новых машин данного типа [возможно, сельскохозяйственных AT-802]. Таким образом, квота на 44 пожарных самолёта уже примерно распределена.

При этом в указанном министерстве особые надежды при тушении пожаров возлагают на российский Бе-200:

Последний из них прибывает в Грецию в пятницу [18 июня, неясно – в рамках аренды или ставшей традиционной помощи], это российский «зверь» Берриев, самолёт-амфибия, который может перевозить 12 тонн воды или пены и будет использоваться в очень сложных ситуациях для тушения пожаров, так как он обладает способностью постепенного снижения и работает на фронте не менее километра.



CL-515


Виновник провалов Бе-200


Несмотря на столь хвалебные отзывы, изучается приобретение совершенно других вариантов – пожарных амфибий CL-515 от канадской фирмы Viking Air и сельскохозяйственных AT-802 от американской компании Air-Tractor. Возможно, что российскому Бе-200 опять «подрезает крылья» Украина: он оснащён двигателями Д-436, которые производятся в «незалежной». Учитывая перманентное желание Киева насолить Москве, можно даже не ждать поставки данных силовых установок. Тем более, что речь идёт о создании конкуренции для «западных партнёров» Украины, которые крепко удерживают руководство соседней страны в своих руках.

Ранее Россия уже упустила один из «лакомых кусков» мирового рынка – в 2019 году Индонезия стала первым заказчиком канадских CL-515. Следует ожидать и новых провалов – Китай активно предлагает зарубежным покупателям амфибию AG600 Jiaolong. Единственной возможностью Бе-200 удержаться на мировом рынке является форсирование разработки и адаптации к самолёту отечественного двигателя ПД-10.

Использованы фотографии:
Сайт компании Viking Air
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19 комментариев
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  1. Klingon
    Klingon Сегодня, 12:48
    +3
    йОКРСП!, ну значит адаптировать надо хоть напильником чтобы не отстать от конкурентов, ведь отличная амфибия! Но нет , мы дооолго раскачиваемся благодаря д'эффективным манагерам
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:54
      +3
      В свете вчерашней информации о выделении 800 млрд. руб. на космическую группировку "Сфера", хотелось бы всё-таки чтобы правительство России нашло максимально нужные средства на развитие двигателестроительной отрасли в России. Смотришь на пожары нынешнего года в России и картинка нам показывает только вертолёты и ИЛы, а где же БЕшки.
      1. loki565
        loki565 Сегодня, 13:05
        +5
        Смотришь на пожары нынешнего года в России и картинка нам показывает только вертолёты и ИЛы, а где же БЕшки.

        Работают БЕшки, если вам не показывают, это еще не значит что их нет)))
        1. кредо
          кредо Сегодня, 13:27
          +2
          Может быть, может быть, только сколько их там, если леса горят месяцами.
  2. ALARI
    ALARI Сегодня, 12:54
    +4
    Автор расход керосина турбовинтового двигателя и реактивного, стоимость и простоту обслуживания в студию и все станет ясно. Я сейчас просто не говорю что у нас для Б-200 движков нет.
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 13:26
      +2
      Тут напрямую сравнить не честно будет разница во взлётной массе почти 2 раза. hi
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 13:45
        +2
        Можно конечно сравнить еще стоимость часа эксплуатации, стоимость доставки 1т воды на 1 заправке, ресурс двигателей, стоимость машины, доступность зап частей, легкость пилотирования, качество взлетной полосы, но отсутствие доступных массовых двигателей делает Бе-200 не конкурентоспособным.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:58
    +2
    Товарищ Сталин не зря говорил - своё иметь надо! 30 лет со дня распила Союза прошло, а высокоэффективные собственники с манагерами отечественными движками так и не озаботились.. Зато как коммуняк хаять - это мы запросто.. Они, вишь, паразиты, одно галошное производство нам в наследство оставили. Тьфу.

    Правильно внучка Леонида Ильича сказала - вы даже покрасить не можете то, что мой дед построил..

    За такое - массово лоб зелёнкой мазать надо, ибо что это, как не натуральнейшая диверсия против Родины?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:19
      +2
      Цитата: paul3390
      Товарищ Сталин не зря говорил...

      Сколько можно кивать на Сталина? Нужно жить сегодняшним днем и понимать, чем социализм отличается от нашего дикого капитализма. Возврата к временам Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича уже не будет. Некому их вернуть. Такие люди рождаются раз в 300 лет. Все эти "радетили за народное счастье", дающие интервью на экранах ТВ и строчащие свои "умные идеи" в "мордокнигах", не более чем балаболы, стремящиеся к власти..
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:23
        -2
        То есть - уроки истории и опыт предков - не для нас, я правильно понимаю?

        Насчёт нету - вопрос спорный. Может - мы их просто пока не видим? Много ли людей знало о существовании некоего Джугашвили скажем в 1913-м? А потом рррраз - и шарахнуло. Трудные времена всегда сами порождают великих лидеров.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:25
          0
          Цитата: paul3390
          Насчёт нету - вопрос спорный. Может - мы их просто пока не видим?

          Ну, подождите еще лет 300, может и увидите. Пока же даже намека нет на их существование.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 13:36
            0
            подождите еще лет 300

            Благодарствую за пожелания долголетия. Но судя по происходящему - такое ощущение что ждать таки придётся гораздо меньше. Если всё и дальше так пойдёт - увидим ещё при нашей жизни.
            1. Piramidon
              Piramidon Сегодня, 13:48
              -1
              Цитата: paul3390
              Если всё и дальше так пойдёт - увидим ещё при нашей жизни.

              Как писал В.С. Высоцкий - "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 14:03
                +1
                А их много и не надо. Вместе с Фиделем - высадилось 80 человек. Впоследствии он говорил, что наверное - обошёлся бы и десятью..

                Большевиков в начале 17-го на всю Россию было не больше 20 тыщ. Так что..
                1. Piramidon
                  Piramidon Сегодня, 14:27
                  0
                  Цитата: paul3390
                  А их много и не надо. Вместе с Фиделем - высадилось 80 человек. Впоследствии он говорил, что наверное - обошёлся бы и десятью..

                  Большевиков в начале 17-го на всю Россию было не больше 20 тыщ. Так что..

                  20 человек - это приложение. Где у нас Фидель?

                  Все большевики тогда обитали в "женевах" и в "ниццах".
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:44
          +1
          Цитата: paul3390
          А потом рррраз - и шарахнуло. Трудные времена всегда сами порождают великих лидеров.

          Ну что же, придётся ждать, такова наша доля.
  4. Tаптыжка 2
    Tаптыжка 2 Сегодня, 13:21
    -1
    Бурятия неофициальная не хвалят,ПОКАЗУХА,скинули мимо а в яндексе написано в цель и херои награждены за про/непрофиАНАЛизм am
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:21
    0
    Виновник провалов Бе-200
    Проблема таковых найти??? А зачем, что б пальчиком пригрозить ....
  6. KCA
    KCA Сегодня, 14:04
    0
    А где-же адаптация к SaM146? Лет 5 о ней говорят