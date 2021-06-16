Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкая разведка: Иран стремится создать ядерное оружия «с помощью Германии»

15

Федеральное управление по охране конституции Германии (немецкая разведка) опубликовало вчера доклад, где подробно описываются угрозы безопасности, с которыми столкнулась ФРГ в 2020 году. Помимо прочего, в ведомстве обеспокоены тем, что Иран стремится создать ядерное оружие с помощью Германии.


Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

В докладе говорится о стремлении Ирана заполучить западные технологии для своей программы создания ядерного оружия, его настойчивых попытках обеспечить себя материалами для ракетной программы и других действиях Тегерана. В общей сложности документ состоит из 420 страниц.

В 2020 году усилились признаки попыток Исламской Республики осуществить закупки, имеющие отношение к ядерной программе. Однако нарушение СВПД в этих случаях установить не удалось.

- говорится в докладе.

Израильское издание отмечает, что выводы, сделанные немецкой разведкой, противоречат сами себе. С одной стороны, там утверждается, что Тегеран в 2020 году занимался в Европе незаконным поиском технологий создания ядерного оружия. Но, в то же время, эти попытки не являются нарушением ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий.

В отчете также говорится о резком увеличении в Германии числа активно действующих членов и сторонников организаций ХАМАС и «Хезболла», признанных во многих странах Европы террористическими.

Хорошо, что в прошлом году немцы объявили «Хезболлу» вне закона, несмотря на бездействие ЕС. У германского правительства теперь есть больше законных инструментов, чтобы закрыть «Хезболлу» и арестовать ее сторонников.

- написал ранее в своей странице в Twitter бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.

При этом почему-то не обсуждается вопрос отсутствия у Германии собственного ядерного оружия.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/UnitedAgainstNuclearIran
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    +2
    А что сейчас на западе легко купить технологию производства ядреной бомбы.Первоисточник наверно фейк,фейковый? fool
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:33
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А что сейчас на западе легко купить технологию производства ядреной бомбы.Первоисточник наверно фейк,фейковый? fool

      Может быть немецкая разведка публикацией такого странного доклада пыталась поднять свой престиж, объём финансирования на будущий год и просто напомнить о себе, чтобы не забывали.

      Ну а для евреев персы как красная тряпка, поэтому они так реагируют на любую информацию о них, даже если она сомнительного качества.
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А что сейчас на западе легко купить технологию производства ядреной бомбы.Первоисточник наверно фейк,фейковый? fool
      Немецкая разведка: Иран стремится создать ядерное оружия «с помощью Германии»
      и следом
      Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post
      при том, что Германия не имеет ЯО, какой то хитрый еврейски ход.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:07
        +1
        Тото друзей нет,читателей этой газеты в оригинале. lol
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:26
      +1
      Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

      При этом почему-то не обсуждается вопрос отсутствия у Германии собственного ядерного оружия.

      Тенденциозная статья в израильской газете вышла.
      А как иначе?
      При их пылкой-то любви к Германии и Ирану...

      Но вот довод об отсутствии у Германии ядерного оружия кладет на лопатки всю эту риторику. request

      Скорее вопрос в попытке Ирана получить современные технологии общего назначения, даже не ядерные. Конечно, чем более развитая держава, тем легче произвести все, что угодно (включая и ядерное оружие), но "Иерусалимская почта" пишет о своем больном вопросе.
      Их можно понять, но стоит ли это принимать всерьез?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    -2
    В отчете также говорится о резком увеличении в Германии числа активно действующих членов и сторонников организаций ХАМАС и «Хезболла», признанных во многих странах Европы террористическими.
    Да чего, кого, в той Германии, гейропе нет???
    1. Симон
      Симон Сегодня, 13:42
      -1
      Германия своего ядерного оружия не имеет, если только американское там привезено. А мне кажется, что Иран сам способен создать свое ядерное оружие, не даром израильтяне Ирану постоянно мешают в изготовлении его!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:39
        0
        Ядрёные аргументы, это целый комплекс того, чего ещё надо ... дорого и по простому никто даже не продаст.
        Всё по взрослому.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:40
    0
    закрыть «Хезболлу» и арестовать ее сторонников.
    Какой наивный дядька этот бывший посол. А так-то да, похоже разведка денег просит, типа мы пока не нашли хвостов, но если денег дадите, то обязательно кого-нибудь найдём. То ли бармалея подкрадывающегося к давно закрытой атомной станции, то ли немецкого учёного решившего сбечь в свободный Иран от Германской тирании с чемоданом секретов.
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:50
    0
    При этом почему-то не обсуждается вопрос отсутствия у Германии собственного ядерного оружия.
    Кстати, меня тоже заинтересовал вопрос, почему его у неё нет? feel
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:09
      0
      Кстати, меня тоже заинтересовал вопрос, почему его у неё нет?

      Не думаю что вы жертва ЭГЭ, но вопрос именно на этом уровне. Договор о не распространении ЯО касается и Германии.
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 14:04
    0
    Иран хочет получить технологию ядерного оружия у страны ей не обладающей. wassat Не проще было бы у Пакистана взять?
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:18
      -1
      Германия обладает технологиями создания ЯО. Она производила и способна производить как научно- исследовательские реакторы, так и для атомных электростанций. Так же она имеет мощности по обогащению урана, но они под контролем МАГАТЭ.
      1. Marachuh
        Marachuh Сегодня, 14:24
        0
        Мирный атом и в Иране есть. Речь как-бы об оружии.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 14:33
          0
          Какой мирный атом в Иране? Русский? У немцев свои технологии, в основном Сименс.