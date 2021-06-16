Немецкая разведка: Иран стремится создать ядерное оружия «с помощью Германии»

В 2020 году усилились признаки попыток Исламской Республики осуществить закупки, имеющие отношение к ядерной программе. Однако нарушение СВПД в этих случаях установить не удалось.

Хорошо, что в прошлом году немцы объявили «Хезболлу» вне закона, несмотря на бездействие ЕС. У германского правительства теперь есть больше законных инструментов, чтобы закрыть «Хезболлу» и арестовать ее сторонников.