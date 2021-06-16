Немецкая разведка: Иран стремится создать ядерное оружия «с помощью Германии»

Федеральное управление по охране конституции Германии (немецкая разведка) опубликовало вчера доклад, где подробно описываются угрозы безопасности, с которыми столкнулась ФРГ в 2020 году. Помимо прочего, в ведомстве обеспокоены тем, что Иран стремится создать ядерное оружие с помощью Германии.
Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.
В докладе говорится о стремлении Ирана заполучить западные технологии для своей программы создания ядерного оружия, его настойчивых попытках обеспечить себя материалами для ракетной программы и других действиях Тегерана. В общей сложности документ состоит из 420 страниц.
В 2020 году усилились признаки попыток Исламской Республики осуществить закупки, имеющие отношение к ядерной программе. Однако нарушение СВПД в этих случаях установить не удалось.
- говорится в докладе.
Израильское издание отмечает, что выводы, сделанные немецкой разведкой, противоречат сами себе. С одной стороны, там утверждается, что Тегеран в 2020 году занимался в Европе незаконным поиском технологий создания ядерного оружия. Но, в то же время, эти попытки не являются нарушением ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий.
В отчете также говорится о резком увеличении в Германии числа активно действующих членов и сторонников организаций ХАМАС и «Хезболла», признанных во многих странах Европы террористическими.
Хорошо, что в прошлом году немцы объявили «Хезболлу» вне закона, несмотря на бездействие ЕС. У германского правительства теперь есть больше законных инструментов, чтобы закрыть «Хезболлу» и арестовать ее сторонников.
- написал ранее в своей странице в Twitter бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.
При этом почему-то не обсуждается вопрос отсутствия у Германии собственного ядерного оружия.