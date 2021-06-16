Российские Су-35 «пролетели»: Индонезия выбрала французские истребители Rafale

Индонезия похоже окончательно определилась с закупкой истребителей и это будут не российские Су-35, а французские Rafale. Согласно сообщениям французских СМИ, Париж и Джакарта подписали соглашение о намерениях, в котором обговаривается покупка французских истребителей.
Согласно имеющейся информации из открытых источников, Индонезия подписала предварительное соглашение о приобретении 36 французских истребителей Dassault Rafale новой постройки. Подписание прошло в начале июня в условиях секретности во время визита в Джакарту министра обороны Франции Флоренс Парли. Окончательное заключение контракта ожидается в 2022 году.
Таким образом подтвердилось заявление начальника штаба ВВС Индонезии маршала авиации Фаджара Прасетьо о намерении закупить французские истребители, сделанное им еще в феврале этого года. Выступая на ежегодном собрании ВВС страны, Прасетьо заявил, что в период с 2021 по 2024 год будут закуплены 36 французских истребителей Rafale и восемь американских F-15EX.
О французских истребителях для Джакарты уже известно, осталось услышать о подписании контракта на американские истребители, так как маршал обещал их поступление уже к 2022 году.
Таким образом можно констатировать, что российские Су-35 "пролетают". Контракт на 11 российских истребителей, подписанный 14 февраля 2018 года, "завис", поскольку финализировать его в Индонезии видимо не собираются. Угроза американских санкций окончательно повернула Джакарту в сторону западных производителей.