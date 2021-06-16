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Российские Су-35 «пролетели»: Индонезия выбрала французские истребители Rafale

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Индонезия похоже окончательно определилась с закупкой истребителей и это будут не российские Су-35, а французские Rafale. Согласно сообщениям французских СМИ, Париж и Джакарта подписали соглашение о намерениях, в котором обговаривается покупка французских истребителей.


Согласно имеющейся информации из открытых источников, Индонезия подписала предварительное соглашение о приобретении 36 французских истребителей Dassault Rafale новой постройки. Подписание прошло в начале июня в условиях секретности во время визита в Джакарту министра обороны Франции Флоренс Парли. Окончательное заключение контракта ожидается в 2022 году.

Таким образом подтвердилось заявление начальника штаба ВВС Индонезии маршала авиации Фаджара Прасетьо о намерении закупить французские истребители, сделанное им еще в феврале этого года. Выступая на ежегодном собрании ВВС страны, Прасетьо заявил, что в период с 2021 по 2024 год будут закуплены 36 французских истребителей Rafale и восемь американских F-15EX.

О французских истребителях для Джакарты уже известно, осталось услышать о подписании контракта на американские истребители, так как маршал обещал их поступление уже к 2022 году.

Таким образом можно констатировать, что российские Су-35 "пролетают". Контракт на 11 российских истребителей, подписанный 14 февраля 2018 года, "завис", поскольку финализировать его в Индонезии видимо не собираются. Угроза американских санкций окончательно повернула Джакарту в сторону западных производителей.
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45 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:49
    +1
    Понаглее и агрессивнее надо бы вести себя России в таких делах.
    Наши конкуренты не гнушаются самыми грязными приёмами чтобы вытолкнуть Россию с рынка вооружений... пора проснуться.
    1. Klingon
      Klingon Сегодня, 12:53
      +23
      Да да, нужно срочно вернуть назад всё пальмовое масло и пригрозить никогда больше его не закупать! wassat
      1. Ярик
        Ярик Сегодня, 13:28
        +4
        Подкинь эту идею Володину и он тебя обвинит в способствовании развала нашей молочной промышленности
    2. lucul
      lucul Сегодня, 12:54
      -8
      Понаглее и агрессивнее надо бы вести себя России в таких делах.

      Зачем ? ))))
      Когда Китай будет подчинять себе Индонезию , эти Рафали ему не помеха ,вот с Сушками могли повозиться , а Рафали так себе ))))
      1. Rageee
        Rageee Сегодня, 13:15
        +4
        у вас логика хромает...

        у Китая самого су-35 и они уже давно сами делают всю линейку Су-27, то есть знают данный самолет вдоль и поперек, все его сильные и слабые стороны.
        А вот про Рафали у них такой инфы нет...и у француза стоит радар с АФАР и более продвинутое брэо, а так же более современная и разнообразная номенклатура вооружения. Так что повозиться придется с Рафалями, более чем опасный соперник.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 13:23
          -7
          у вас логика хромает...

          Это у вас хромает )))
          Засвеченность на радаре самолёта с АФАР дальше , чем у самолёта с ПФАР .
          Грубо говоря - как только ты включил АФАР - тебя сразу же будут видеть все )))
          Вся стелс-самолёты летают с выключенным АФАР ,стараясь получить внешнее целеуказание ,т.к с включенным АФАР F-22/F-35 светятся как новогодние елки на радарах. )))
          1. Andy
            Andy Сегодня, 13:41
            +5
            о как! я думал что демаскирует ЛЮБОЙ радар.и разница просто в конструкции.
            1. lucul
              lucul Сегодня, 13:50
              -4
              о как! я думал что демаскирует ЛЮБОЙ радар.и разница просто в конструкции.

              Радар работающий в режиме излучения - излучает ))))
              Радар работающий в пассивном режиме - только регистрирует )))
              1. Andy
                Andy Сегодня, 13:55
                +3
                мне кажется вы неправы в принципе. радар и есть излучатель.хоть пфар хоть афар. вы с приемником сигнала не путайте- чтото вроде пассивной головки наведения ракеты кторой цель ПОДСВЕЧИВАЕТ истребитель. да простят меня спецы за ляпы- это не моя стихия.
                1. OgnennyiKotik
                  OgnennyiKotik Сегодня, 14:41
                  0
                  Вам верно «кажется».
                  У ПФАР нет ни одного преимущества перед АФАР, кроме цены и более низкой технологичности. Оба работают на излучение и приём или только на приём, просто у ПФАР один излучатель, у АФАР множество.
                  Соответственно ПФАР вынужден излучать один более мощный сигнал, его легче запеленговать, забить помехами, он уже, разрешение меньше и тд
              2. Пиджак в запасе
                Пиджак в запасе Сегодня, 14:41
                0
                Цитата: lucul
                Радар работающий в режиме излучения - излучает ))))
                Радар работающий в пассивном режиме - только регистрирует )))

                Только это никак не связано с АФАР иили ПФАР.
                Самолеты с АФАР (европейские, американские, японские, индийские, китайские, а теперь и папуасские) летают не включая свой радар потому, что умеют принимать информацию от внешних источников.
                , и эти источники ( самолёты ДРЛО) имеются в наличии.
                А вот самолетам с ПФАР (российским) внешнюю информацию принимать не откуда. Поэтому приходится включать свой радар и светиться как новогодняя ёлка.
          2. Alex777
            Alex777 Сегодня, 13:48
            +1
            Разве АФАР не может работать в пассивном режиме? wink
            А вот стоимость боеприпасов у французов будет выше, соответственно количество боеприпасов будет меньше.
            Еще я с удовольствием забуду про пальмовое масло. Хотя...
            1. НИКНН
              НИКНН Сегодня, 14:24
              +1
              Вопрос про афар, пафар не настолько критичен. Но вот связка
              будут закуплены 36 французских истребителей Rafale и восемь американских F-15EX.
              более оптимальна, ибо использует одинаковые натовские стандарты и вооружение и системы обмена данными
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 14:44
        0
        Нет. Во-первых Индонезия с Китаем дружат против Малайзии. Во-вторых у них сейчас очередной виток теплой дружбы, так как Китай в отличие от других, помогает с подводной лодкой, причем практически бесплатно, быстро.


        Ну и единственный враг, против которого Индонезия строит армию и флот - соседняя пальмовая сверхдержава Малайзия. А у нее Шершни, Су-30МКМ (с Иркута) и МиГи-29. И они тоже собираются покупать что-то интересное на б/у с модернизацией или нового. В приоритете Шершни, которые им нравятся. Но денег пока серьезных нет. Россию и Китай (ну тут понятно, враг) Малайзия не рассматривает в будущем тендере на закупку.
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:56
      +2
      Проснуться мало. Надо ещё иметь рычаги давления и хороший запас денег для ...Как бы сказать по мягче? Для стимулирования правильных решений местных князьков. winked А у нас ни того, ни другого.
    4. Revival
      Revival Сегодня, 13:02
      +6
      Еще больше пальмового масла взять?
      Может счета заморозить у индонезийских чиновников?
    5. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:09
      +1
      Санкции. Ну или новый вид типо конкуренции. Наглость тут не работает
    6. military_cat
      military_cat Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Наши конкуренты не гнушаются самыми грязными приёмами чтобы вытолкнуть Россию с рынка вооружений... пора проснуться.
      Проснулись, что делать будем? Американских санкций, судя по всему, не боимся только мы и Эрдоган, у которого личные счёты за госпереворот.
    7. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      пора проснуться.

      А что то конкретное, кроме громких лозунгов предложить можете?
  2. Мамука Петрович
    Мамука Петрович Сегодня, 12:49
    +1
    Угроза американских санкций окончательно повернула Джакарту в сторону западных производителей.

    Вот тебе честная конкуренция и демократические ценности во всей красе
    1. Воланд
      Воланд Сегодня, 14:01
      +2
      Насчёт "честной конкуренции" и "демократических ценностей" даже наши руководители уже не заморачиваются, а вот по поводу пальмового масла-очень хорошая мысль
  3. Адвокат1
    Адвокат1 Сегодня, 12:56
    +5
    Полагаю, расплачиваться с французами будут не пальмовым маслом и какао.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 13:04
      +3
      И, полагаю, те "фантики" которые вместо пальмового масла, нам бы, также, не помешали...
  4. Revival
    Revival Сегодня, 12:59
    +5
    Эх, не удалось сменять на пальмовое масло.

    Интересно французы тоже пальмовым маслом возьмут или это только наш вариант?
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 13:08
      +7
      Цитата: Revival
      Эх, не удалось сменять на пальмовое масло.
      Интересно французы тоже пальмовым маслом возьмут или это только наш вариант?

      Франция продолжает использовать пальмовое масло в пищевой (40% от импорта) и промышленной индустрии (60%). При этом, по данным статистики, в 2017 г. Франция удвоила импорт пальмового масла до 629 (303) тыс. тонн, что составило 6% от общего объема импорта данной продукции в ЕС.
      1. Комментарий был удален.
  5. Runoway
    Runoway Сегодня, 13:01
    0
    Очередной факт никакой внешней политики и +1 потерянный рынок сбыта! Чтобы конкурировать на современном рынке, мало иметь лучшее изделие, ещё нужна своя платежная система и своя крепкая, востребованная в мире валюта (Есенин в своё время и в США и в Европе легко расплачивался рублями)
    Спортсменов на Олимпиаде защитить не можем, дальше больше.....
    Нужна срочна шутка/цитата Путина как всех победим, скоро озвучат после встречи с Байденом
  6. Трикстер
    Трикстер Сегодня, 13:03
    +2
    Нашим войскам больше достанется.
  7. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:08
    -1
    И чем "француз" лучше "сухого"?! Кроме как завышенной ценой...
    1. МорякЧФ
      МорякЧФ Сегодня, 13:14
      +5
      Видимо лучше,там и АФАР и цифровой борт лучше,по крайней мере индийские пилоты опробовавшие Рафаль отзываются о нём с большей симпатией в сравнении с Су-30 МКИ.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 13:51
        -1
        Су-35 планируется модернизировать, и похоже очень скоро, раз ВКС их собирается закупать при наличии поступившего в производство Су-57. И там вроде хотят Белку впихнуть. Так что пока у Индонезии только намерения, нужно предложить новый вариант заключённого контракта, причем надеюсь там прописаны штрафные санкции. Нужен демпинг, не в убыток конечно, но кроме масла Индонезии есть что предложить, заодно обойдем систему сфифт.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 13:18
      -2
      И чем "француз" лучше "сухого"?! Кроме как завышенной ценой...

      Самое смешное ,что Индонезия имеет протяжённые размеры , и Рафалю нужно будет дозоправляться на каждом крупном острове с аэродромом , ну или брать на борт 5 ПТБ )))
      Когда Сушка и так долетит из конца в конец страны )))
      1. nks
        nks Сегодня, 14:12
        0
        Уже с 2ПТБx2000л рафаль имеет паритет по дальности с су-35 с полной заправкой, а с 3 превосходит его. 5птб -- это для конфигурации заправщика с ПАЗ.
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:38
      0
      Дополнительными проблемами. Страна зависит от активов и поставок из-за рубежа техники, материалов, оборудования. Также это классическая пальмовая сверхдержава. И если пальмомасло перестанут покупать, то провалятся в 90-е.

      В общем, не стоит Су-35 таких издержек по мнению Индонезии.
  8. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 13:08
    +2
    Цитата: Runoway
    Чтобы конкурировать на современном рынке, мало иметь лучшее изделие, ещё нужна своя платежная система и своя крепкая, востребованная в мире валюта

    Ну так, а что вы хотели после бездарного развала СССР? Очень быстро прокакали достижения предков и оказались под западом. Но восстанавливать свой былой уровень ой как не просто и не быстро.
  9. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 13:14
    -1
    Да пожалуйста! Мало того, что рафаль и американец значительно дороже, так потом ещё и проблемы начнутся с поставкой запчастей, если Джакарта плясать под их дудку не будет. Опыт других видимо ничему не учит. Ню, ню... А проигрыш в закупке на 11 самолётов мы как-нибудь переживём.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:19
    +1
    Угроза американских санкций окончательно повернула Джакарту в сторону западных производителей.
    Ещё и это ... всё понятно, предсказуемо.
  11. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 13:19
    0
    Просто делать нужно лучше,а не топтаться на месте. Индийцы тоже француза выбрали не смотря на то,что он более капризен в обслуживании.Значит по их мнению он лучше,вот и Индонезия решила выбрать самолёт за деньги,а не за пальмовое масло,не смотря на издержки. Думаю нам стоило бы задуматься над этим.
    1. nks
      nks Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: МорякЧФ
      Индийцы тоже француза выбрали не смотря на то,что он более капризен в обслуживании

      Ровно наоборот -- рафаль, пожалуй, самый беспроблемный в плане обслуживания МФИ в мире (супер-хорнет еще более-менее может с ним тут конкурировать). Например, ему не нужен кап ремонт на протяжении всего гарантийного срока планера, как СУ-3*, который надо капиталить каждые 1500ч налета . При этом у су-30 гарантия 3000ч, у су-35 6000ч. У рафаля в первых сериях было 7000ч, а сейчас уже 9000ч.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:36
      0
      И Египет докупил еще пачку Рафалей, хотя он может сравнивать. И по Су-35 в Египет все заглохло. Или хотят тайком поставить, чтобы без санкций, или тоже вперед договора полезли, а египтяне передумали.
  12. Xlor
    Xlor Сегодня, 13:39
    -4
    Французские производители истребителей просто дали более толстый конверт, чем наши. И в итоге от индонезийской армии получили контракт...
  13. pytar
    pytar Сегодня, 14:04
    +1
    В последнее время, у Рафалях получились несколько успешные контракта! Индия, Египет, Хорватия, Швейцария, Греция, а шась Индонезия. А еще кандитат в тендера для Финских ВВС! Поговаривают и о Украиной, хоть там навряд ли...Француз явно хороший, хоть и дорогой! Достойны наследник Миражей!
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 14:31
      -1
      Рафаль и ЕФ лучшие многоцелевые истребители завоевания превосходства в воздухе. Крейсерский бесфорсажный сверхзвук, высокая маневренность, передовая авионика и вооружение.
      Из схожих по классу:
      ЕФ по вооружению и электронике отстаёт, да и много участников в проекте.
      Грипен слишком легкий
      F-35 не всем разрешено покупать и очередь до конца десятилетия.

      Все остальное иных классов.
  14. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:04
    -1
    Западные санкции делают нас только сильнее-это вы рабочим КнААЗ расскажите. На сколько ярдов пролетели?
  15. Andy
    Andy Сегодня, 14:11
    +1
    честно скажу на этот российский провал даже не знаю как реагировать- с одной стороны вроде как проиграли, с другой - расплатиться пальмовым маслом за истребители... так себе прибыток
  16. Klingon
    Klingon Сегодня, 14:41
    0
    Цитата: Ярик
    Подкинь эту идею Володину и он тебя обвинит в способствовании развала нашей молочной промышленности

    Коровы производят пальмовое молоко по технологии Володина? Нифига себе технология wassat drinks
    Видать я как ветеринар советской школы отстал от жизни wassat