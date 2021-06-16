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«Не осталось времени на совместные обеды – нужно активно работать» - западная пресса о предстоящей встрече Путина и Байдена

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Сегодня состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры, как ранее сообщалось со ссылкой на американскую администрацию, стартуют в Женеве примерно в 15:30 по московскому времени. После интервью Владимира Путина телеканалу NBC и после многочисленных заявлений от Белого дома об определённом круге тем саммита зарубежная пресса, политологи, эксперты различного ранга комментируют предстоящие переговоры ещё до их начала.


Американский телеканал FoxNews выходит с репортажем, в котором сообщается, что встреча двух лидеров в Женеве может продлиться не менее пяти часов. При этом никаких совместных обедов не ожидается.

Не осталось времени на совместные обеды – нужно активно работать и обсуждать круг накопившихся проблем,

- отмечают американские эксперты.

Тот же телеканал поинтересовался у представителей администрации Байдена о том, собирается ли президент США поднимать тему Навального. В администрации однозначного ответа не дали, в связи с чем в репортаже была высказана мысль о том, что в случае поднятия вопроса с Навальным в России Путин может поднять вопрос заключённых в тюрьмах США, включая тех, кто выходил на митинг 6 января в Вашингтоне. Также может в ответ быть поднят вопрос о преследовании Джулиана Ассанджа.

В Associated Press пишут, что ожидать от этой встречи каких бы то ни было прорывов в российско-американских отношениях не нужно. Отмечается, что у Байдена и Путина совершенно разные цели.

Из материала:

Есть большие сомнения, что Байден будет искать у Путина душу и смотреть ему в глаза. Вместе с тем Белый дом попытается завершить диалог таким образом, чтобы дальнейшие российско-американские отношения стали более предсказуемыми. Администрация Байдена попытается «обуздать» Россию в плане её деструктивного поведения, используя свои рычаги.

Издание Local пишет, что «встреча с Путиным будет контрастировать с той встречей, которая была в Британии в формате G7»:

Никаких барбекю и совместных праздничных фото ожидать не нужно. При этом администрация Байдена попытается найти точки соприкосновения с Москвой, чтобы можно было решать наиболее актуальные вопросы.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:57
    +1
    Если Байден выпьет рюмку водки не закусывая ,он может спалится.Со времен Абамки столько наворотили,так что амерам работать и только работать. drinks
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 13:05
      +1
      Охране Бидона нужно быть по внимательнее. В туалете может "нелох42" поджидать для проведения встречи на коротке.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:19
      0
      Если Байден выпьет рюмку водки не закусывая ,он может спалится...

      А может всё-таки стоило начать переговоры с обеда, с большим возлиянием горячительных напитков, а на десерт варьете из Мулен Руж или санкт-петербургского Мюзик-Холла.

      И языки развяжутся, особенно у сонного Джо, и настроение поднимется, и спадёт напряжение, и найдутся общие темы между взрослыми мужчинами с возможным продолжением банкета в тёплой и дружественной обстановке.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:24
        0
        После питейной части,только Киркоров!!!Смотришь и Аляска опять наша,а если продолжит на бис то и Калифорния! drinks
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:43
          0
          Цитата: tralflot1832
          После питейной части,только Киркоров!!!Смотришь и Аляска опять наша

          И Любэ на десерт, тогда ещё и Калифорния drinks wassat
          1. Ричард
            Ричард Сегодня, 13:56
            0
            Отель Калифорния laughing
          2. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:10
            0
            Цитата: НДР-791
            И Любэ на десерт

            Отчего так в Айдахо берё-ё-ёзы шумят.......
        2. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:55
          -1
          Цитата: tralflot1832
          После питейной части,только Киркоров!!!

          в качестве рвотного?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:03
            +2
            В качестве бесчеловечного принуждения к нужному результату.
            1. НИКНН
              НИКНН Сегодня, 14:15
              +3
              Ельцын бы не отказался от нескольких рюмочек или бокальчиков, результаты помним.
              обуздать» Россию в плане её деструктивного поведения, используя свои рычаги.
              Прямо механизатор широкого профиля... , рычаги не коротковаты, узду то хоть раз видели?
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:40
      0
      «Не осталось времени на совместные обеды – нужно активно работать»

      Это что? "Эй, Путин, соглашайся не глядя, пока не передумали..." Так, да?
      И даже чаю не попьете?

      Администрация Байдена попытается «обуздать» Россию в плане её деструктивного поведения

      Обуздать? Вы, мистер, серьезно?
      А про "поведение" - это в детский сад и школу. Так с президентами и самыми большими в мире государствами не говорят!

      А потом удивляются, что все их попытки договориться оканчиваются ничем. И столько стран смотрят на американцев с раздражением...
  2. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 12:58
    +5
    мДааа... бедняги...на голодный желудок они там ТАК наобщаются, что всем мало не покажется drinks
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:14
      +2
      Вчера по телевизору показали приличный набор алкоголя в библиотеке.
      Правда сказали, что уберут перед переговорами, но кто знает, кто знает. bully
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:05
        +2
        Как в старом анекдоте,купили две книжки по 3,62 руб и так начитались.А тут целая библиотека ,а нужных книг не будет,сомневаюсь.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 13:18
      +1
      мДааа... бедняги...на голодный желудок они там ТАК наобщаются, что всем мало не покажется
      Да, стимуляторы примут и вперед, темы основные решать и споры разруливать межгосударственные...Продержутся пару часов, а потом кто-то полетит отдыхать на юг Сибири (в солнечную Хакасию или Тыву) на выходных, с чувством выполненного долга!!!
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:01
    +2
    Да уж. Посади Байдена прилюдно за стол, а он возьми и вывали вставную челюсть на тарелку. Или того хлеще...
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 13:15
      0
      Посади Байдена прилюдно за стол, а он возьми и вывали вставную челюсть на тарелку. Или того хлеще...
      Главное чтобы имя, не подзабыл у нашего Царя-Батюшки! И не оступился на ковре, или мимо кресла не промахнулся, в его возрасте это уже критично..., шейка бедра...уже не та! wink
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:16
      0
      Эх, Айрат... "Кто как обзывается, тот так и называется". (С) ВВП.
      Вот Леннокс Льюис недооценил Хасима Рахмана и улетел в нокаут.
      Наши журналисты много пели про то, что нам удалось отодвинуть Блинкина от подготовки переговоров, а он не только не отодвинулся, но даже встречу с глазу на глаз отменил и будет там присутствовать. Ага.
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:24
        -1
        Цитата: Alex777
        а он не только не отодвинулся, но даже встречу с глазу на глаз отменил и будет там присутствовать. Ага.

        Ай-яй-яй....А этот как же?
  4. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 13:07
    +4
    Я штатникам сто раз говорил, что если не умеете как следует накрывать поляну, не садитесь за переговоры ни с арабами, ни с русскими.
    Не слушаются. Вот и результат. lol
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: А. Привалов
      если не умеете как следует накрывать поляну, не садитесь за переговоры ни с арабами, ни с русскими.

      Какие переговоры могут быть без поляны, это просто маленьких кофе-тайм.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 13:23
        0
        Цитата: tihonmarine
        Какие переговоры могут быть без поляны, это просто маленьких кофе-тайм.

        Дык, я о чём! drinks
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:35
          0
          Цитата: А. Привалов
          Дык, я о чём!

          Значит путного там ничего не решат.
          1. А. Привалов
            А. Привалов Сегодня, 13:57
            0
            Цитата: tihonmarine
            Цитата: А. Привалов
            Дык, я о чём!

            Значит путного там ничего не решат.

            Совершенно верно. hi
      2. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:01
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Какие переговоры могут быть без поляны

        laughing
        - Скучно без водки.
        - А что, обязательно напиваться, как свинья?
        - А чего ещё делать?
        - Посидеть, поговорить по душам...
        - А я не прокурор, чтобы с тобой по душам разговаривать...
        - Можно поиграть...В города, например...
        (с)
  5. ALARI
    ALARI Сегодня, 13:08
    +5
    Помню когда Трампа мы выбрали))) здесь было -ух теперь заживем, Трамп наш, товарищ полковник из Москвы позвонит и Трамп все сделает, но не срослось. Теперь другой тренд в ходу- да что этот старый дедушка сделает, мы его ого-го. Прям как дети, граблям уже стыдно каждый раз в одно и тоже место бить.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:23
    0
    А я бы пожрал , а потом ковыряя зубочисткой в зубах смотрел как сонный Джо засыпает после сытного обеда видя сладкие сны в окружении гурий.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    Никаких барбекю и совместных праздничных фото ожидать не нужно.
    Мы чего то ждём от тех переговоров??? negative
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 13:39
      +1
      Витя, Надежа всегда умирает последней почему то... wink
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:37
        0
        Вопрос в том, кто и на что надеялся?
        Бум посмотреть, все равно это самое интересное, что вовне, в мире политики, сейчас происходит.
  8. markant1970
    markant1970 Сегодня, 13:27
    0
    . Давить по всем фронтам будут со страшной силой. Как бы встреча ранее отведённых пяти часов не закончилась
    Надеюсь все читали итоговые заявления после встречи лидеров G-7 и саммита НАТО.
    Я так понимаю грядёт новая холодная война и Железный занавес 2.0
    Лука вон панику разводит,поручил проработать " быструю мобилизацию"
  9. Yrec
    Yrec Сегодня, 13:57
    +1
    Байдену нужно развязать себе руки в предстоящем крестовом походе на Китай. Будет склонять к сотрудничеству, хотя бы - к нейтралитету. Будет обещать снять санкции и прекратить поддержку хохлостану. Надежда совершенно пустая - Путин на такое не пойдёт. Европа и та не хочет лезть в конфронтацию, но общий долг "развитых" экономик уже подходит к точке обрушения. У них нет выбора. Святая троица Байден-Харрис-Альцгеймер не та компания, которая сможет вытащить ситуацию, в лучшем (для них) случае, продлят агонию на несколько лет.
    1. markant1970
      markant1970 Сегодня, 14:10
      0
      В итоговом заявлении НАТО:- Россия -угроза,Китай-вызов
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:26
    0
    На знатную матершинницу Вику,у нас есть Лавров с знанием русского народного фальклера.