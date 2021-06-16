«Не осталось времени на совместные обеды – нужно активно работать» - западная пресса о предстоящей встрече Путина и Байдена

Не осталось времени на совместные обеды – нужно активно работать и обсуждать круг накопившихся проблем,

Есть большие сомнения, что Байден будет искать у Путина душу и смотреть ему в глаза. Вместе с тем Белый дом попытается завершить диалог таким образом, чтобы дальнейшие российско-американские отношения стали более предсказуемыми. Администрация Байдена попытается «обуздать» Россию в плане её деструктивного поведения, используя свои рычаги.

Никаких барбекю и совместных праздничных фото ожидать не нужно. При этом администрация Байдена попытается найти точки соприкосновения с Москвой, чтобы можно было решать наиболее актуальные вопросы.

Сегодня состоится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры, как ранее сообщалось со ссылкой на американскую администрацию, стартуют в Женеве примерно в 15:30 по московскому времени. После интервью Владимира Путина телеканалу NBC и после многочисленных заявлений от Белого дома об определённом круге тем саммита зарубежная пресса, политологи, эксперты различного ранга комментируют предстоящие переговоры ещё до их начала.Американский телеканал FoxNews выходит с репортажем, в котором сообщается, что встреча двух лидеров в Женеве может продлиться не менее пяти часов. При этом никаких совместных обедов не ожидается.- отмечают американские эксперты.Тот же телеканал поинтересовался у представителей администрации Байдена о том, собирается ли президент США поднимать тему Навального. В администрации однозначного ответа не дали, в связи с чем в репортаже была высказана мысль о том, что в случае поднятия вопроса с Навальным в России Путин может поднять вопрос заключённых в тюрьмах США, включая тех, кто выходил на митинг 6 января в Вашингтоне. Также может в ответ быть поднят вопрос о преследовании Джулиана Ассанджа.В Associated Press пишут, что ожидать от этой встречи каких бы то ни было прорывов в российско-американских отношениях не нужно. Отмечается, что у Байдена и Путина совершенно разные цели.Из материала:Издание Local пишет, что «встреча с Путиным будет контрастировать с той встречей, которая была в Британии в формате G7»: