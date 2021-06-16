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Первые учения с применением БМПТ «Терминатор» стартовали в Челябинской области

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На межвидовом полигоне "Чебаркульский" Центрального военного округа в Челябинской области стартовало первое тактическое учение с применением боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Согласно сообщению, к учениям привлечен танковый батальон на танках Т-72Б3, усиленный ротой БМПТ "Терминатор". Воздушную поддержку будут осуществлять два транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Всего же в учениях, которые продлятся с 16 по 18 июня, привлечено около 100 единиц военной техники и свыше 600 военнослужащих.

Учения пройдут в несколько этапов, в ходе которых экипажи танков и БМПТ последовательно отработают скоростной марш, наступление и оборону, а также отражение нападения диверсионно-разведывательных групп. Все это будет отрабатываться в составе единого подразделения в дневное и ночное время со стрельбами из всего арсенала БМПТ.


Напомним, что на испытания БМПТ Минобороны отвело год, после чего будет принято решение о поставке техники в войска. Первый этап испытаний, посвященный общему изучению машин, завершился в феврале этого года. Второй этап полностью посвящен применению БМПТ.

Первая партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области, для опытной эксплуатации в конце ноября 2020 года. БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака").
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3 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 13:56
    +1
    Ну на конец то. Ждём результаты.
  2. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 14:18
    +1
    По мне так слабоват. Я вижу БМПТ как тяжёлую БМП Т15, только вместо десанта - боекомплект. Главное орудие - 57 мм с дистанционным подрывом и широким углом возвышения.Наличие КАЗ обязательно! Панорама на 360 с дублированием и автосопровождением цели обязательно! Техническое зрение - прозрачная кабина, должно обеспечивать видимость оператору сквозь броню. Из дополнительного вооружения 12,7 пулемёт на башне с режимом на 360 градусов и питание не менее 1000 патронов в одной ленте. Ещё 12.7 спаренный с основным орудием или в маске пушки. 30мм АГС на башне по возможности. Наличие ПТУР по возможности. В идеале наличие универсальной ПТУР/зур вертикального пуска с активной гсн. Пусть их будет не много: 4-6-8шт. Они дорогие и нужны только для самообороны от авиации и танков. Основная задача БМПТ защита танков от: пехоты и переносных ПТУР/РПГ, уничтожение бтр/бмп, автомобилей и лёгких броневиков противника,уничтожение бпла и вертолетов. С танками бороться должны танки или пехота .
    1. Klingon
      Klingon Сегодня, 14:32
      +1
      И соглашусь с вами! Отсутствие ОФЗ с дистанционным подрывом это вообще большая лажа отечественного ВПК. Все продвинутые армии подобные боеприпасы имеют, в тч. ЮАР! И вообще позор, ибо даже у немцев образца Вермахта 1943 года были на вооружение 20мм минненгешосы! Правда применялись в основном в авиации