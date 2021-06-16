Первые учения с применением БМПТ «Терминатор» стартовали в Челябинской области

На межвидовом полигоне "Чебаркульский" Центрального военного округа в Челябинской области стартовало первое тактическое учение с применением боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению, к учениям привлечен танковый батальон на танках Т-72Б3, усиленный ротой БМПТ "Терминатор". Воздушную поддержку будут осуществлять два транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Всего же в учениях, которые продлятся с 16 по 18 июня, привлечено около 100 единиц военной техники и свыше 600 военнослужащих.
Учения пройдут в несколько этапов, в ходе которых экипажи танков и БМПТ последовательно отработают скоростной марш, наступление и оборону, а также отражение нападения диверсионно-разведывательных групп. Все это будет отрабатываться в составе единого подразделения в дневное и ночное время со стрельбами из всего арсенала БМПТ.
Напомним, что на испытания БМПТ Минобороны отвело год, после чего будет принято решение о поставке техники в войска. Первый этап испытаний, посвященный общему изучению машин, завершился в феврале этого года. Второй этап полностью посвящен применению БМПТ.
Первая партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области, для опытной эксплуатации в конце ноября 2020 года. БМПТ "Терминатор" выполнен на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака").