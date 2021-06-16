«Успехи в модернизации Су-30»: вьетнамская пресса о переходе на самообслуживание истребителей из России

Завод А32 совершил прорыв в ремонте и модернизации истребителей, в том числе Су-30МК2. Это настоящий успех в модернизации Су-30

Это веха, знаменующая обретение больших возможностей при обслуживании истребителей и признание выдающегося развития авиационной промышленности Вьетнама

В настоящее время завод успешно устраняет неисправности этого современного истребителя собственными силами