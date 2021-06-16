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«Успехи в модернизации Су-30»: вьетнамская пресса о переходе на самообслуживание истребителей из России

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«Успехи в модернизации Су-30»: вьетнамская пресса о переходе на самообслуживание истребителей из России

Вьетнамская пресса рапортует о становлении собственного производства, на мощностях которого осуществляется переход на самообслуживание боевых самолётов местных ВВС.


Завод А32 совершил прорыв в ремонте и модернизации истребителей, в том числе Су-30МК2. Это настоящий успех в модернизации Су-30

- указывается во вьетнамской прессе.

По сообщениям издания PK-KQ, на производственных мощностях данного предприятия в Дананге ранее были успешно завершены работы по самолётам МиГ-21, Су-22, Су-27УБК. 18 ноября 2020 года завод получил первые самолеты Су-30МК2 для проведения ремонта.

Это веха, знаменующая обретение больших возможностей при обслуживании истребителей и признание выдающегося развития авиационной промышленности Вьетнама

- отмечается в DatViet.

В ходе работ на предприятии осуществляется ремонт с использованием десятков тысяч деталей и механизмов для самолётных агрегатов, наземной техники и различных систем ПВО и флота. Недавно вступил в строй Центр высоких технологий, благодаря которому завод A32 намерен выйти на региональный и международный уровни.

По данным газеты «Народная армия», всего предприятие успешно передало военным после технического обслуживания 30 самолётов всех типов. В частности, завод освоил ремонт и модернизацию топливной системы Су-30МК2 благодаря самостоятельному выпуску топливных трубок.

В настоящее время завод успешно устраняет неисправности этого современного истребителя собственными силами

- сообщает DatViet.

Со своей стороны отметим, что неясно, насколько эти работы согласованы с производителем истребителей. Возможно, что они осуществляются под контролем российских специалистов. По крайней мере, сообщается, что вьетнамские специалисты проходили зарубежную стажировку. Но где именно, не уточняется. Есть вероятность, что в одной из стран постсоветского пространства, включая Украину.

Истребитель Су-27 на заводе А32:

Автор:
Использованы фотографии:
https://datviet.trithuccuocsong.vn
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9 комментариев
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  1. bk316
    bk316 Сегодня, 15:31
    -7
    htdfnj 'nj/X
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:39
      +1
      Потом начнут падать.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 16:45
        +2
        К сожалению, местный ремонт авиатехники часто сопровождается ростом аварийности.
        Это особенно показательно в случае Индии, где однотипных самолетов падало всегда больше, чем у нас.

        Квалификация персонала, доступ к запчастям, халатное отношение к ресурсу планеров и агрегатов... Иногда "помощь" бывших республик и соцстран с большой скидкой на ремонт.
        Все это риски, на которые идут из экономии и по незнанию. Слабый внутренний контроль, даже формуляры на агрегаты не всегда читают и заполняют, а иногда вообще не имеют... Отношение как к автомобилям.

        Добавляет путаницы одновременная эксплуатация российской/советской и западной авиатехники. Регламенты и графики обслуживания совершенно разные, подходы к капремонту и проверкам тоже.
        И часто идут вопросы: почему на российском борту замена стоит через 500 или 1000 часов, а на иностранном "по состоянию"? Иногда так тоже можно, а иногда и совершенно неприемлемо, ведь замена "по состоянию" требует четкой методики оценки.

        Нарушения требований РЛЭ летчиками - вообще особая песня!

        Сказано, что взлетный режим для Тв3-117 на вертолете Ми-17 не должен превышать 6 минут, потом переход в номинальный для избежания перегрева. А "герой" шпарит!
        А ограничения по перегрузкам, вертикальным и воздушным скоростям при посадках не нарушают только особо "пугливые"... Полушутка, увы.

        Меня в свое время просвятил инструктор, когда я учился пилотировать вертолет. В разговоре о надежности он спросил меня, знаю ли я, как летал абстрактный предыдущий курсант и что именно он нарушал... Увы, риски за удаль предыдущего выжившего, но "надурковавшего" экипажа несет следующий!

        Так что эксплуатация и обслуживание авиатехники - дело сложное. Техника безопасности написана кровью!
  2. VO3A
    VO3A Сегодня, 15:38
    +1
    Со своей стороны отметим, что неясно, насколько эти работы согласованы с производителем истребителей. Возможно, что они осуществляются под контролем российских специалистов.

    Это вам не ясно...У всех самолётов есть ресурс до ремонта, около 800 часов налёта или по годам...Объём ремонта известен и при наличии запасных частей и расходных материалов для вьетнамских специалистов доступен...Вы ещё бы про двигатели вспомнили...Так было всегда и в СССР они самолёты не гоняли на ремонт, сами ремонтировали...Иногда наших специалистов привлекали, ... сам помогал...
  3. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 15:42
    +2
    Дай то Бог. Трудолюбие этого народа достойно и большего.
  4. Yrec
    Yrec Сегодня, 15:49
    0
    Скоро вьетнамские товарищи заявят, что приступают к проектированию и постройке истребителя 5-ого поколения своими силами. Из б/у деталей от Су-30 wassat
    1. Lelik76
      Lelik76 Сегодня, 16:55
      +2
      Пишут же что освоили "выпуск топливных трубок". Теперь и 5-ое поколение освоят. Вообще смешно читать именно про трубопроводы топливной системы, а пневмо, гидросистемы значит не освоили до сих пор, хотя технология то одинаковая.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:04
    0
    Лужу! Паяю! ЭВЭ починяю!
  6. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 16:06
    +3
    Вьетнамцы изобретательны и аккуратны. Это не цыгане с их танцами. Уверен, что сделают хорошо. Хотя думается, что там примерно 0,00001% местной модернизации от общей конструкции Су-30