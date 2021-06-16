«Успехи в модернизации Су-30»: вьетнамская пресса о переходе на самообслуживание истребителей из России

Вьетнамская пресса рапортует о становлении собственного производства, на мощностях которого осуществляется переход на самообслуживание боевых самолётов местных ВВС.
Завод А32 совершил прорыв в ремонте и модернизации истребителей, в том числе Су-30МК2. Это настоящий успех в модернизации Су-30
- указывается во вьетнамской прессе.
По сообщениям издания PK-KQ, на производственных мощностях данного предприятия в Дананге ранее были успешно завершены работы по самолётам МиГ-21, Су-22, Су-27УБК. 18 ноября 2020 года завод получил первые самолеты Су-30МК2 для проведения ремонта.
Это веха, знаменующая обретение больших возможностей при обслуживании истребителей и признание выдающегося развития авиационной промышленности Вьетнама
- отмечается в DatViet.
В ходе работ на предприятии осуществляется ремонт с использованием десятков тысяч деталей и механизмов для самолётных агрегатов, наземной техники и различных систем ПВО и флота. Недавно вступил в строй Центр высоких технологий, благодаря которому завод A32 намерен выйти на региональный и международный уровни.
По данным газеты «Народная армия», всего предприятие успешно передало военным после технического обслуживания 30 самолётов всех типов. В частности, завод освоил ремонт и модернизацию топливной системы Су-30МК2 благодаря самостоятельному выпуску топливных трубок.
В настоящее время завод успешно устраняет неисправности этого современного истребителя собственными силами
- сообщает DatViet.
Со своей стороны отметим, что неясно, насколько эти работы согласованы с производителем истребителей. Возможно, что они осуществляются под контролем российских специалистов. По крайней мере, сообщается, что вьетнамские специалисты проходили зарубежную стажировку. Но где именно, не уточняется. Есть вероятность, что в одной из стран постсоветского пространства, включая Украину.
Истребитель Су-27 на заводе А32: