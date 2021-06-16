Украина представила на выставке комплекс «Амулет» под новые противотанковые ракеты

В Киеве идет второй день выставки «Оружие и безопасность – 2021», где предприятия оборонной отрасли демонстрируют свои изделия. Государственное Киевское конструкторское бюро (ГККБ) «Луч» (Украина) впервые представило на выставке ракетный комплекс «Амулет» под новые противотанковые ракеты. Он адаптирован для использования как ракет РК-2С, так и новейших, как пишут на самой Украине, РК-2М.
Новейшая противотанковая ракета РК-2М отличается большей дальностью стрельбы (5100 метров против 5 тысяч в РК-2С), большим калибром (152 мм против 130) и повышенной бронепробиваемостью – не менее 1000 мм при использовании тандемной кумулятивной боевой части с пробитием брони с динамической защитой. В РК-2С последний показатель составляет 800 мм.
Также «Луч» презентовал боевые модули для вооружения катеров ВМС и Морской охраны Украины. Это комплекс управляемого морского ракетного вооружения «Барьер-ВК», предназначенный для поражения ракетами РК-2В кораблей, наземных бронированных целей и вертолетов. Он способен выявлять объекты на расстоянии 12 километров и имеет дальность поражения семь км. Система наведения работает по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.