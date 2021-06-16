Американское издание: Попытки создать комбинированную систему ПРО пока не увенчались успехом

Попытки США создать комбинированную систему противоракетной обороны пока не принесли успеха. Об этом пишет MilitaryWatch со ссылкой на отчет управления подотчетности правительства США.
Согласно документу, попытки создать комбинированную систему ПРО, в которую вошли ЗРК Patriot и зенитная система THAAD, пока успеха не принесли. Из трех испытаний новой ПРО, проведенных осенью 2019 года, а также весной и осенью 2020 года, только одно признано успешным. Основной причиной неудач, как говорится в отчете, является программное обеспечение. Но имеются и успехи, за прошедшее время ЗРК Patriot научился "видеть" радар THAAD и получать с него данные.
Работы по объединению ЗРК Patriot и системы THAAD ведутся в рамках программы по созданию универсального противоракетного комплекса, способного сбивать баллистические ракеты на различных участках траектории. В первую очередь это касается комплекса Patriot, значительно "подмочившего" свою репутацию в Саудовской Аравии.
Как пишет издание, новый комплекс предназначен для перехвата китайских и северокорейских ракет. Разместить его планируют как на материковой части США, так и на территории Южной Кореи и Японии, объединив в одну сеть вместе с AEGIS, развернутых американским флотом в Восточной Азии.
Объединение различных систем ПВО имеет под собой цель получения более точной информации для осуществления точного прицеливания. На сегодняшний день США не могут дать объективную оценку своей системе ПРО, поскольку все испытания проводятся с использованием макетов с предсказуемыми траекториями полета.