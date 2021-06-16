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Американское издание: Попытки создать комбинированную систему ПРО пока не увенчались успехом

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Попытки США создать комбинированную систему противоракетной обороны пока не принесли успеха. Об этом пишет MilitaryWatch со ссылкой на отчет управления подотчетности правительства США.


Согласно документу, попытки создать комбинированную систему ПРО, в которую вошли ЗРК Patriot и зенитная система THAAD, пока успеха не принесли. Из трех испытаний новой ПРО, проведенных осенью 2019 года, а также весной и осенью 2020 года, только одно признано успешным. Основной причиной неудач, как говорится в отчете, является программное обеспечение. Но имеются и успехи, за прошедшее время ЗРК Patriot научился "видеть" радар THAAD и получать с него данные.

Работы по объединению ЗРК Patriot и системы THAAD ведутся в рамках программы по созданию универсального противоракетного комплекса, способного сбивать баллистические ракеты на различных участках траектории. В первую очередь это касается комплекса Patriot, значительно "подмочившего" свою репутацию в Саудовской Аравии.

Как пишет издание, новый комплекс предназначен для перехвата китайских и северокорейских ракет. Разместить его планируют как на материковой части США, так и на территории Южной Кореи и Японии, объединив в одну сеть вместе с AEGIS, развернутых американским флотом в Восточной Азии.

Объединение различных систем ПВО имеет под собой цель получения более точной информации для осуществления точного прицеливания. На сегодняшний день США не могут дать объективную оценку своей системе ПРО, поскольку все испытания проводятся с использованием макетов с предсказуемыми траекториями полета.
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6 комментариев
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  1. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 14:26
    +2
    Не тратьте деньги, берите сразу С400! laughing
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:46
      0
      То что пока не реализовано, это не большая беда, по сути направление перспективное. Отдать или расширить управление другой (более продвинутой системе) вполне логично. Маневрирующий блок можно сбить только когда он выйдет на этап прямой траектории после прицеливания, тут не нужен дорогостоящий космический перехват (он бесполезен). Тут как раз нужна массированная атака, при которой средства ПВО как раз оптимальны, по типу израильского железного купола , но с большей дальностью и высотностью. В общем при противодействии маневрирующему блоку наиболее эффективна будет объектовая ПВО.
  2. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 14:30
    +3
    Вот поэтому Столтенберг уже требует поставить под контроль новые виды вооружений (читай-те виды, в которых США проигрывает), в частности, гиперзвуковое оружие.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:34
    0
    Американское издание: Попытки создать комбинированную систему ПРО пока не увенчались успехом
    . Попытка, не пытка ... так то логично все, объединить в единую систему. Почему не получилось то?
  4. Torins
    Torins Сегодня, 14:34
    0
    Против нормальной разделяющейся боеголовки мало что можно сделать, а если таких боеголовок несколько то все, тушите свет fellow
  5. Klingon
    Klingon Сегодня, 14:45
    0
    Цитата: Marachuh
    Не тратьте деньги, берите сразу С400! laughing

    Во во, великий Пу кстати предлагал им даже купить С-400 wassat drinks