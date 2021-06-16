Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава ДНР: Мы готовы предоставить доступ к месту падения малайзийского «Боинга»

22
Глава ДНР: Мы готовы предоставить доступ к месту падения малайзийского «Боинга»

Состоялась встреча главы Донецкой народной республики с представителями прессы. Одна из тем, которая на этой встрече затрагивалась, посвящена вопросу MH17. 17 июля исполнится семь лет с момента трагедии, когда малайзийский лайнер был сбит над юго-востоком Украины.


Денис Пушилин сделал важное заявление, отметив, что власти республики готовы предоставить любую информацию о месте падения «Боинга», а также доступ к этой территории.

По словам Дениса Пушилина, в Донецкой народной республики заинтересованы в объективном расследовании.

Глава ДНР:

Нам скрывать нечего. Мы готовы предоставить допуск к месту трагедии. Нам нужно, чтобы виновник этого был установлен и понёс заслуженное наказание. Со своей стороны мы приложим максимум усилий.

Напомним, что несколько дней назад в Гааге возобновились слушанья по делу о сбитом авиалайнере. Примечательно, что на суде были высказаны удивительные намерения: выслушать собираются лишь свидетелей, которые готовы утверждать, что видели пуск ракеты с территории, подконтрольной ДНР. Свидетелей пуска ракеты с территорий, подконтрольных ВСУ, выслушивать либо не собираются, либо заявляют, что их данные "противоречивы". В принципе, это всё, что нужно знать и том, как проводилось следствие, и о том, как собирается работать трибунал в Гааге. Виновные были назначены ещё в день трагедии, а все эти семь лет «расследования» - настоящее надругательство над памятью погибших.

Стоит добавить, что до сих пор нет данных о том, где же диспетчеры из Днепропетровска, которые и повели самолёт над эпицентром боёв на Донбассе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:08
    +5
    Свидетелей пуска ракеты с территорий, подконтрольных ВСУ, выслушивать не собираются.

    Да и так уже всем ясно, что "кто платит, тот и пляшет невестой". А плательщик виден по ослиным ушам.
    Всё остальное по методичке из за речки.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:21
      +2
      А тем временем шарлатан Зе угрожает создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Еще одну что ли?У Украины же с его слов уже сейчас самая сильная армия в Европе. Или это будет персональная армия Зе по завоеванию жизненного пространства для распространению контента 95 квартала?
      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

      По словам политика, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. При этом он подчеркнул, что «ничего хорошего в этом нет», так как республика прекратит развиваться в иных сферах. «Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский.

      Он добавил, что сейчас украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз, и пригрозил Европе риском возникновения новых конфликтов вблизи их границ в случае невмешательства. «Это война в Европе, но умирают. И это несправедливо», — посетовал президент и отметил, намекая на Россию, что даже самые крупные империи в истории рано или поздно превращались в «небольшие демократические государства».

      https://m.lenta.ru/news/2021/06/16/army_ua/
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 15:33
        +6
        Цитата: OrangeBigg
        украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз

        И ведь не соврал ни капли...
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:38
          +1
          Ещё одна шутка от Зе.
          .Русские школы на Украине могут появиться, только если в РФ откроют украинские школы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ, полный текст которого опубликовала пресс-служба офиса главы государства.


          Зеленский сказал, что в России часто обсуждается вопрос получения на Украине образования на русском языке. Для его решения российским властям следует позаботиться о возможности получить образование в РФ на украинском языке.

          «Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется «повага» (уважение — ИА REGNUM)», — заявил президент Украины.
          Отметим, в России нет такого количества украиноязычного населения, чтобы заполнить школы, в то время как на Украине, согласно различным исследованиям, для примерно 80% населения русский — родной язык.



          Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3297882.html
          Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 15:48
            +1
            Клоун останется клоуном.Навсегда.Жаль,что этот украинец еврейских кровей стал русофобом.Хотя,тут на форуме подобных-валом.Просто им пока некогда писать.Они все залипли у телевизора,ждут,что им расскажут о встрече Байдена и Путина,как они жить дальше будут:)))
      2. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:07
        0
        Цитата: OrangeBigg
        и отметил, намекая на Россию, что даже самые крупные империи в истории рано или поздно превращались в «небольшие демократические государства».

        Ну всё, хана Штатам...Зе сказал, что они распадутся на 50 маленьких демократий. laughing
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:20
        +1
        Цитата: OrangeBigg
        А тем временем шарлатан Зе угрожает создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно».

        Армию создать не проблема, а проблема её вооружить и кормить. А чтобы решить эти проблемы, нужны не малые деньги, но их на Украине нет. В долг армию содержать ни кто не будет, хоть она "сильнейшая в мире и Европе", но сила не зависит от количества штанов в армии.
  2. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 15:09
    +2
    7 лет. А воз и ныне там! И виновник уже определён!
    Ничего нового для Европы.
  3. Комментарий был удален.
  4. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:11
    +2
    Если бы у американцев были достоверные доказательства вины ЛДНР и России,они бы их показали еще 7 лет назад.А так-всего лишь "хайли лайкли" и "у нас есть,но это секретно".А верить этим неджентльменам после пробирки пауэлла в ООН-несерьезно.Да и вообще очень много мутных историй с провокациями,после которых америка разрешала сама себе напасть на любое не угодное ей государство.
    1. LinxS
      LinxS Сегодня, 15:28
      0
      Порой лучше отсутствие доказательств, чем вещание про испанского диспетчера, а потом и вовсе о укро пилоте, который сбил ракетой...
      И да. Ещё и снимки спутниковые показывало МО...
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:45
      -5
      Цитата: VORON538
      Если бы у американцев были достоверные доказательства вины ЛДНР и России,они бы их показали еще 7 лет назад.А так-всего лишь "хайли лайкли" и "у нас есть,но это секретно".А верить этим неджентльменам после пробирки пауэлла в ООН-несерьезно.

      Ну, то есть - будь у американцев доказательства - они б их предъявили бы, но мы бы не поверили, потому что "пробирка пауэлла"? ))
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 15:51
        +3
        Так доказательства будут,или прикажете верить на слово вашим работодателям?
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:58
          -1
          Цитата: VORON538
          или прикажете верить на слово вашим работодателям?

          а-а, Вам тоже наймиты госдепа всюду мерещатся? laughing Попросите окропить помещение.
          Цитата: VORON538
          Так доказательства будут?

          понятия не имею. Меня этот фарс с вялотекущим правосудием мало интересует.
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 16:06
            0
            Тут ходорят с навальнятами полнО,как и израИльских русскоязычных .Без хосдеповских.Так что доказательства за вами.:)))
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:10
              0
              Цитата: VORON538
              Тут ходорят с навальнятами полнО.Без хосдеповских.

              можно подумать, киселёвско-соловьёвских на ВО недостаток. Смердят потихоньку.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: VORON538
      Если бы у американцев были достоверные доказательства вины ЛДНР и России,они бы их показали еще 7 лет назад.

      И заметьте, сами американцы молчат про "Боинг", но другим дают указания.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: VORON538

      +1
      Если бы у американцев были достоверные доказательства вины ЛДНР и России,они бы их показали еще 7 лет назад.

      Да однозначно в первые же дни, и именно штаты раздули бы такое кадило, что до сих пор смердило бы.
  5. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 15:12
    +5
    И чего? По моей памяти там были (на месте падения) все заинтересованные. Из каких же обломков они макет собирали и дырки идентифицировали? При чем не все части увезли, так для вида. Надоели уже, на идиотов похожи. Главное все всё знают прекрасно, но цирк уезжать не собирается
  6. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:47
    -1
    а также доступ к этой территории.

    а какой смысл? Семь лет прошло.
  7. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:10
    0
    Их допусти туда, и они "случайно" найдут там "якобы" пропущенную улику, обломок от российской ракеты, подтверждающую их версию.
  8. kig
    kig Сегодня, 16:11
    0
    Свидетелей пуска ракеты с территорий, подконтрольных ВСУ, выслушивать либо не собираются
    - таких свидетелей было всего двое. Их выслушали и решили, что их показания не заслуживают внимания - но не потому, что они указывали на пуск из украинской зоны, а потому что:

    "В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17:20 они видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров", - сказала судья на слушаниях в среду.
    По ее словам, Совместная следственная группа пришла к выводу о том, что максимальный радиус полета ракеты "Бук" составляет 36 километров.

    Если взять карту, нанести на нее последние координаты Боинга, полученные из черного ящика, и посчитать расстояние до Амвросиевки, то получится как раз 36 км. Село, конечно, довольно большое, а где именно находился Бук, который видели эти двое, не говорится. Однако ракете предстоит преодолеть путь поболее 36 км, так что судейский скепсис понятен. Кроме этой двойки, никто из 20 свидетелей на Амвросиевку не показал.

    Кстати, в вычислении предполагаемого района запуска участвовал наш Алмаз-Антей. У них, правда, получился совсем другой район, нежели у голландцев, но Амвросиевка не попала ни в один из предполагаемых районов.
  9. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 16:43
    0
    Разум и маразм в словах и мыслях инспекторов Гааги слова однокоренные..