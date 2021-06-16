Глава ДНР: Мы готовы предоставить доступ к месту падения малайзийского «Боинга»

Нам скрывать нечего. Мы готовы предоставить допуск к месту трагедии. Нам нужно, чтобы виновник этого был установлен и понёс заслуженное наказание. Со своей стороны мы приложим максимум усилий.

Состоялась встреча главы Донецкой народной республики с представителями прессы. Одна из тем, которая на этой встрече затрагивалась, посвящена вопросу MH17. 17 июля исполнится семь лет с момента трагедии, когда малайзийский лайнер был сбит над юго-востоком Украины.Денис Пушилин сделал важное заявление, отметив, что власти республики готовы предоставить любую информацию о месте падения «Боинга», а также доступ к этой территории.По словам Дениса Пушилина, в Донецкой народной республики заинтересованы в объективном расследовании.Глава ДНР:Напомним, что несколько дней назад в Гааге возобновились слушанья по делу о сбитом авиалайнере. Примечательно, что на суде были высказаны удивительные намерения: выслушать собираются лишь свидетелей, которые готовы утверждать, что видели пуск ракеты с территории, подконтрольной ДНР. Свидетелей пуска ракеты с территорий, подконтрольных ВСУ, выслушивать либо не собираются, либо заявляют, что их данные "противоречивы". В принципе, это всё, что нужно знать и том, как проводилось следствие, и о том, как собирается работать трибунал в Гааге. Виновные были назначены ещё в день трагедии, а все эти семь лет «расследования» - настоящее надругательство над памятью погибших.Стоит добавить, что до сих пор нет данных о том, где же диспетчеры из Днепропетровска, которые и повели самолёт над эпицентром боёв на Донбассе.